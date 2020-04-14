С Ибрагимовичем, но без Дзюбы. Кто поменяет клуб до конца пандемии - Советский спорт
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14 апреля 2020 12:12ФутболСергеев Иван

С Ибрагимовичем, но без Дзюбы. Кто поменяет клуб до конца пандемии

В июне у многих известных футболистов истекают действующие контракты. Значит, они станут свободными агентами в разгар сезона, который завершится в лучшем случае к августу.

ФИФА разрешила клубам продлевать действующие соглашения до фактического окончания внутренних чемпионатов. Однако это всего лишь право клубов, но отнюдь не обязанность. Силой удержать футболистов после 30 июня не получится. Тем более что во многих случаях это финансово невыгодно. Придется еще два-три месяца продолжать платить таким игрокам зарплату (причем уже не урезанную, а полную, ведь сезон возобновится).

Для футболистов ситуация выглядит следующим образом. Сменить клубную прописку в разгар сезона разрешено, а вот доиграть чемпионат в другой команде - нет. УЕФА пообещал перенести открытие трансферного окна на более поздний срок. Чтобы клубы, подписавшие контракты с новичками сразу после 30 июня, могли заявить их уже только на следующий сезон. Иначе говоря, кому-то придется пару месяцев посидеть без дела, не имея возможности участвовать в официальных матчах.

Однако многих подобная перспектива точно не смутит. Доигрывать сезон в нынешних командах им не хочется. А спрос на их услуги летом точно будет. Мы собрали символические сборные таких футболистов для Европы и России. Сроки окончания контрактов брались с «Трансфермаркта». За единственным исключением: мы-то знаем, что Артем Дзюба согласовал (а возможно, и подписал) новое соглашение с «Зенитом», тогда как авторитетный портал рассматривает его как потенциального свободного агента.

РПЛ

Вратарь: Станислав КРИЦЮК (29 лет, стоимость 3,2 млн евро, «Краснодар»)

За этого голкипера говорят опыт и класс. В команде намерены делать ставку на прибавляющего на глазах молодого Матвея Сафонова. А желающих предоставить Крицюку статус первого номера в РПЛ – много.

Правый защитник: Игорь СМОЛЬНИКОВ (31 год, стоимость 3,2 млн евро, «Зенит»)

По словам агента игрока, интерес к Смольникову проявляют за океаном, в MLS. Но найдутся и менее экстремальные варианты для топового по меркам РПЛ защитника.

Центральный защитник: Бранислав ИВАНОВИЧ (36 лет, стоимость 1,2 млн евро, «Зенит»)

Серб точно покинет Россию по окончании сезона. Спрос на Ивановича есть и в европейских топ-клубах (на роль дядьки на скамейке), и на Ближнем Востоке, где можно за хорошие деньги тихо завершить карьеру.

Центральный защитник: Александр ПУЦКО (27 лет, стоимость 0,8 млн евро, «Уфа»)

Башкирский клуб умеет «прокачивать» футболистов для топ-клубов. Так почему бы Пуцко после яркого сезона не перейти в родной «Спартак» или в ЦСКА, куда из Уфы люди уже уезжали.

Левый защитник: Виктор АЛЬВАРЕС (27 лет, стоимость 2 млн евро, «Арсенал»)

Испанец за два года в Туле здорово освоился в российском чемпионате. Стоит задуматься о переходе на новый уровень.

Правый полузащитник: Михаил КОСТЮКОВ (28 лет, стоимость 0,8 млн евро, «Тамбов»)

Многие объясняют уверенные выступления тамбовчан с результативностью Георгия Мелкадзе, аренда которого из «Спартака», кстати, тоже заканчивается. Но душой, «мотором» команды, безусловно, можно назвать Костюкова. Выгодные предложения у него точно будут.

Опорный полузащитник: Денис ГЛУШАКОВ (33 года, стоимость 1,6 млн евро, «Ахмат»)

Мы не знаем, сколько платят в Грозном экс-капитану красно-белых. Но далеко не факт, что ему предложат хорошие условия с учетом финансовых последствий пандемии. А песок из Глушакова пока не высыпался.

Центральный полузащитник: Эрик БИКФАЛВИ (32 года, стоимость 2,8 млн евро, «Урал»)

Та же история, что и с Альваресом. Румын явно засиделся в Екатеринбурге. А других шансов попробовать себя в топ-клубе может и не быть. Возраст.

Левый полузащитник: Олег ШАТОВ (29 лет, стоимость 4 млн евро, «Зенит»)

Один из самых креативных российских футболистов и рад бы продолжать играть за чемпионов, но травмы ставят его и команду в двусмысленное положение. С одной стороны, Шатову надо платить большую зарплату, с другой – он регулярно выбывает из строя. Слишком большая роскошь даже для «Зенита».

Нападающий: Джордже ДЕСПОТОВИЧ (28 лет, стоимость 2,2 млн евро, «Оренбург»)

В этом сезоне серб действует еще ярче, чем в предыдущем. С такой игрой и статистикой можно трудоустроиться даже в клубе-середняке европейской топ-лиги.

Нападающий: Кирилл ПАНЧЕНКО (30 лет, стоимость 1,6 млн евро, «Динамо»)

Предыдущий раз динамовцы с большой неохотой продлевали соглашение с Панченко. Видимо, делать это опять они не будут. Конкуренция в атаке команды слишком высока.

ЕВРОПА

Вратарь: Вальтер БЕНИТЕС (27 лет, стоимость 8 млн евро, «Ницца»)

Правый защитник: Тома МЕНЬЕ (28 лет, стоимость 24 млн евро, «ПСЖ»)

Центральный защитник: Ян ВЕРТОНГЕН (32 года, стоимость 14,5 млн евро, «Тоттенхэм»)

Центральный защитник: Эсекиэль ГАРАЙ (33 года, стоимость 4,8 млн евро, «Валенсия»)

Левый защитник: Левен КЮРЗАВА (27 лет, стоимость 12 млн евро, «ПСЖ»)

Правый полузащитник: ВИЛЛИАН (31 год, стоимость 22,5 млн евро, «Челси»)

Опорный полузащитник: Чарльз АРАНГИС (30 лет, стоимость 12 млн евро, «Байер»)

Атакующий полузащитник: Дрис МЕРТЕНС (32 года, стоимость 20 млн евро, «Наполи»)

Левый полузащитник: Эшли ЯНГ (34 года, стоимость 3,2 млн евро, «Интер»)

Нападающий: Марио ГЕТЦЕ (27 лет, стоимость 10,5 млн евро, «Боруссия» Д)

Нападающий: Златан ИБРАГИМОВИЧ (38 лет, стоимость 2,8 млн евро, «Милан»)

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