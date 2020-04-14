Киберфутбольное жлобство: Европа собирает средства на борьбу с вирусом, а Россия – нет - Советский спорт
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14 апреля 2020 10:03ФутболБорисов Антон

Киберфутбольное жлобство: Европа собирает средства на борьбу с вирусом, а Россия – нет

Наш автор не понимает, почему во время пандемии COVID-19 РПЛ не использовала киберфутбол в целях благотворительности.

16 апреля пройдет ровно месяц с последнего матча РПЛ-2019/20. Футболисты, запертые в четырех стенах, потихоньку начинают выть от тоски. Остается постить в инстаграм, участвовать в челленджах и, конечно, играть в онлайн-игры.

Для киберспорта пандемия стала уникальной возможностью максимально расширить свою аудиторию. Популяризировать футбол в онлайне призваны звездные игроки и ведущие комментаторы. И болельщики в условиях острого дефицита настоящего футбола (одним белорусским сыт ведь не будешь) следят за кибер-зарубами так, словно по экрану бегают не нарисованные, а живые человечки с узнаваемыми номерами и фамилиями на спинах.

В минувшие выходные прошли сразу два крупных соревнования по виртуальному футболу. В Испании Ла Лига провела турнир по FIFA 20, в финале которого Марко Асенсио из «Реала» победил Ману Морланеса из «Вильярреала». Но важнее здесь не триумф игрока королевского клуба, когда-то начинавшего у Валерия Карпина в «Мальорке», а то, что собранные на донатах 80 тысяч евро пошли на помощь в борьбе с пандемией.

В России в те же дни стартовал турнир Pro Series по PES 2020, который предполагают завершить к 31 мая – как раз к возобновлению (дай-то бог) чемпионата России. Каждая из восьми игровых недель включает в себя групповую стадию и плей-офф. Победителем турнира объявят итогового лидера общего зачета. И вот как, кстати, завершилась первая серия этого увлекательного действа.

Группа A: ЦСКА (18 очков), «Сочи» (10), «Крылья Советов» (4), «Рубин» (3)

Группа B: «Тамбов» (16), «Спартак» (10), «Ростов» (9), «Краснодар» (0)

Группа C: «Ахмат» (13), «Арсенал» (9), «Локомотив» (8), «Зенит» (4)

Группа D: «Урал» (14), «Динамо» (8), «Уфа» (7), «Оренбург» (3)

Четвертьфиналы: ЦСКА – «Динамо» – 2-1 (победы), «Тамбов» – «Арсенал» – 2-0, «Ахмат» – «Спартак» – 2-0, «Урал» – «Сочи» – 2-0

Полуфиналы: ЦСКА – «Тамбов» – 2-1, «Ахмат» – «Урал» – 0-2

За третье место: «Тамбов» – «Ахмат» – 2-0

Финал: ЦСКА – «Урал» – 2-1

Финальные игры получились невероятно напряженными. Сначала ЦСКА и «Урал» обменялись победами в сериях пенальти, а в решающем поединке армейский киберспортсмен дожал екатеринбургского со счетом 2:1. Но это все, как говорится, лирика…

А ключевой момент состоит в том, что, если в Европе крупный киберфутбольный турнир под эгидой лиги использовали в благотворительных целях, то в России – ради пиара спонсоров чемпионата. Именно поэтому у них участвовали знаменитые футболисты (ведь задачей было не запихнуть в каждый кадр побольше рекламы, а собрать максимум донатов), а у нас – киберспорстмены (не знакомые широкой аудитории).

Вот и не стоит удивляться, что за матчами испанской LaLiga Santander Challenge следили миллионы зрителей, а девятичасовую (!) киберфутбольную трансляцию в ютуб-канале РПЛ посмотрели 32 тысячи человек. При этом звезды нашей премьер-лиги все эти дни пандемии в виртуальном футболе себя тоже пробовали. Но почему-то турниры с их участием проводил кто угодно, но не сама РПЛ.

К слову, 5 апреля в Англии в Combat Corona сыграли Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Дэниэл Джеймс (все – «МЮ»), Билли Гилмор, Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик (все - «Челси»), Киран Тирни («Арсенал»), Доминик Калверт-Левин, Джордан Пикфорд (оба - «Эвертон»), а еще Гарет Бэйл («Реал»), Паоло Дибала («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д)… Эта киберфутбольная заруба собрала более 18 тысяч фунтов. И вся сумма была перечислена в Unicef на борьбу с COVID-19.

Вскоре аналогичный турнир по FIFA 20 запустят и в Германии – Bundesliga Home Challenge… Да, в европейских странах ситуация с коронавирусом более критичная, чем у нас. Но когда же и руководители российского футбола задумаются о том, что в эти тяжелые дни помощь нужна не только клубам, но и простым гражданам? Тогда, быть может, после окончания пандемии число зрителей на трибунах наших стадионов прибавится. Ведь люди помнят хорошее. Что в Европе, что в России.

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