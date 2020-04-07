Кристиан Нобоа: Я – в Сочи, родные – в Эквадоре. Очень за них боюсь

«НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ ДОМА С 30 МАРТА»
– В Сочи сейчас отличная погода. Это осложняет самоизоляцию?
– Я всегда вел активный образ жизни. Поэтому иногда хочется выйти на улицу. Но – не делаю это. Считаю, раз ввели всеобщий карантин, надо его соблюдать. Это же сделано ради здоровья людей.
– Неужели совсем не выходите? Скажите честно, когда последний раз покидали квартиру?
– 30 марта.
– И чем все это время занимаетесь?
– Смотрю кино и сериалы на «Нетфликсе», играю с детьми. Им еще сложнее. Каждый день спрашивают, когда можно будет уже выйти погулять. Но они уже взрослые. Понимают, почему надо соблюдать карантин.
– Море от вас далеко?
– Нет. Совсем рядом.
– Купающихся видели?
– Только – до карантина.
– А отдыхающих на улице?
– Прямо сейчас выглянул в окно. Никого нет.
«УСПЕЛ ЗАКУПИТЬСЯ ПЕРЧАТКАМИ И МАСКАМИ»
– Тем не менее, многие москвичи переехали в Сочи. Явно не для того, чтобы полностью самоизолироваться.
– Это было сразу после первого объявления президента о нерабочей неделе. Люди подумали, что впереди каникулы. Но власти Сочи быстро отреагировали. Закрыли в городе все рестораны, кафе.
– Сейчас в стране дефицит масок. Успели закупить про запас?
– Конечно. И перчатки, и маски в аптеке по доставке.
– Следите за новостями из Эквадора? У вас же там родители и браться живут.
– Ситуация там сложная. Очень страшно за семью. Стараюсь помогать, чем могу: деньгами и всем, что обеспечит родным более комфортные условия.
– Сообщалось, что в Гуаякиле сейчас вспышка эпидемии, многие умирают.
– Да, так и есть. Мест в больницах не хватает. Все боятся, что зараженных будет столько же, сколько в Европе. Если не принять меры, может случиться катастрофа. Поэтому все мои родные и сидят дома уже третью неделю. К счастью, все здоровы. Но непонятно, как будет развиваться ситуация.
– Вы сами решили остаться в Сочи или клуб не разрешил уехать?
– Когда иностранцам дали добро на отъезд, границы были уже закрыты. Хотя мы в любом случае остались бы в Сочи. Если честно, боюсь лететь в Эквадор.
«ГОТОВ ИГРАТЬ ЛЕТОМ ВООБЩЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВА»
– Если летом сезон возобновиться, придется играть почти без отпуска. Вы к этому готовы?
– Без проблем. Если будем играть все лето – это даже хорошо. В том числе для болельщиков. Им наверняка хочется посмотреть побольше футбола и новые паузы точно не нужны.
– РПЛ признала главного тренера «Сочи» Владимира Федотова лучшим в лиге по итогам марта. В чем секрет его успеха?
– Федотов делает серьезный упор на тактику. И настраивает команду как надо – только на победу. Поэтому мы одержали несколько побед, поднялись с последнего места в середину таблицы.
«КОКОРИН – ПРОСТО СУПЕР»
– Многие отмечают весенний прогресс Андрея Мостового…
– Так и есть. Он всегда был очень хорош на тренировках – и весной мы увидели плоды этой работы на поле. Ну и приход Александра Кокорина сказался. Он сбалансировал фланги – и Мостовому стало проще.Они отлично взаимодействуют. Часто соперники следят за Мостовым, и Кокорин остается свободным. Антон Заболотный тоже помогает. Поэтому наша атака стала действовать гораздо продуктивнее.
– Ожидали, что Кокорин так легко впишется в игру «Сочи»?
– Да он вписался с первой же тренировки. Раньше мы заканчивали товарищеские матчи на сборах 0:0, 1:1, а как только подъехал Кокорин, пошли крупные счета. Нам нужен был именно такой нападающий. В его уровне никто не сомневался.
– Вам не кажется, что в «Сочи» Кокорин выглядит даже сильнее, чем в «Зените»?
– Соглашусь. Я ведь тоже выступал за «Зенит». Саша – просто супер. И он приехал не с огромным желанием помочь «Сочи».
– Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что вопрос о понижении зарплат в «Сочи» на период пандемии решится на этой неделе. Чего ждете?
– С ребятами мы это обсуждали. Все готовы помочь клубу в непростой ситуации. Уверен, мы легко найдем взаимопонимание с руководством по зарплате.
– Как оцениваете поступок Федора Смолова, который самовольно покинул расположение «Сельты» и вернулся в Москву?
– Могу его понять – все хотят домой. Но, повторюсь, я бы сейчас не полетел в Эквадор. В период пандемии надо до минимума сократить перемещения людей. Тогда мы быстрее преодолеем трудности, которые обрушились на планету.