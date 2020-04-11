Дмитрий Селюк: Смолов меня понял и съехал с темы

«В ФНЛ ЛУЧШЕ ЗАВЕРШИТЬ СЕЗОН ДОСРОЧНО»

- В связи с продлением сезона неминуемо возникнут проблемы с истекающими контрактами. УЕФА разрешил продлевать их до конца чемпионатов, когда бы они ни завершились в новых условиях. Но что делать игрокам, которые летом намеревались сменить клубную прописку?

- Проблемы будут. Тем более, в России, где принято подписывать контракты до конца мая, когда обычно завершается сезон. В ФНЛ у 70 процентов футболистов соглашения – именно до мая! В соответствии с указаниями УЕФА контракты будут продлевать на период доигровки чемпионата. Ну а если сезон так и не возобновят? Такой сценарий тоже не исключен. На мой взгляд, в ФНЛ чемпионат точно можно завершить досрочно. Что касается РПЛ, то тут главная проблема в том же УЕФА. Думаю, лига рада была бы все обнулить, но ведь тогда можно попасть под санкции – остаться без еврокубков.

- И все же, что делать игрокам, собиравшимся сменить команду?

- Так им даже хорошо! Так бы в мае ушли, а теперь еще дополнительные месяц-полтора будут получать зарплату по старому контракту. Вот клубам это накладно. Поэтому на месте РФС я бы разрешил завершить сезон в ФНЛ. Там пролонгация сезона слишком накладна. Многие команды рискуют обанкротиться.

«КОМУ ВАЖНО СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА-КАЧЕСТВО», ОБРАЩАЙТЕСЬ»

- А в том, что пауза между сезонами может составить пару недель, вы проблемы не видите? Тут как раз игрокам будет сложно. Если переходишь в другую команду, невозможно так быстро сыграться с новыми партнерами.

- Не думаю, что пауза действительно получится настолько короткой. А переговоры с потенциальными новичками клубы ведут уже сейчас. Так что здесь все нормально. Не надо жалеть игроков. Лучше пожалейте клубы, по которым пандемия нанесла мощнейший удар. Им приходится как-то выкручиваться. При этом сокращения или полного обрезания бюджетного финансирования им точно не избежать.

- Эксперты предрекают резкое сокращение цен на футбольным рынке. Об этом свидетельствуют обновленные рейтинги на портале Transfermarkt.

- В России крупных трансферов летом точно не будет. В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене.

«ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ «БАРСЕЛОНЫ» - ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ»

- Что думаете о скандале в «Барселоне», где уволилась группа крупных функционеров?

- Уволились – и уволились. Ничего страшного. На их места придут другие. Хотя, правильнее было бы подавать в отставку после кризиса. А то, когда с деньгами в клубе был порядок, никого с палкой нельзя было выгнать… В любом случае, никакой импичмент нынешнему президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу не грозит. Пока это все пустая болтовня.

- Российский интернет активно обсуждал вашу словесную перепалку с Федором Смоловым. Остались при своем мнении?

- Я ему один раз сказал, что думаю - все всё поняли, включая Смолова. На данном этапе вопрос закрыт. Он же сам сказал Александру Кержакову, что тема исчерпана. И правильно сделал. Не имею ничего против Смолова, потому что мы люди из разных категорий. Я просто высказался. И дело не конкретно в Смолове, а во всех, кто позволяет себе прилетать в Россию из Европы в такое время. Для чего?! Не верю, что они летят сидеть дома на карантине. А ведь возвращаются на родину из очага эпидемии, подвергая риску своих соотечественников… Смолов наверняка это понимает, поэтому съехал с темы. Я ее тоже не собираюсь продолжать.

«ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА В РПЛ ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ ПО ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЕВРО 34-ЛЕТНИМ ИГРОКАМ»

- А вот Василий Уткин вчера высказался в том духе, что не хочет жить в таком государстве, как Россия, где люди платят налоги, но ничего не получают взамен во время пандемии.

- Мне сложно говорить о России, потому что сам я живу преимущественно в Испании. По ТВ говорят, что за апрель люди зарплаты получают, хотя сидят дома. Да, частному сектору сложнее, там много урезали. А футболисты сами идут на сокращение зарплаты…

Пару дней назад Евросоюз договорился выделить 540 миллиардов евро на финансовую помощь пострадавшим от коронавируса. Уверен, и в России будут помогать. Здесь не все зависит от федеральных властей, руководители на местах тоже многое решают. Им выделяют средства, а они должны их правильно распределять.

Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в «Локомотиве». И профессия врача будет достойно оценена. Это люди, которые стоят на передовой. И для того, чтобы хотя бы чуть-чуть упростить жизнь врачам, надо соблюдать самоизоляцию, а не уподобляться дегенератам, которые продолжают слоняться по улице.

- Но в Испании объявлено чрезвычайное положение, а в России нет. Вот люди и гуляют…

- Я тоже считаю, что надо вводить ЧП. И провести все меры через законодательную базу. Если государство сейчас не поможет – все рухнет. Чиновники еще до конца не понимают, во что все это может вылиться. В России - только начало пандемии. И надо отнестись к проблеме максимально серьезно, а не успокаивать себя тем, что, у нас, мол, 13 тысяч заразившихся, а в Европе – на порядок больше. Если не соблюдать жесткий карантин, европейский сценарий повторится. И тогда будет поздно дергаться.