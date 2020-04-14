Алексей Сорокин: Было бы несправедливо перенести все матчи Евро-2020 в Россию

О ДЕДАЙНАХ УЕФА

- В условиях пандемии были установлены два контрольных срока. Первый – 5 апреля, когда футбольные ассоциации должны были подтвердить намерение провести матчи Евро летом 2021 года. Второй – 30 апреля. В этот день нужно подтвердить гарантии, предоставленные на этапе заявочной кампании. Вот сейчас все города-организаторы, Санкт-Петербург в том числе, и готовят эти гарантии. Отсутствие гарантий означает выход из дальнейшего участия в процессе подготовки к турниру.

О РИМЕ И БИЛЬБАО

- Проходила информация, что эти города могут отказаться от проведения матчей Евро. Однако на сегодняшний день у меня такой информации нет. Мы проводим видеоконференции, никто ни от чего не отказывался. Впрочем, для нас главное, что Россия продолжает подготовку. А итоговое число городов (сейчас их 12. – прим. ред.) станет понятно после 30 апреля.

О ФАКТОРЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

- Санкт-Петербург был полностью готов провести этим летом матчи Евро-2020. С переносом турнира на год общая конфигурация не меняется. Правда, добавился фактор финала Лиги чемпионов. Он пройдет в Петербурге незадолго до начала континентального первенства. Зазор – всего две недели. Для нас это, безусловно, вызов. И у меня есть полная уверенность в том, что мы справимся.

О ПРОВЕДЕНИИ ЕВРО В ОДИНОЧКУ

- Это будет юбилейный чемпионат Европы, именно поэтому название турнира не изменится – Евро-2020. И для УЕФА было принципиально, чтобы матчи проходили по всему континенту. Слухи о возможном переносе турнира в одну страну – например, Россию – мы восприняли метафорически, не буквально. На данном этапе, когда все города уже проделали огромный объем работы, принимать такое радикально решение было бы странно. Это будет несправедливо.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

- Сейчас очень сложно предсказывать, как пандемия повлияет на меры безопасности во время турнира. Ни одно правительство в мире не могло предположить, что проблема примет такие масштабы. Очевидно, мы оказались в новой реальности, в том числе – футбольной.