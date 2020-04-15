Все дороги ведут в Рим. Почему Дзюбе надо бросать «Зенит» и уходить в «Лацио» - Советский спорт
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15 апреля 2020 13:00ФутболЗибрак Артем

Все дороги ведут в Рим. Почему Дзюбе надо бросать «Зенит» и уходить в «Лацио»

Призываем капитана российской сборной последовать примеру Федора Смолова и, наконец, осуществить мечту поиграть в Европе. С римским клубом у него получится идеальный союз.

«ЛАЦИО» ИЩЕТ БЕСПЛАТНОГО ТАРАННОГО ФОРВАРДА

Накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что один из лучших клубов нынешнего сезона в серии А «Лацио» в ближайшее трансферное окно будет усиливать линию нападения и с этой целью рассматривает три кандидатуры – форвардов «Челси» Оливье Жиру и Педро и зенитовца Артема Дзюбу.

Поскольку итальянское издание авторитетное и слов на ветер не бросает, велика вероятность, что информация соответствует действительности. Пусть генеральный директор питерцев Александр Медведев ее и опроверг, сказав, что «Зенит» готовится к возобновлению сезона, и другие вопросы в клубе не обсуждаются… Кстати, вопрос перехода Дзюбы и незачем обсуждать. Речь идет о футболисте с истекающим контрактом, значит, Артем и его агенты могут напрямую контактировать с «Лацио», не спрашивая совета «Зенита».

ЕСТЬ ЛИ КОНТРАКТ У ДЗЮБЫ?

Зимой в СМИ регулярно появлялись сообщения о продлении клубом соглашения с капитаном сборной России, но ни одна из сторон этого официально не подтвердили. Более того, в феврале в эфире канала «Россия 24» Дзюба сказал: «Разговор о новом контракте был давно. Если точнее, речь о нем зашла после матча с «Краснодаром», когда мы сыграли 1:1. Или, может, даже чуть раньше. Тогда все конкретно и обсудили. Друг друга примерно поняли».

Чувствуете, в чем суть этого высказывания? Есть договоренность, но не подписи на юридическом документе. Другое косвенное подтверждение отсутствия нового контракта в том, что оба конкурента Дзюбы за место в «Лацио» Педро и Жиру летом станут свободными агентами. Очевидно, римляне ищут спасение в опытном (31-летний Дзюба в этой тройке самый молодой) нападающем, которого можно подписать бесплатно, и не стали бы рассматривать россиянина, будь он «занят».

Объяснение тому, что новое соглашение до сих пор не подписано, видится в амбициях самого футболиста. Не секрет, что лидер «Зенита» хотел попробовать свои силы на Западе и даже обзавелся могущественным агентом Жорже Мендешем, но до сего момента все время что-то не складывалось. Дзюба понимает – чем он старше, тем меньше шансов поиграть в Европе. Особенно если будет на контракте, и желающим заполучить его придется заплатить «Зениту» десяток-полтора миллионов евро.

Со стороны все выглядит так: Дзюба, всегда гордившийся отличными отношениями с руководством, достиг с клубными боссами джентльменского соглашения. До лета он будет рассматривать варианты (естественно, только из-за границы), и если ни один ему не приглянется, подпишет контракт с «Зенитом» на заранее оговоренных, возможно даже, немного пониженных условиях (должна же и у питерцев быть какая-то мотивация). Поэтому-то о новом контракте известно все, кроме факта его существования.

Это объяснение еще и проливает свет на реакцию Дзюбы в ситуации с Александром Кокориным, которого клуб, как бесправного раба, почти насильно отправлял в аренду в «Сочи». Чтобы не портить отношения с руководством и не рисковать карьерой, Артем не стал вписываться за партнера, хотя в команде сделали это многие. Ведь обидевшись, начальство могло принципиально отказаться от продления контракта, и тогда, в случае отсутствия интереса в Европе, ему пришлось бы проситься в «Локомотив» или «Краснодар» (не в «Спартак» же или «Ростов» в самом деле).

ДЗЮБА ПОДХОДИТ ИНДЗАГИ БОЛЬШЕ , ЧЕМ ЖИРУ

Теперь главный вопрос в том, захочет ли мечтающий об АПЛ Дзюба переезжать в Италию (интересно, какую роль сыграет тот факт, что эта страна стала очагом распространения коронавируса в Европе), и сможет ли Мендеш растолкать локтями других агентов, пропихивая своего кандидата?

А нападающий «Лацио» действительно нужен. Благодаря отличному выступлению в прерванном сезоне в следующем «орлы» с 95-процентной вероятностью сыграют в Лиге чемпионов, значит, количество больших матчей увеличится. Сейчас в распоряжении Симоне Индзаги есть три чистых форварда – лучший бомбардир серии А Чиро Иммобиле, его основной партнер Хоакин Корреа и наш старый знакомый Фелипе Кайседо, проведший 2,5 года в «Локомотиве». Поскольку римляне во всех матчах без исключения играют в два форварда, четвертый нападающий им крайне необходим.

лацио

Дзюба в конкуренции с Педро и Жиру по многим пунктам выглядит фаворитом. Во-первых, он моложе, а значит, на дистанции сможет дольше сохранять хорошие кондиции. Да и в перспективе наверняка завершит карьеру позже, поскольку крупные физически мощные футболисты с годами теряют значительно меньше, чем быстрые юркие нападающие (как Педро). Вспомните, например, Златана Ибрагимовича и Яна Колера.

Во-вторых, Дзюба в «Зените» наверняка получает меньше форвардов «Челси» и в «Лацио» поедет для того, чтобы реализовать мечту попробовать себя в Европе. А значит, наверняка согласится на меньший оклад и меньшие подъемные, чем прожженные, раскрученные и знающие себе цену конкуренты, у каждого из которых по золотой медали чемпионата мира.

В-третьих, чисто по-футбольному он их превосходит. Педро, например, вообще не центрфорвард, а крайний нападающий, то есть не может быть Дзюбе прямым конкурентом. Показательно, что самый низкий из нападающих «Лацио» Кайседо ростом 183 см, тогда как Педро – блоха (167 см). Он просто не подходит для роли нападающего в футболе Индзаги, хотя наверняка был бы полезен на фланге. Просто это уже другая история.

Жиру почти не уступает Дзюбе в физической мощи (193 см против 196 см) и верховых единоборствах, но все же медленнее россиянина и значительно хуже в завершающей стадии. К тому же, зенитовец отлично укрывает мяч корпусом, быстрее, при необходимости активнее смещается на фланг, как минимум не слабее в подыгрыше, агрессивнее в борьбе (что для плотного чемпионата Италии особенно важный фактор), лучше цепляется за мяч и куда больше привык к вертикальному футболу, когда выход из обороны строится через длинные передачи на столба.

Французу все-таки более свойственно играть за счет правильного выбора позиции в штрафной, а Дзюба хорош по всей ширине поля. К тому же в «Зените» он наглядно продемонстрировал, как здорово умеет действовать в связке с партнером.

ДУБЛЕР КОРРЕА ИЛИ КОНКУРЕНТ?

Все это важно, потому что «Лацио» играет в по-своему уникальный футбол. При расстановке 3-5-2 команда атакует максимально узко и вертикально, что позволяет создать плотность на центральной оси и, в случае потери мяча, сразу вступить в отбор. Для Дзюбы это идеальная модель, чтобы быть постоянно задействованным в игре.

В данный момент он видится отличным третьим номером. Понятно, что Иммобиле будет основным нападающим. Им интересуются «Эвертон» и «Наполи», но почти наверняка он останется. В «Лацио» итальянец показывает едва ли не лучший футбол в своей жизни, чувствует себя уверенно, получает огромную поддержку тренера и является одним из лидеров коллектива, тогда как оба озвученных варианта означают смену обстановки, риск и просто понижение перспектив.

Уже сообщалось, что Иммобиле в ближайшее время продлит на два года контракт, истекающий летом 2023-го. Косвенное доказательство то, что «Лацио» рассматривает нападающих с истекающими соглашениями. Если бы речь шла об отъезде лучшего бомбардира, римляне запросто могли бы выделить 20-30 млн евро на новичка (Иммобиле оценивается как минимум в 40 млн). Кроме того, они искали бы основного бомбардира, а не копию Корреа.

Почему Корреа? Потому что Жиру и Дзюба по типажу и функционалу более всего похожи на 188-сантиметрового аргентинца с итальянским паспортом. Он не завершитель, а тот самый столп, играющий на партнеров. Показательно, что в 22 матчах серии А Корреа набрал всего 10 (7+3) очков результативности. Даже Кайседо, проведший на поле в два раза меньше времени (867 минут против 1568) набил больше – 12 (8+4) очков.

Так что вытеснить Корреа из основы Дзюбе по силам. Тот не столь результативен, а в основе играет в первую очередь потому, что альтернативы со схожим функционалом у Индзаги просто нет. Россиянин вполне способен заполнить эту нишу. А даже если и не получится, игровое время он будет иметь железно, поскольку аргентинец лишь в 11 матчах провел на поле все 90 минут. Причем так было только до начала января. А Кайседо (11 игр в старте) вообще всего раз отыграл весь матч.

корреа

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ВЫЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

В общем, исходя из стиля игры и уровня конкуренции «Лацио» для Дзюбы – отличный вариант, а чемпионат Италии, безусловно, куда выше уровнем, чем РПЛ. Здесь россиянин всего за сезон-два провел бы не меньше статусных матчей, чем за последние пять-семь лет. Очень интересно было бы посмотреть за ним в римском дерби, матчах с «Ювентусом», «Интером», «Наполи», «Миланом» и «Аталантой».

Смолов уехал в барахтающуюся в зоне вылета «Сельту» и получил такую прессу, какой не знал на протяжении всей карьеры. Дзюба же с переездом в Рим из героя «Зенита» превратится в персону всероссийского значения, каждое действие которого будут ловить все журналисты и болельщики, а не только поклонники питерцев. И еще получит новый уникальный опыт, испытает себя на действительно высоком уровне, исполнит мечту поиграть в Европе и значительно повысит свой статус – от местечкового князька до фигуры европейского масштаба. С учетом итальянских «технологий старения» впереди у него вполне реальные лет пять игровой карьеры.

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