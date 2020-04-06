Проблемы шерифа индейцев не волнуют. В защиту футболистов, отказывающихся беднеть

ПРОТИВНИКИ И СТОРОННИКИ РУНИ

Новости о сокращении зарплат идут косяком. Единства в рядах нет. Кто-то из игроков готов ужаться, как в «Барселоне» (на 70 процентов), «Рубине» и «Зените» (на 50), «Спартаке» и «Динамо» (на 40). Кто-то – отказаться от выплат на период карантина совсем, как в «Ювентусе». А кто-то негодует, торгуется и стоит на своем. Не желая принимать главный клубный довод «поймите ситуацию».

Так, на днях капитан «Дерби Каунти» Уэйн Руни (на фото) выразил недовольство тем, что зарплаты в АПЛ могут быть урезаны на 30 процентов. Бывший лидер «МЮ» задался вопросом: «Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?» И такая его позиция явилась для многих откровением. В соцсетях ряд пользователей наехали на звезду, чьи лучшие годы давно позади. Но Руни поднял, в общем-то, правильную тему. И у него нашлось немало сторонников.

Сначала у всех, в том числе у спортсменов, был вполне понятный шок, вызванный тем, что привычное течение жизни вдруг резко оборвалось. После него первым желанием было действительно «войти в положение» – спасать клубы, которые сразу заголосили о неизбежной финансовой катастрофе, если их игроки не пойдут на денежные уступки.

Это нормальная реакция. Когда у человека умирает близкий родственник, в первые минуты он нередко плохо соображает. Может растратить кучу лишних денег, которые вытащит из него оказавшийся тут как тут похоронный агент.

Руни же просто заявил о том, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизни. Но ему почему-то в голову пришла мысль о деньгах футболистов. «Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как правительство справляется с этой пандемией?» – вопросил Уэйн…

«ВОЙДИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ»

Подобные мысли в последние дни все чаще начинают лезть в голову многих граждан в разных странах. Речь далеко не только о призывах ужаться со стороны министров и чиновников. Дело касается любой компании. Очевидно, разделяющие позицию Руни игроки одного из клубов АПЛ в итоге отказались в полном составе идти на уменьшение зарплат. Об этом сообщил портал The Athletic.

Название клуба не уточняется. Но, по информации источника, игроки объясняют свой отказ опасением, что такой шаг в первую очередь будет выгоден хозяевам команды, а не сотрудникам клуба. При этом футболисты готовы сократить зарплаты в пользу отчислений Национальной службе здравоохранения или Ассоциации профессиональных футболистов.

В российском футболе призыв владельца «Спартака» Леонида Федуна тушить финансовый пожар в Тушине услышали его игроки, которые первыми пошли на 40-процентное сокращение платежки. Но инициативу красно-белых поддержали далеко не все.

В воскресенье появилась информация, что гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе выступил с предложением футболистам лишиться 40 процентов оклада в период до конца мая, как уже сделали два других столичных клуба. Ответ за всех членов основного состава держал капитан Гилерме, который сообщил, что игроки не согласны пойти на такую меру. Был назначен следующий раунд переговоров.

«Динамо» в итоге со своими игроками договорилось, но вышло у боссов бело-голубых это с большим скрипом. Подвинуться спортсмены были готовы всего на 20 процентов вместо сорока, пришлось уговаривать все теми же доводами «войдите в положение». По такому же сценарию достигли договоренности о 50-процентном сокращении в «Зените»…

ЧТО ПОЗВОЛЕНО РОНАЛДУ…

Осуждать ли тех, кто сегодня ведет себя по принципу «раз положено по контракту – плати», несмотря на пандемию, карантин и прочие форс-мажорные ужасы? Не спешите этого делать. Ведь у каждого в жизни своя ситуация и свои проблемы.

Для одного легко расстаться с зарплатой за четыре месяца, как Криштиану Роналду, который потеряет от остановки игр за «Юве» 5 миллионов евро. Может себе позволить, когда общий заработок за карьеру скоро перевалит за миллиард, и на рекламе португальская мегазвезда зарабатывает куда больше, чем теряет сегодня от пандемии.

У другого же от потери 40 процентов контракта даже за пару месяцев может развалиться его личный бизнес, не связанный с футболом, но очень на эти футбольные деньги рассчитывающий. Или же возникают проблемы с выплатой кредита и прочие финансовые заморочки.

Когда на общем катастрофическом фоне день за днем появляются вести о планах клубов потратить кучу денег на покупку новичков, игроки невольно задумываются: так ли все плохо в жизни у владельцев их бизнеса? Отсюда участившиеся новости об отказах идти на уступки и сокращать свои контракты.

Клубным боссам, возможно, стоило бы, прежде чем заняться урезанием зарплат, ввести мораторий на многомиллионные траты на новые трансферы. В противном случае нечего удивляться, что их футболисты ведут себя по принципу «проблемы шерифа индейцев не волнуют».