В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» - Советский спорт
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10 апреля 2020 22:00ФутболЗибрак Артем

В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне»

В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В отставку подали шесть членов совета директоров «Барселоны» – вице-президенты Эмили Русо и Энрике Томбас, директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор и Жозеп Понт, а также секретарь правления Жорди Класамилья.

ПОЧЕМУ ОНИ УШЛИ?

В 2021 году у Бартомеу (на фото – слева от Лионеля Месси) истекает президентский мандат. Ранее считалось, что он передаст бразды правления Русо (стал вице-президентом в январе), но в середине недели того вежливо попросили покинуть пост вместе с другими функционерами.Очевидно, Бартомеу захотел избавиться от своего конкурента на предстоящих выборах.

После отставки шестерка бунтовщиков написала бывшим коллегам прощальное письмо, так объяснив свой уход из «Барселоны»:«Мы достигли точки, когда нельзя изменить систему управления клубом перед лицом новых вызовов и, особенно, постпандемического сценария. Мы разочарованы эпизодом с утечкой из соцсетей, известным как «Барса-гейт». Мы просим, чтобы на основании аудита пострадавшая сторона получила компенсацию. И в качестве последней услуги клубу - рекомендуем провести новые президентские выборы так быстро, как только возможно».

Это письмо произвело сильный эффект. По мнению испанских СМИ, в ближайшее время ряды «хунты» расширятся.

УЙДЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ БАРТОМЕУ?

Пока нет. Для досрочных перевыборов требуется выполнение одного из трех условий: 1) одновременное увольнение более 50 процентов членов совета директоров, включая президента; 2) одновременное увольнение более 75 процентов членов совета директоров; 3) сохранение менее пяти человек в составе правления.

В данный момент из 19 членов правления осталось 13.

КТО ЗАМЕНИТ ОТСТАВНИКОВ?

Ожидается, что в совете директоров появятся трое новичков, один из которых займет должность секретаря. Также Бартомеу заполнит освободившуюся вакансию юриста. Сообщается, что состав правления пополнит женщина, но это не Тереза Базилио, занимающая пост делегата совета директоров «Барселоны» по культуре. Пока она не отработала в клубе обязательные для перехода на новый уровень пять лет.

ПЛАНИРОВАЛИСЬ ЛИ МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ?

Русо точно заранее знал, что его уберут. В среду он раздал множество интервью мадридским СМИ (в форме видеоконференций), в которых высказал достаточно негатива в адрес «Барселоны». Русо констатировал наличие в клубе двух противоборствующих лагерей, заявив, что бизнесмены Томбас и Элиас привели Бартомеу в кресло президента. «Достойно уважения, что он хочет получить совет директоров с другим управленческим профилем, но в условиях полной изоляции это ошибочный путь», – заключил Русо.

Также он назвал ошибкой некоторые трансферы «Барселоны» и раскритиковал действия руководства в отношении снижения зарплат футболистов. Напомним, тем срезали выплаты на 70 процентов до 26 апреля.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ РУСО?

Но, пожалуй, главным стало обвинение руководителей «Барселоны» в коррупции. Уже после отставки Русо подчеркнул: «Внешний аудит вот-вот завершится. Некоторые выводы уже сделаны. Компании I3 Ventures заплатили 1 млн евро за работу, стоящую в рыночных ценах 100 тысяч. Кто-то явно засунул руку в клубную кассу. Не знаю, кто именно, но эти люди точно не из совета директоров».

По словам Русо, для сокрытия преступления услуги оплачивались переводами на разные счета. В обход совета директоров.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЭТО БАРТОМЕУ?

Все отрицает. Клубная комиссия уже изучает возможность подачи встречного иска к Русо за клевету.

В ЧЕМ ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА?

Русо и Бартомеу воевали почти два месяца. Конфликт начался с того, что будущий «бунтовщик» предложил назначить досрочные перевыборы в ответ на скандал с соцсетями. С тех пор Бартомеу перестал советоваться с правлением, полагаясь исключительно на свою правую руку – Жауме Масферрера (главутой самой компании I3 Ventures).

Затем в СМИ начали регулярно попадать утечки о ходе переговоров с игроками о снижении зарплаты. Неназванные директора «не под запись» говорили, что этой меры недостаточно для нормализации финансовой обстановки в клубе. Тень пала на Русо и Томбаса, и Бартомеу использовал компрометирующие публикации в качестве повода для увольнения неугодных.

7 апреля президент позвонил обоим и сообщил им об утрате доверия. 9 апреля он с той же целью связался с Понтом и Элиасом. А вот 8-го числа он общался сТейшедор по другому поводу – чтобы объяснить свое мнение о Русо и Томбасе. Ну а секретарь Касамилья все понял без слов. Свою отставку он готовил несколько недель и ждал удобного повода получить расчет в клубе.

Впрочем, на этом война далеко не закончена. Бартомеу понес колоссальные репутационные издержки, которые лишают его практически всех шансов на победу на президентских выборах в 2021 году. И что будет с самой «Барселоной», теряющей сотни миллионов евро из-за коронавируса, непонятно. Вернее понятно, что дальше будет только хуже. Но вот насколько?

На этом фоне разборки в «Локомотиве» выглядят детскими шалостями…

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