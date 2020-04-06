Роналду и Бэйл – на выход, Шюррле – в Стамбул

ИСПАНИЯ

«Барселона»

Каталонцы едва ли не больше всех пострадали от кризиса, который нанес серьезный удар по их трансферным амбициям. Еще до пандемии на летнюю перестройку планировалось выделить не менее 140 млн евро, но теперь аппетиты придется поумерить. «Барселоне» остается внимательнее присматриваться к игрокам, которые вот-вот выйдут на рынок свободных агентов.

За строительство новой «Барсы» с высокой вероятностью будет отвечать Хави. Он согласен вернуться в родную команду в роли главного тренера и считает необходимым усилить фланги за счет приобретения Неймара, Джейдона Санчо или Сержа Гнабри.

Самая сложная задача – выманить из «ПСЖ» Нея. Морально парижане готовы продать бразильца (от трансфера в первую очередь выиграет Килиан Мбаппе, который может стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты), но боятся продешевить. В условиях кризиса получить желаемые 150 млн точно не получится. А что будет через год, никто не знает.

«ПСЖ» устроил бы вариант с включением в сделку Антуана Гризманна, но на это пока не решается «Барса». Проложить тропу Неймару может и левый защитник парижан Левен Курзава, в котором видят потенциального сменщика Жорди Альбе. Если он согласится на переезд, то достанется сине-гранатовым бесплатно (23-летний Хуниор Фирпо тогда будет продан). Впрочем, борьбу за Курзава еще нужно выиграть у «Ливерпуля» и «Арсенала».

Другой претендент на усиление обороны «Барсы» – центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли. Игрок уже подтвердил заинтересованность в переходе, вот только итальянский клуб не желает отпускать капитана дешевле, чем за 50 млн.

Выручить такие средства можно на продаже Самюэля Умтити в «Арсенал» или «Челси». Также каталонцы рассчитывают заработать на окончательной продаже Филиппе Коутиньо (пока арендован «Баварией»), в котором заинтересованы те же «Челси» и «Арсенал», а еще «МЮ», «Тоттенхэм» и «Лестер». Бразильца получит тот, кто первым согласится заплатить 70 млн.

Вполне вероятен и уход из «Барсы» Ивана Ракитича, которого сватают в «МЮ», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Но сам хорват, посовещавшись с семьей, надеется остаться в Испании, ожидая предложений от «Атлетико» и «Севильи».

«Реал»

Мадридцы подыскивают покупателей для целой группы футболистов – Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, братьев Мариано и Браима Диасов, Альваро Одриосолы, Хесуса Вальехо и Дани Себальоса. Это позволит здорово сэкономить за зарплатах не приносящих особой пользы игроков (суммарно – 77 млн евро из 284 на всю команду).

Не исключено и расставание с защитником Эдером Милитао, который обошелся «Реалу» в 50 млн. Заменить его мог бы 23-летний Лукас Мартинес из «Ривер Плейта», на которого также претендуют «Ман Сити», «Интер» и «Валенсия».

Пока не прояснилась судьба Луки Модрича и Ашрафа Хакими. Хорвата хотят сразу два «Интера» – миланский и майамский, но сам Модрич надеется остаться в Мадриде до 2021 года. А Хакими «Реал» планирует вернуть из аренды в дортмундской «Боруссии», заключив новое соглашение. За ситуацией внимательно следят «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».

АНГЛИЯ

«Челси»

Лондонцев ожидает тяжелейшая потеря. Им так и не удалось договориться с Виллианом о продлении контракта, истекающего через два месяца. Камнем преткновения стал срок соглашения. Бразилец хотел задержаться в «Челси» на три года, клуб мог позволить себе только двухлетний договор.

Явным претендентом на Виллиана называют главного специалиста Европы по свободным агентам «Юве». Преимущество туринцев в том, что Маурицио Сарри хорошо знает бразильца по совместной работе в Лондоне.

Также к уходу из «Челси» близок защитник Эмерсон, не пользующийся доверием Фрэнка Лэмпарда. 25-летнего бразильца с опытом выступлений в серии А («Палермо», «Рома») хотят заполучить «Интер», «Наполи» и тот же «Юве». Цена вопроса – 30 млн.

«Тоттенхэм»

На прошлой неделе Жозе Моуринью вместе с руководителем селекционной службы Стивом Хитченом и президентом клуба Дэниэлом Леви наметили планы на ближайшее трансферное окно, которые придется подкорректировать. Из-за пандемии «шпоры» несут слишком большие убытки.

Капитальной перестройки «Тоттенхэма» точно не будет, что может привести к потере Гарри Кейна, подумывающего о переходе в команду с большими шансами на титулы. Претендентами называют «МЮ» и «Юве», правда, тем и другим будет сложно потянуть 120 млн евро. Ведь «красные дьяволы» нацелились еще и на Санчо, а также Джека Грилиша из «Астон Виллы». Туринцев же наверняка отпугнет зарплата Кейна (12 млн в год).

«МЮ»

Санчо в Манчестере уже обещаны футболка с легендарным седьмым номером и ежегодно увеличивающийся контракт, который на пике может достигнуть 450 тысяч евро в неделю. За британца «МЮ» готов выложить «Боруссии» 130 млн.

Еще одной целью команды называют правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. Только не очень понятно, зачем он понадобился Оле-Гуннару Сульшеру при наличии перспективного Аарона Уан-Биссаки, за спиной которого сидят талантливые Диогу Далот (21 год), Брэндон Уильямс (19) и Тимоти Фосу-Менса (22).

В идеале Сульшер хотел бы получить и Федерико Вальверде из «Реала», но на того всерьез рассчитывает и Зинедин Зидан. Отступные в 500 млн евро – это слишком. Никакая продажа Поля Погба такие расходы не покроет, тем более что после вынужденной паузы цены на рынке могут упасть в среднем на 28 процентов. По мнению футбольной обсерватории CIES, Погба подешевеет вдвое – до 35 млн. Сравните со 115 миллионами, которые на французе хочет отбить «МЮ». Тем не менее, окружение Погба верят в его трансфер в «Реал».

ИТАЛИЯ

«Ювентус»

«Старая синьора» озабочена сокращением расходов после пандемии. И первой жертвой может стать… Криштиану Роналду, чья годовая зарплата составляет 31 млн. Сообщается, что туринцы готовы рассматривать предложения купить португальца за сумму от 70 млн.

Вслед за Криштиану рискует последовать возрастной Гонсало Игуаин. Вернуть форварда мечтает «Ривер Плейт», где тот начинал профессиональную карьеру. Правда, вряд ли аргентинцы потянут 30 млн.

Ожидается, что летом «Юве» выставит на трансфер Адриен Рабьо, Миралем Пьянич и Дуглас Коста. Настоящая распродажа!

«Лацио»

Римляне установили ценник в 80 млн за своего главного голеадора Чиро Иммобиле. Переманить нападающего хотят «Наполи» и «Эвертон», тогда как сам лучший бомбардир евросезона-2019/20 не стремится к смене клубной прописки.

«Интер»

Самый ценный актив черно-синих – Лаутаро Мартинес. Миланцы пытались продлить с аргентинцем контракт, действующий до 2023 года, удвоив предложение по зарплате до 4 млн евро, но не достигли соглашения. Мартинеса слишком сильно привлекает идея поиграть с Лионелем Месси в «Барселоне», готовой платить ему 10 млн в год.

«Интер» уже согласился вступить с каталонцами в переговоры. Сначала речь шла о 111 миллионах, но из-за пандемии миланцы снизили ценник до 80 млн с условием одномоментной выплаты всей суммы. У «Барсы» таких денег нет, поэтому она пытается включить в сделку Фирпо и Нелсона Семеду. А тянуть нельзя, ведь в Мартинесе также заинтересован «Реал». Заменить аргентинца в «Интере» должен его соотечественник Мауро Икарди, которого вернут из аренды в «ПСЖ».

«Милан»

Красно-черные хотят назначить главным тренером 61-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника («Шальке», «Лейпциг», «Ганновер», «Хоффенхайм») и выделить ему трансферный бюджет в 75 млн. Часть этой суммы может пойти на покупку у «Наполи» за 40 млн Аркадиуша Милика. В нем видят преемника Златана Ибрагимовича, который летом почти наверняка покинет «Милан».

Ожидается также, что летом вернется Тиаго Силва, в 2012 году перебравшийся из Милана в «ПСЖ». Бразильцу – 36, но он еще хочет поиграть на высоком уровне. Главная трудность – высокая зарплата, которую Силва привык получать в Париже.

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

В период вынужденной паузы мюнхенцы по-немецки педантично работают над продлением контрактов. С главным тренером Хансом-Дитером Фликом соглашение уже подписано, на очереди полузащитник Тьяго Алькантара. Сообщается, что осталось утрясти детали.

А вот переговоры с Мануэлем Нойером медленно, но верно заходят в тупик, поскольку вратарь настаивает на контракте аж до 2025 года, когда ему будет 39 лет, тогда как клуб готов продлить соглашение до 2023-го.

Главным неудачником сезона может стать полузащитник «Ман Сити» Лерой Сане. Летом его уже согласованный переход в «Баварию» сорвался из-за разрыва крестов за день до оформления всех документов. Теперь вмешался финансовый кризис, вынуждающий мюнхенцев осмотрительнее относиться к дорогостоящим приобретениям.

«Боруссия» Д

Мы уже писали о том, что Марио Гетце почти наверняка покинет Дортмунд. На него претендуют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Байер». Теперь в гонку включилась еще и «Рома». Сам же Гетце по-прежнему не хочет покидать Германию, склоняясь в пользу клуба из Леверкузена.

РОССИЯ

«Спартак»

Наконец, пара слов об РПЛ. Судя по всему, красно-белые решили не выкупать у «Боруссии» арендованного Андре Шюррле. И уже называется потенциальное новое место работы 29-летнего полузащитника. Это турецкий «Бешикташ». Что ж, туда Шюррле и дорога.