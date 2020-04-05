Взлеты, падения и фантазии Федуна. Боссу «Спартака» - 64

Российский миллиардер (по оценкам Forbes, состояние Федуна составляет 8,7 млрд долларов) родился 64 года назад в Киеве. В 2003-м он приобрел у Андрея Червиченко контрольный пакет акций «Спартака» и с тех пор остается президентом клуба. В этом качестве вице-президент «Лукойла» регулярно попадает на первые полосы спортивных СМИ. Ну а мы решили разобрать многочисленные грани этой неоднозначной фигуры. Для кого-то Федун – герой, для кого-то – злодей, для кого-то – безнадежный романтик…

ВЗЛЕТЫ ФЕДУНА

Спасение «Спартака» от разорения

В этот раздел мы включили все «красно-белые» достижения Леонида Арнольдовича. Начнем с того, что в 2003 году он покупал клуб, находившийся в предбанкротном состоянии. Увы, «Спартак» не сумел выжать из своего статуса гегемона 90-х финансовых дивидендов. Все слишком долго держалось на работоспособности Олега Романцева, совмещавшего тренерские и руководящие посты…

После покупки контрольного пакета акций клуба коммерческим директором «Лукойла» Червиченко «Спартак» пошел на дно – и приход Федуна стал спасением. За эти 17 лет он потратил на финансирование «Спартака» 2 миллиарда долларов. Фантастика! Ведь в один из самых сложных для него периодов в 2016 году все состояние Леонида Арнольдовича оценивалось лишь в два раза больше (3,9 млрд).

К моменту прихода коронавируса, который способен разрушить любую империю, Федун сделал «Спартак» одним из самых финансово стабильных и защищенных клубов. В нынешнем сезоне бюджет красно-белых составляет 150 млн долларов - на 30 миллионов больше, чем годом ранее.

Строительство стадиона

На протяжении десятилетий болельщики «Спартака» мечтали о появлении своей арены. Романцев еще в начале 2000-х представлял ее будущий макет, но так и не получил разрешение Червиченко на запуск проекта.

Федун же сумел в короткий срок договориться с московскими властями, получив в пользование большую территорию в Тушине. Здесь расположились не только «Открытие Арена», принявшая впоследствии матчи ЧМ-2018, но и тренировочные поля, куда перевез команду Доменико Тедеско.

Возместить расходы Федун рассчитывает за счет застройки свободной территории современными жилыми комплексами. Также планируется благоустройство набережной и пешеходной зоны, строительство гостиниц и прочее. «Открытие Арена» - самый посещаемый стадион РПЛ после зенитовской «Газпром Арены».

Кроме того, при Федуне был проведен капитальный ремонт легендарной базы в Тарасовке (весной сдавалась в аренду «Тамбову») и созданы отличные условия в Академии им. Федора Черенкова, ставшей одной из самых продуктивных во всей Восточной Европе.

Чемпионство-2016/17

Безусловно, главным спортивным достижением Федуна стало золото-2017. Во многом, надо сказать, случайное, но от того не менее желанное.

За два года до чемпионства, устав от критики болельщиков, Леонид Арнольдович заявил, что «настало время отдать полномочия профессионалам». Так гендиректором стал Сергей Родионов, с подачи которого главным тренером «Спартака» был назначен Дмитрий Аленичев. Тому поставили задачу-минимум – попасть в еврокубки. Аленичев ее с грехом пополам выполнил, но после позорного вылета из квалификации Лиги Европы (проигрыш киприотам) был отправлен в отставку.

Ну а дальнейшее все знают: Массимо Каррера - гений тренерского ремесла, капитан Денис Глушаков «это – похороны», а «Спартак» – чемпион с почти рекордным для РПЛ количеством набранных очков.

Возвращение Карпина в Россию

Один из самых ярких спартаковцев, сделавший блестящую карьеру в Испании, не планировал возвращаться на родину. Валерий Карпин вел передачу о футболе, работал комментатором на матчах испанской сборной, финансировал велокоманду и волейбольный клуб. И тут Федун позвал его на должность генерального директора…

Карпин не удержался от соблазна и спустя год сменил на тренерском мостике Микаэля Лаудрупа. В сумме, с учетом работы в клубной администрации, Валерий Георгиевич отдал «Спартаку» Федуна шесть лет, дважды финишировав вторым. При нем в команде появились Алекс, Ари, Эйден Макгиди, братья Комбаровы, Эммануэль Эменике, Сальваторе Боккетти, Глушаков, Сердар Таски…

И хотя расставание вышло некрасивым (Федун прокомментировал отставку Карпина словами про «сбитого летчика»), именно президент «Спартака» запустил тренерскую карьеру самого харизматичного и яркого российского специалиста, который сейчас тянет в еврокубки «Ростов».

Красно-белая преемственность

Карпин, Аленичев, Станислав Черчесов – «Спартак» регулярно давал возможность проявить себя тренерам с красно-белым прошлым. А Игорь Ледяхов и Родионов получали свой шанс в должности главного с приставкой «и.о.». При этом те же Карпин и Родионов занимали пост гендиректора. При Федуне клуб регулярно пытался восстановить тот самый спартаковский дух и чемпионские традиции, о которых так горевали болельщики и симпатизирующие красно-белым цветам журналисты.

Снижение зарплаты

«Спартак» этой весной стал первым клубом РПЛ, договорившимся с футболистами о временном снижении зарплат на 40 процентов. Это доказывает не только умение считать деньги и эффективно вести переговоры с игроками, но и то, что в клубе установились доверительные и уважительные отношения. «Мы ценим то, что делает для команды Леонид Федун», – подчеркнул капитан красно-белых Георгий Джикия.

…Впрочем, неудач и откровенных провалов у Федуна было как минимум не меньше. В первую очередь, организационных и спортивных.

ПАДЕНИЯ ФЕДУНА

Взаимоотношения с болельщиками

Главное, чего не удалось добиться Федуну, - уважения многомиллионной армии болельщиков. Годами (особенно, в наиболее неудачные для клуба периоды) они вывешивают оскорбительные баннеры: «Федун … (надоел)», «… пинать, бабло считать», «Нефтяной магнат трофеям не рад», «Скупаю дерево дешево. Леонид» и так далее.

В адрес руководства регулярно слышен мат с трибун. Фанаты постоянно припоминают Федуну украинское прошлое и называют болельщиком киевского «Динамо», издеваются над количеством выигранных трофеев… Леонид Арнольдович настолько от всего этого устал, что пообещал в 2023 году передать клуб народу в виде акций.

Результаты в еврокубках

За 17 лет «Спартак» четырежды принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а в Лиге Европы лишь раз добрался в четвертьфинала, регулярно застревая в квалификационных раундах. Дважды по 1:4 от киевского «Динамо», 2:5 и 1:5 от «Порту», 2:3 от «Легии», 2:4 от «Санкт-Галлена», упомянутый кипрский АЕК, рекордные 0:7 от «Ливерпуля», 2:3 от ПАОКа, 1:2 и 0:2 от «Рапида»… Вот «избранные» неудачи «Спартака» в еврокубках. По сравнению с романцевским периодом с полуфиналами всех еврокубков, победами над «Реалом» и «Аяксом» все это выглядит, безусловно, жалко, а единичные победы, как 5:1 над «Севильей», лишь усугубляют боль болельщиков и ветеранов.

Чехарда главных тренеров

Тедеско стал аж 13-м главным тренером «Спартака» при Федуне. Это без учета специалистов, работавших с приставкой «и.о.» и того факта, что Карпин принимал команду дважды. Невио Скала, Лаудруп, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько и Олег Кононов не проработали в «Спартаке» и года.

И никакой системы при выборе тренеров не видно. Иностранца сменяет россиянин, вместо того опять приходит иностранец, и так по кругу. Единственное, что отличает большинство рулевых «Спартака» при Федуне, – отсутствие действительно серьезного тренерского опыта. Черчесов, Лаудруп, Карпин, Эмери, Мурат Якин, Каррера, Тедеско – никто из них не проработал на высоком уровне и десятка лет.

Относительным исключением стал Кононов, но и на его счету значились лишь брозновые медали чемпионата России с «Краснодаром». А по-настоящему топ-тренером был только Эмери, поработавший впоследствии с «ПСЖ» и «Арсеналом» и выигравший с «Севильей» три Лиги Европы подряд.

Внутренние конфликты

Одной из причин регулярной смены тренеров стали постоянние конфликты, связанные со слабой работой руководящего аппарата. Карпин приглашал, а потом сам мешал работать Эмери. Каррера попадал под влияние интригана Марко Трабукки. Черчесов после поражения от киевлян ссылал в дубль Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта, а тот же Каррера – изгонял Глушакова и Андрея Ещенко вообще за лайки в инстаграме.

Не говоря уж о том, что каждый чих в «Спартаке» становится достоянием общественности. На протяжении полутора десятилетий, кроме редких периодов, у красно-белых очень невнятный менеджмент (чего стоит Роман Асхабадзе, которого называли «водителем»). Отсюда следующая проблема.

Неудачные приобретения

Селекционные промахи случаются у всех. Антуан Гризманн не заиграл в «Барселоне», Алексис Санчес в «МЮ», Андрей Шевченко и Фернандо Торрес – в «Челси». Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но тот, кто делает плохо, ошибается еще чаще.

При Федуне через «Спартак» прошли Фернандо Кавенаги (стоил 8,6 млн евро), Софьян Ханни, Араз Озбилиз, Ромуло (по 8 млн), Юра Мовсиян (7,5), Динияр Билялетдинов (6,7), Тино Коста (6,5), Деми Де Зеув (6), «любимчик» болельщиков Рафаэль Кариока (4,7), Ибсон, Клементе Родригес, Малик Фати (по 4) и еще толпа игроков, не принесших никакой пользы.

Апогеем абсурда стал легендарный трансфер Педро Роши за 12 млн, когда скауты «Спартака» приехали просматривать одного футболиста «Гремио», а уехали с другим. Теперь красно-белые мучаются, пытаясь приткнуть 25-летнего «таланта» и отбить хотя бы часть потраченной суммы. Пока удалось вернуть чуть больше миллиона…

Кто бы ни отвечал за селекцию, итог был практически неизменен. На одного Квинси Промеса или Джикию приходилось по три Кавенаги. В ближайшие год-два к этому списку неудач наверняка примкнет Гус Тил, за которого москвичи отдали прошлым летом рекордные 18 млн. Да и другие недавние трансферы (например, Резиуана Мирзова за 4 млн) пока не убедили в своей эффективности. Не заиграл Андре Шюррле, на грани неоправданных ожиданий находятся Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе.

Уход Дзюбы

История взаимоотношений «Спартака» с воспитанниками – повод для написания отдельной книги, целая глава которой будет посвящена Артему Дзюбе. Он девять лет пытался пробиться в основу красно-белых, ездил в аренду в «Томь» и «Ростов», конфликтовал с Карпиным и в результате отказался продлевать контракт и ушел в «Зенит», где стал главной звездой, чемпионом России и главным голеадором сборной.

Существуют разные версии расставания. Дзюба говорил, что когда пришло время продевать контракт, Федун на базе «прошел мимо» и не поздоровался. Федун объяснял непродление контракта тем, что Дзюба отклонил три предложения. Проще говоря, намекнул, что тот хотел больше денег. Разобраться, что произошло на самом деле, наверное, уже невозможно, но факт остается фактом – одного из топовых своих воспитанников «Спартак» упустил. Причем ровно в тот момент, когда тот наконец вышел на высокий уровень.

Развал чемпионской команды

В начале сезона-2016/17 под рукой у Карреры было человек 15, стабильно попадающих по мячу, но итальянцу удалось их объединить в коллектив и завершить первую часть сезона на вершине РПЛ, а после зимней паузы (и соответствующего усиления) выиграть, наконец, долгожданное чемпионство. В тот момент, когда Глушаков с бутылкой миллеровки в одной руке и гитарой в другой сидел на заборе «Открытие Арены», «Спартак» уже начинал разваливаться.

К Каррере втерся в доверие итальяно-казахстанский агент Трабукки, замкнувший на своих клиентах почти все трансферные желания тренера. Начались массовые приглашения не оправдавших впоследствии надежд игроков (Роша, Ханни, Георгий Тигиев, Марко Петкович, Александр Ташаев, Роман Еременко), подковерные интриги и прочие разлагающие чемпионский коллектив истории. А те, кто помогал «Спартаку» выиграть первое за 16 лет чемпионство, вымывались из команды.

Ситуация достигла пика, когда Глушаков и Ещенко были сосланы в дубль за лайк критического стихотвореция Дмитрия Назарова в адрес Карреры. Произошло это на фоне все ухудшающихся результатов, потери второго места в последнем туре («Спартак» финишировал третьим, не попал в группу, проиграл квалификацию и вынужден был расстаться с лучшим игроком Промесом). Большинство болельщиков встали на сторону тренера, руководство поддержало команду и вскоре уволило Карреру за неудовлетворительные результаты и кошмарную обстановку в коллективе.

Следующий год «Спартак» мучился. Рауль Рианчо, прибывший в тренерский штаб Карреры летом, лишь смешил всех своими «солнечными» выступлениями на пресс-конференциях. Пришедший испанцу на смену Олег Кононов сохранял позитивный образ и нормальные результаты только до зимы, после чего в открытую посылался фанами туда, куда впоследствии они стали отправлять Дзюбу.

ФАНТАЗИИ ФЕДУНА

Президент «Спартака» отличино разбирается в финансах, что в очередной раз доказал, первым в России выйдя с инициативой на год отменить из-за коронавируса финансовый фэйр-плей и жестко критикуя власти за выход из ОПЕК+, который обвалил цены на нефть. «Спартак» оказался одним из двух клубов (второй - «Зенит»), проголосовавших против экономически неэффективного расширения РПЛ до 18 участников…

Но когда Федун начинает говорить о структурных проблемах российского футбола, его высказывания зачастую вызывают недоумение. Так, в конце 2017 года он выступил с целым блоком предложений, ни одно из которых не нашло поддержки. Например, предлагал сокращение РПЛ до 14 участников, проведение матчей Кубка России на стадионах, принимавших ЧМ-2018, допуск в РПЛ только бездифицитных клубов с бюджетом от 13 млн евро, отказ от спонсорства из региональных бюджетов в пользу «общего финансового пула», который был бы доступен всем участникам премьер-лиги.

Вместе с тем Федун говорил о важности сделать более эффективным механизм «солидарных выплат» за воспитание футболистов, чем активно занимается РФС, о «климатическом» календаре, который в определенной мере и был исполнен РПЛ (это когда матчи «зимних» туров в ручном режиме переводятся в южные города).

Но самым неожиданным заявлением Федуна стало обещание в 2023 году передать «Спартак» болельщикам. По его словам, он хотел сделать это давно – через акционирование клуба. «Но в 2008-м грянул первый кризис, в 2014-м – второй. Осуществить идею стало почти невозможно».

В ближайшие три года Федун планирует завершить все инфраструктурные перестройки, найти новые источники финансирования и передать управление командой болельщикам. И тогда они сами будут принимать все ключевые решения от дизайна футболок до выборов президента.

Задача очень амбициозная и интересная, но после падения цен на нефть и очередного кризиса она вновь может стать нереализуемой. Оставит ли тогда Федун «Спартак», как обещал, или продолжит нести эту ношу, на которую он, по собственным признаниям, «тратит свои деньги, а получает одну нервортрепку»?

В 64 года жизнь у некоторых футбольных руководителей только начинается.