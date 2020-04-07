Кристиан Нобоа: Я – в Сочи, родные – в Эквадоре. Очень за них боюсь

«НЕ ВЫХОДИЛ ИЗ ДОМА С 30 МАРТА»

– В Сочи сейчас отличная погода. Это осложняет самоизоляцию?

– Я всегда вел активный образ жизни. Поэтому иногда хочется выйти на улицу. Но – не делаю это. Считаю, раз ввели всеобщий карантин, надо его соблюдать. Это же сделано ради здоровья людей.



– Неужели совсем не выходите? Скажите честно, когда последний раз покидали квартиру?

– 30 марта.

– И чем все это время занимаетесь?

– Смотрю кино и сериалы на «Нетфликсе», играю с детьми. Им еще сложнее. Каждый день спрашивают, когда можно будет уже выйти погулять. Но они уже взрослые. Понимают, почему надо соблюдать карантин.

– Море от вас далеко?

– Нет. Совсем рядом.

– Купающихся видели?

– Только – до карантина.



– А отдыхающих на улице?

– Прямо сейчас выглянул в окно. Никого нет.

«УСПЕЛ ЗАКУПИТЬСЯ ПЕРЧАТКАМИ И МАСКАМИ»

– Тем не менее, многие москвичи переехали в Сочи. Явно не для того, чтобы полностью самоизолироваться.

– Это было сразу после первого объявления президента о нерабочей неделе. Люди подумали, что впереди каникулы. Но власти Сочи быстро отреагировали. Закрыли в городе все рестораны, кафе.

– Сейчас в стране дефицит масок. Успели закупить про запас?

– Конечно. И перчатки, и маски в аптеке по доставке.



– Следите за новостями из Эквадора? У вас же там родители и браться живут.

– Ситуация там сложная. Очень страшно за семью. Стараюсь помогать, чем могу: деньгами и всем, что обеспечит родным более комфортные условия.



– Сообщалось, что в Гуаякиле сейчас вспышка эпидемии, многие умирают.

– Да, так и есть. Мест в больницах не хватает. Все боятся, что зараженных будет столько же, сколько в Европе. Если не принять меры, может случиться катастрофа. Поэтому все мои родные и сидят дома уже третью неделю. К счастью, все здоровы. Но непонятно, как будет развиваться ситуация.



– Вы сами решили остаться в Сочи или клуб не разрешил уехать?

– Когда иностранцам дали добро на отъезд, границы были уже закрыты. Хотя мы в любом случае остались бы в Сочи. Если честно, боюсь лететь в Эквадор.



«ГОТОВ ИГРАТЬ ЛЕТОМ ВООБЩЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВА»

– Если летом сезон возобновиться, придется играть почти без отпуска. Вы к этому готовы?

– Без проблем. Если будем играть все лето – это даже хорошо. В том числе для болельщиков. Им наверняка хочется посмотреть побольше футбола и новые паузы точно не нужны.



– РПЛ признала главного тренера «Сочи» Владимира Федотова лучшим в лиге по итогам марта. В чем секрет его успеха?

– Федотов делает серьезный упор на тактику. И настраивает команду как надо – только на победу. Поэтому мы одержали несколько побед, поднялись с последнего места в середину таблицы.



«КОКОРИН – ПРОСТО СУПЕР»

– Многие отмечают весенний прогресс Андрея Мостового…

– Так и есть. Он всегда был очень хорош на тренировках – и весной мы увидели плоды этой работы на поле. Ну и приход Александра Кокорина сказался. Он сбалансировал фланги – и Мостовому стало проще.Они отлично взаимодействуют. Часто соперники следят за Мостовым, и Кокорин остается свободным. Антон Заболотный тоже помогает. Поэтому наша атака стала действовать гораздо продуктивнее.



– Ожидали, что Кокорин так легко впишется в игру «Сочи»?

– Да он вписался с первой же тренировки. Раньше мы заканчивали товарищеские матчи на сборах 0:0, 1:1, а как только подъехал Кокорин, пошли крупные счета. Нам нужен был именно такой нападающий. В его уровне никто не сомневался.



– Вам не кажется, что в «Сочи» Кокорин выглядит даже сильнее, чем в «Зените»?

– Соглашусь. Я ведь тоже выступал за «Зенит». Саша – просто супер. И он приехал не с огромным желанием помочь «Сочи».



– Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что вопрос о понижении зарплат в «Сочи» на период пандемии решится на этой неделе. Чего ждете?

– С ребятами мы это обсуждали. Все готовы помочь клубу в непростой ситуации. Уверен, мы легко найдем взаимопонимание с руководством по зарплате.



– Как оцениваете поступок Федора Смолова, который самовольно покинул расположение «Сельты» и вернулся в Москву?

– Могу его понять – все хотят домой. Но, повторюсь, я бы сейчас не полетел в Эквадор. В период пандемии надо до минимума сократить перемещения людей. Тогда мы быстрее преодолеем трудности, которые обрушились на планету.