Дзюба «сдулся» на 3 миллиона, Федун – на 2 миллиарда - Советский спорт
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09 апреля 2020 12:00ФутболСергеев Иван

Дзюба «сдулся» на 3 миллиона, Федун – на 2 миллиарда

В новых рейтингах Transfermarkt и Forbes – колоссальные перемены для видных персонажей российского футбола.

Напомним, что Transfermarkt – самое авторитетное агентство, оценивающее трансферные стоимости футболистов. Можно сколь угодно скептически относиться к этим цифрам, но общую картину на рынке они формируют достаточно точно. И оперативно улавливают тенденции.

Так вот, в очередном рейтинге игроков российской премьер-лиги почти все снизили свою стоимость. Таково влияние пандемии коронавируса, которая подняла на новый уровень рыночные риски, а значит, и сбила цены.

Самым дорогим футболистом РПЛ остается бразилец Малком из «Зенита». Его, если кто запамятовал, питерцы приобрели прошлым летом у «Барселоны» за 40 миллионов евро. Правда, эти деньги полузащитник и близко не отработал, быстро получив травму и вернувшись в строй лишь к нынешней весне.

Так вот, сейчас Малком оценивается в 30,5 млн, что на 19,7 процента меньше его цены в предыдущей версии рейтинга. В абсолютных величинах падение составило 7,5 миллиона! Армейцы Марио Фернандес и Никола Влашич подешевели соответственно на 6 и 4,5 млн, зенитовец Вильмар Барриос и «железнодорожник» Гжегож Крыховяк – на четыре млн каждый, а, скажем, лучший игрок нынешнего сезона Артем Дзюба «сдулся» на 3 млн (минус 18,8 процента).

Теперь лидер сборной России стоит 13 миллионов – это третий показатель в «Зените» (после Малкома, Барриоса и Сердара Азмуна) и всего-навсего 12-е место в общем списке РПЛ. Почему Дзюба опустился так низко? Так ведь пауза продолжается, будущее неизвестно, а наш герой не молодеет (в августе ему стукнет 32). Да и подписание им нового контракта с клубом до сих пор официально не подтверждено, а срок предыдущего истекал 30 июня. Запредельных денег за Дзюбу сейчас платить смысла не имеет.

Самое большое падение трансферной стоимости игроков РПЛ, млн евро

МАЛКОМ («Зенит»): минус 7,5 (стало 30,5)
Марио ФЕРНАНДЕС (ЦСКА): минус 6,0 (стало 24,0)
Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА): минус 4,5 (стало 17,5)
Вильмар БАРРИОС («Зенит»): минус 4,0 (стало 16,0)
Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»): минус 4,0 (стало 16,0)
Алексей МИРАНЧУК («Локомотив»): минус 3,5 (стало 14,5)
Жоау МАРИУ («Локомотив»): минус 3,5 (стало 14,5)
Сердар АЗМУН («Зенит»): минус 3,5 (стало 14,5)
Виктор КЛАССОН («Краснодар»): минус 3,5 (стало 13,5)
Антон МИРАНЧУК («Локомотив»): минус 3,5 (стало 13,0)
Артем ДЗЮБА («Зенит»): минус 3,0 (стало 13,0)
Себастьян ДРИУССИ («Зенит»): минус 3,0 (стало 13,0)
Максимилиан ФИЛИПП («Динамо»): минус 3,0 (стало 12,0)
Реми КАБЕЛЛЯ («Краснодар»): минус 3,0 (стало 11,0)
Дуглас САНТОС («Зенит»): минус 3,0 (стало 11,0)
Тонни ВИЛЕНА («Краснодар»): минус 3,0 (стало 11,0)

Логично, что существенно «похудели» и суммарные стоимости заявок клубов. Причем в процентном отношении «лидерство» здесь захватил вовсе не «Зенит», а «Урал». Игроки екатеринбургского клуба все вместе подешевели на 23,1 процента – с 28,2 до 21,7 млн евро. Теперь понятно, почему в «Урале» пока не планируют снижать зарплаты на время пандемии. Футболисты и так недорогие, получают «сущие копейки» (в сравнении с миллионерами из топ-коубов), что же им еще урезать?

Падение трансферной стоимости составов клубов РПЛ

УРАЛ: минус 23,1% (стало 21,7 млн)
ЗЕНИТ: минус 20,6% (стало 164,6 млн)
АРСЕНАЛ: минус 19,5% (стало 29,9 млн)
РОСТОВ: минус 19,5% (стало 37,8 млн)
АХМАТ: минус 31,8% (стало 31,8 млн)
ОРЕНБУРГ: минус 18,9% (стало 20,1 млн)
ЛОКОМОТИВ: минус 18,8% (стало 104,4 млн)
ДИНАМО: минус 18,4% (стало 59,7 млн)
КРАСНОДАР: минус 18,2% (стало 117,3 млн)
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ: минус 18,2% (стало 19,7 млн)
УФА: минус 17,7% (стало 22,6 млн)
РУБИН: минус 17,2% (стало 42,6 млн)
ЦСКА: минус 16,4% (стало 112,3 млн)
ТАМБОВ: минус 16,3% (стало 12,2 млн)
СПАРТАК: минус 16,1% (стало 97,3 млн)
СОЧИ: минус 14,1% (стало 29,5 млн)

Низкое место «Спартака» в этом рейтинге должно радовать владельца красно-белых Леонида Федуна. Его команда дешевеет чуть ли не медленнее всех, при этом зарплаты в клубе сократили первыми в лиге (на 40 процентов). Одна беда: спровоцированная коронавирусом и решениями ОПЕК катастрофа на нефтяных рынках (а Федун входит в руководство «Лукойла») больно ударило по основному карману спартаковского босса. В обновленном рейтинге Forbes Федун скатился с 15-го места на 20-е. Оценка его состояния снизилась на 2,4 миллиарда долларов – до 6,3. Согласитесь, болезненное падение – на 27,6 процента, более чем на четверть!

Впрочем, президент «Лукойла» и также совладелец «Спартака» Вагит Алекперов «упал» на 5,5 миллиарда. Что сохранило ему место в первой пятерке. Ну а лидерство среди богатейших людей России, как уже сообщалось, захватил глава «Норникеля» (спонсирует ЦСКА, правда, не футбольный, а баскетбольный) Владимир Потанин. Он прибавил за год 1,6 млрд долларов, почти пробив «двадцатку».

Самое большое падение стоимости активов россиян, имеющих отношение к большому спорту, млрд долларов

Леонид МИХЕЛЬСОН (глава попечительского совета РФС): минус 6,9 (стало 17,1)
Геннадий ТИМЧЕНКО (президент ХК СКА): минус 5,7 (стало 14,4)
Вагит АЛЕКПЕРОВ (совладелец «Спартака»): минус 5,5 (стало 15,2)
Алексей МОРДАШОВ (владелец ХК «Северсталь»): минус 3,7 (стало 16,8)
Владимир ЛИСИН (президент Международной федерации стрелкового спорта): минус 3,2 (стало 18,1)
Леонид ФЕДУН (владелец «Спартака»): минус 2,4 (стало 6,3)
Виктор РАШНИКОВ (владелец ХК «Металлург Мг»): минус 1,6 (стало 7,3)
Роман АБРАМОВИЧ (владелец «Челси»): минус 1,1 (стало 11,3)
Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ (президент «Монако»): минус 0,2 (стало 6,6)

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