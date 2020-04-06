Спор во время чумы. Почему в «Локомотиве» все еще не урезали зарплату

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

Понятно, что в условиях полного отсутствия каких-либо доходов от футбольной деятельности клубам премьер-лиги приходится ужиматься. И чем больше зарплатная ведомость, тем насущнее потребность. Ведь именно на контракты футболистов и тренеров приходится основная часть бюджетов. Весьма раздутых по нынешним временам.

Далеко не везде уже пришли к консенсусу. Но именно в «Локо» процесс переговоров приобрел максимально скандальный оттенок. Что вполне логично. Ведь в этом клубе и без всякого коронавируса взаимоотношения администрации, тренерского штаба и команды не первый год напоминают басню Крылова про лебедя, рака и щуку.

Если верить СМИ, предложение генерального директора Василия Кикнадзе срезать зарплаты на 40 процентов игроки встретили в штыки под предлогом, что «гендир приходит к команде только с плохими новостями, а все остальное время его не слышно и не видно». При этом главный тренер «Локо» Юрий Семин заявил, что конкретно к нему никто по поводу сокращения месячного оклада на период приостановки сезона не обращался.

РУБИКОН «30 ИЮНЯ»

Всем этим «утечкам» и заявлениям можно с одинаковым успехам верить и не доверять. Необъявленный конфликт Кикнадзе и Семина тлеет давно. И развязка в нем должна была наступить по окончании чемпионата, которое, как мы понимаем, отложено на неопределенный срок. Именно тогда, в зависимости от результата (а цель – попадание в Лигу чемпионов), выяснится: продлит «РЖД» с Семиным контракт (чего не хочет Кикнадзе) или нет.

В этой связи возникает масса юридических нюансов относительно действующего соглашения с главным тренером. Очевидно, его срок истечет раньше фактического окончания чемпионата. Но тогда на каких условиях будет выплачиваться зарплата Семину за финишный отрезок сезона? И что делать с контрактами игроков, не желающими оставаться в «Локо» после 30 июня?

До этого дня рассчитаны трудовые договоры Эдера, Джефферсона Фарфана, Александра Коломейцева, Мацея Рыбуса и арендованного у «Интера» Жоау Мариу. Да, то же самое можно сказать и о многих футболистах в других командах РПЛ. Но там, где между командой и руководством установлен нормальный контакт, подобные казусы легко устранить в «ручном режиме» в соответствии с рекомендациями УЕФА и РФС. Но в «Локо»-то такого контакта, увы, нет. Поэтому и продолжаются дрязги.

ПЕРЕВОЗКИ ПАДАЮТ. А КОНТРАКТЫ ?

Интересно, кстати, что теперь ждет Федора Смолова, самовольно покинувшего Виго, по его словам, с согласия «Сельты», но точно – в обход запрета, распространяющегося на всех игроков испанского чемпионата. После зимней аренды в галисийский клуб он и так согласился на 30-процентное сокращение зарплаты, часть которой ему продолжал платить «Локо». Теперь Смолову светят двойные санкции – и в Испании, и в России. Поверить в то, что зарплаты игрокам «Локомотива» не порежут вовсе, невозможно.

Это «Тамбов», «Урал» или «Оренбург» могут позволить себе не трогать платежку. Потому что там игроки, в сравнении с топ-клубами РПЛ, получают копейки. «Локо» – совсем другая история. Резкое сокращение спроса на железнодорожное перевозки в стране больно бьет по собственнику столичного клуба. И футбол – та отрасль, на которой в период коронавируса реально сэкономить.

Футболистов, зарабатывающих более 1,5 млн евро, в «Локо» хватает. Тот же Смолов получает больше трех миллионов, Гжегож Крыховяк – ровно три, а Ведран Чорлука еще недавно (до того, как зимой согласился на двукратное понижение суммы по новому контракту) был со своими 4,5 млн вообще вторым по заработкам во всей РПЛ! В общем, тут есть что обсуждать. И что урезать.

ЗАПАСАЕМСЯ ПОП-КОРНОМ

Напомним, что без лишних разговоров договорились о сокращении зарплат на 40 процентов в «Спартаке». Потом контракты на период паузы в чемпионате уполовинили в «Рубине» и «Уфе». После непродолжительных обсуждений 40-процентное «урезание» состоялось в «Динамо», 50-процентное - в «Зените». Вот-вот найдут взаимопонимание по размеру и срокам «оптимизации» в ЦСКА и «Краснодаре».

И только в «Локо» совершенно естественный для «футбола на карантине» процесс превратится в шоу с ломанием копий. 100 процентов! А нам останется гадать, что из сказанного правда, а что – намеренная ложь, «информационный вброс», необходимый для достижения целей, с коронавирусом никак не связанных.

Вот и председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков уже назвал информацию об отказе игроков урезать зарплаты «анекдотом». Запасаемся поп-корном.