«Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию

Благодаря стойкости президента Белоруссии Александра Лукашенко, не намеренного закрывать в стране футбол на время карантина, местная лига приковывает к себе небывалое внимание. На нашем ТВ другого живого футбола в принципе нет. И пусть экс-президент РФС Вячеслав Колосков называет это зрелище «порнографией», скауты наверняка внимательно отслеживают трансляции из Минска, Витебска и других белорусских городов. Благо права на показ турнира приобрели почти везде: от Англии и Франции до Индии и Черногории…

Разумеется, не обходят вниманием белорусскую лигу клубы РПЛ. У нас представители союзного государства не считаются легионерами, что важно в преддверии корректировки лимита на иностранцев. К тому же, приток игроков из Белоруссии и раньше был достаточно ощутим. Только за последний год в РПЛ перебрались Илья Шкурин (ЦСКА), Андрей Климович, Жоэль Фамейе (оба – «Оренбург»), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба – «Арсенал»), Николай Золотов («Урал»). А в ФНЛ можно увидеть вернувшихся в Россию Валерия Кичина («Торпедо»), Алана Чочиева («Балтика»), Георгия Тигиева («Спартак-2»), Сергея Макарова, Данила Полубояринова (оба - «Ротор»), Артема Щадина («Нижний Новгород»)…

Конечно, недавнее высказывание экс-тренера «Краснодара», «Анжи» и «Кубани» Сергея Ташуева о том, что чемпионат Белоруссии сейчас не слабее российского, – явный перебор. Тем не менее, в этом турнире есть игроки, способные усилить клубы РПЛ уже в ближайшее трансферное окно, когда бы они ни открылось. Мы по итогам стартовых четырех туров отобрали семерых.

Джасурбек ЯХШИБОЕВ («Энергетик-БГУ», в аренде из «Пахтакора»)

Гражданство: Узбекистан

Возраст: 22 года

Позиция: крайний нападающий

Чемпионат Белоруссии-2020: 4 матча, 3 гола, 1 передача

Трансферная стоимость: 300 тысяч евро

Узбекский легионер, пожалуй, главное открытие сезона. Он приехал в «Энергетик» из «Пахтакора» на правах аренды и, несмотря на то, что пропустил часть сборов (в январе со сборной Узбекистана стал четвертым на молодежном чемпионате Азии), великолепно начал сезон.

Яхшибоев – классический атакующий вингер. Быстрый, техничный, очень много идет в обыгрыш, хорошо держит мяч на скорости, с обоих флангов смещается в центр под удар. И, что немаловажно, хладнокровный. В первом туре против статусного БАТЭ он открыл счет, обыграв по очереди защитника и голкипера перед тем, как закатить мяч в пустые ворота.

При этом Яхшибоев – не единоличник, он хорош в подыгрыше, отлично видит поле. Умеет забросить мяч за спины защитникам или стать «стенкой», с которой можно обыграться. Довольно точно подает со стандартов – победный мяч в ворота «Руха» (1:0) защитник Даниил Мирошников забил после его передачи от углового флага.

Джасурбек принял непосредственное участие в пяти голах команды из шести. В стартовых трех турах он выходил в центре нападения, но видно, что ему больше нравится искать свободное пространство в полуфлангах. Пусть его единственное появление на левом краю и обернулось первым поражением «Энергетика».

Кто-то уже называет его новым Риядом Марезом. Клубы РПЛ, не проглядите такой талант!

Дмитрий ПОДСТРЕЛОВ («Шахтер»)

Гражданство: Белоруссия

Возраст: 21 год

Позиция: правый нападающий

Чемпионат Белоруссии-2020: 3 матча, 1 гол

Трансферная стоимость: 250 тысяч евро

Воспитанник могилевского футбола в «Шахтере» оказался в январе. О перспективности парня говорит хотя бы то, что в феврале он отметил свой дебют за сборную победным голом в ворота болгар (1:0).

В первом туре сезона-2020 Подстрелов вышел на замену в перерыве и запомнился ярким финтом, на фланге пяткой пробросив мяч себе на ход и зряче подав в штрафную. С тех пор он неизменно появлялся в старте «Шахтера». Во втором туре заработал пенальти, грамотно подставив спину, и реализовал выход один на один в ходе быстрой контратаки.

При росте 175 см Дмитрий очень крепкий, как принято говорить, коренастый футболист, благодаря чему способен под давлением протащить мяч на силовом дриблинге. Потенциал у него колоссальный.

Гегам КАДИМЯН («Неман»)

Гражданство: Армения

Возраст: 27 лет

Позиция: универсальный нападающий

Чемпионат Белоруссии-2020: 4 матча, 2 гола

Трансферная стоимость: 200 тысяч евро

Еще один новичок своей команды. Воспитанник «Пюника» в 14-летнем возрасте переехал в киевский «Арсенал», в профессиональном футболе дебютировал в первой украинской лиге, в УПЛ попал в 2014 году, но приглашения топ-клубов не дождался и транзитом через Армению перебрался в Белоруссию.

Игроком «Немана» Кадимян (10 матчей за сборную) стал только в марте и сразу поразил всех мощью и точностью ударов. Это первое бросающееся в глаза сильное качество армянина, по манере пробить с любой дистанции напоминающего лучшего бомбардира чемпионатов России Олега Веретенникова. Не случайно оба гола Кадимяна в чемпионате-2020 вошли в местные хит-парады.

Свой конек нападающий использует на полную катушку, нанося по несколько ударов за игру (в первых двух турах набралось аж девять). При этом он успевает выполнять огромный объем черновой работы. Настоящая находка для любого клуба-середняка РПЛ.

Габриэл РАМОС («Торпедо-БелАЗ»)

Гражданство: Бразилия

Возраст: 24 года

Позиция: левый нападающий

Чемпионат Белоруссии-2020: 3 матча, 2 гола, 1 передача

Трансферная стоимость: 250 тысяч евро

Как ни удивительно, Рамос тоже только что сменил команду. Из Батуми в Жодино он приехал меньше месяца назад, но уже обратил на себя внимание. В первом же туре на 91-й минуте с угла штрафной уложил мяч в дальнюю девятку, а в четвертом – в одиночку разобрался с лидирующим в чемпионате «Энергетиком» (2:0). Сначала блестяще ассистировал партнеру, а затем сам из-за пределов штрафной уложил мяч в ближнюю девятку.

Бразилец играет на острие или левом фланге, встречает мяч в глубине, зряче сбрасывает партнерам (рост 184 см), очень крепко держится на ногах и любит повозиться с мячом. Добротный технарь, принесший торпедовцам две победы из трех. Между прочим, единственное поражение они потерпели, когда Габриэл остался на скамейке.

Александр НОЙОК («Динамо» Брест)

Гражданство: Украина

Возраст: 27 лет

Позиция: опорный полузащитник

Чемпионат Белоруссии-2020: 3 матча, 1 передача

Трансферная стоимость: 1,2 млн евро

Чемпион прошлого сезона, самый дорогостоящий футболист лиги наряду с возрастными Михаилом Гордейчуком (30 лет) и Станиславом Драгуном (31). Нойок – воспитанник донецкого «Шахтера», а в Белоруссию он перебрался четыре года назад.

На поле Александр тругодолик и работяга. Очень здорово действует в обороне позиционно, хорош в отборе, ведет игру команды из глубины, много подключается к атакам и считается едва ли не самым бьющим полузащитником чемпионата. В прошлом сезоне это принесло ему шесть голов в 24 матчах – очень неплохо для опорника!

Никита МЕЛЬНИКОВ («Славия»)

Гражданство: Россия

Возраст: 23 года

Позиция: нападающий

Чемпионат Белоруссии-2020: 3 матча, 2 гола, 1 передача

Трансферная стоимость: 200 тысяч евро

Воспитанник академии московского «Спартака» засветился в молодежных командах «Торпедо», «Локомотива» и тульского «Арсенала», но не сумел пробиться в большой футбол на родине. С марта 2019 года играет за «Славию».

По типажу Мельников условно напоминает Артема Дзюбу. Он тоже высок (188 см, что, правда, на 8 см ниже Дзюбы), совершает много верховых единоборств, может сыграть на партнеров или завершить атаку самостоятельно. В последнем мог убедиться «БАТЭ» (2:1): оба гола записал на свой счет российский форвард. А в следующем туре от него пострадал клуб-чемпион – брестское «Динамо» (2:1). Тогда Мельников заработал пенальти и опасно пробил в штангу.

Георгий КАНТАРИЯ («Неман»)

Гражданство: Грузия

Возраст: 22 года

Позиция: центральный защитник/опорный полузащитник

Чемпионат Белоруссии-2020: 4 матча, 1 гол

Трансферная стоимость: 200 тысяч евро

Профильный центральный защитник в нынешнем сезоне выходит на позиции опорника (и однажды – справа в обороне), а его команда в четырех матчах пропустила всего два мяча. Пожалуй, в первом есть доля вины Кантарии, но стоит отметить и тот факт, что Момо Янсане удался изумительный удар с лета из-за пределов штрафной.

В остальном молодой грузин действовал довольно уверенно. Может быть, опыта и атакующих навыков ему пока не хватает, но разбивает атаки соперника он качественно. Партнеры доверяют ему бить пенальти, что говорит об авторитете и хладнокровии.

БОНУС

Тренер Владимир БЕЛЯВСКИЙ («Энергетик-БГУ»)

57-летний белорусский специалист до «Энергетика» имел меньше года самостоятельной работы (с казахстанским «Ордабасы»), но, возглавив минчан в 2017 году, неизменно поднимается с ними вверх.

Уже на второй год Белявский вывел команду в высшую лигу, где в дебютном сезоне финишировал 12-м. В этом – после четырех туров его подопечные возглавляют турнирную таблицу. А ведь у «энергетиков» самая молодая команда в лиге (средний возраст – 22,5 года), в составе всего три (!) футболиста старше 23 лет.

Именно у Белявского раскрылся лучший бомбардир белорусской лиги-2019 Илья Шкурин, который сейчас уже принадлежит ЦСКА. Может, в РПЛ вот-вот появится очередной тренер из Белоруссии?..