Знакомьтесь, Деян Кулусевски. Звезда футбола после пандемии, будущий напарник Роналду - Советский спорт
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16 апреля 2020 09:00ФутболЗибрак Артем

Знакомьтесь, Деян Кулусевски. Звезда футбола после пандемии, будущий напарник Роналду

Из тройки суперталантов 2000 года рождения этого шведа знают хуже, чем норвежца Эрлинга Холанда и британца Джейдона Санчо. Но не исключено, именно он уже скоро затмит всех.

ЗВЕЗДА ДЛЯ САРРИ

Приглашая на пост главного тренера Маурицио Сарри, боссы «Ювентуса» готовились к длительной перестройке. Сарри – пожалуй, самый известный итальянский тренер-догматик (появился даже термин Саррибол), делающий ставку на атаку и владение мячом. И такой зрелищный стиль требует совсем других исполнителей в сравнении с теми работягами, которые ковали победы туринского клуба при Массимилиано Аллегри.

Что ж, 19-летний Кулусевски прекрасно вписывается в этот самый Саррибол. Через полторы недели он перестанет быть тинейджером, но скандинава со славянской фамилией уже считают восходящей суперзвездой. Права на очередного (не забываем Холанда и Санчо) вундеркинда уже принадлежат «Юве». Осталось дело за малым – вернуть Кулусевски из аренды и предоставить в распоряжение Сарри.

35+9 МИЛЛИОНОВ ОТ «ЮВЕНТУСА»

Родители Кулусевски приехали в Швецию из теперь уже Северной Македонии. Деян появился на свет в Стокгольме и с раннего детства проявил недюжие футбольные таланты. Техничный левша бежал без остановки, обыгрывая одного защитника за другим. И чем чаще ему это удавалось, тем активнее он шел в обводку… Парня присмотрели скауты «Аталанты», и в 16-летнем возрасте он отправился в Бергамо (печально известный теперь коронавирусом).

Нынешний сезон стал для Кулусевски первым в большом футболе – черно-синие отправили его в аренду в «Парму». Македонский швед освоился в серии А очень быстро и спустя полгода получил приглашение в «Юве». Туринцы заплатили «Аталанте» 35 млн евро и еще 9 миллионов пообещали перевести в виде бонусов, оставив восходящую звезду до конца чемпионата-2019/20 в «Парме».

кулусевскивнутрь

РЕКОРД СЕЗОНА В НЕАПОЛЕ

Техника – техникой, но в первую очередь Кулусевски хорошо невероятным объемом работы. В среднем Деян пробегает за матч более 11 км (больше в серии А только у Марцело Брозовича – 12,5 км), а в Неаполе он вообще поставил рекорд сезона – 14,4 км!

И, что немаловажно, в завершении атак ему хватает конкретики. Среди футболистов 2000 года рождения только Санчо в первой части сезона демонстрировал в топ-лигах (Холанд, напомним, осень провел в «Зальцбурге») более высокую эффективность. В своей возрастной категории Кулусевски второй по количеству передач и третий по созданным моментам, ударам, касаниям в штрафной и успешному дриблингу. Отсюда и 12 (5+7) очков по системе «гол+пас».

Как отмечал главный тренер «Пармы» Роберто Д’Аверса, пока молодому таланту не хватает расчетливости – он слишком торопится. Однако этот недостаток устраняется опытом. Еще у него возникли проблемы с кондициями, но и этому Д’Аверса нашел логичное объяснение: «Кулусевски подписал контракт в десять раз лучше, чем у него был. Снижение кондиций естественно, при этом он не изменил своего отношения к игре, не ставит себя выше партнеров».

ШВЕДСКИЙ РОББЕН

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи совершенно точно может гордиться этим трансфером. Сделка была закрыта за пару дней до закрытия зимнего трансферного окна. А летом за Кулусевски неминуемо выстроилась бы длиннющая очередь топ-клубов, готовых заплатить намного больше, чем выложил «Юве».

К слову, осенью полузащитник дебютировал за сборную Швеции (25 минут в матче с Фарерами) и впечатлил главного тренера «тре крунур». «Деян много работает и очень быстр. Если продолжит так же тренироваться, останется в сборной на долгие годы. Считаю, с его скоростью, контролем мяча и умением забивать он может стать новым Арьеном Роббеном», отметил Янне Андерссон.

А ведь и правда, левша из Стокгольма, как и легендарный голландец, любит располагаться на правом фланге и резко смещаться оттуда с мячом в центр, «нанизывая» по пути одного соперника за другим. После чего нередко следует неотразимый удар. Прямо как у Роббена.

СПАСЕНИЕ ДЛЯ РОНАЛДУ

Такие характеристики практически гарантируют Кулусевски успех в атакующем футболе Сарри. Деян способен сыграть как на краю, так и в роли центрального атакующего полузащитника, а при необходимости и второго нападающего. Как раз то, что нужно поклоннику универсализма Сарри.

В Сарриболе Кулусевски будет выходить в тройке нападения (4-3-3) или под нападающими (4-3-1-2). Последняя позиция в нынешнем «Юве», пожалуй, самая слабая. Аарон Рэмзи и Дуглас Коста ожиданий Сарри не оправдали. Неслучайно слухи отправляет Косту в «Ман Сити» или «ПСЖ». И с появлением Кулусевски уход бразильца точно не будет для «Юве» критичным. Напротив, игра команды должна заиграть новыми красками, ярче предыдущих.

После коронакризиса в футболе наступают тяжелые времена, и многие сделки будут проворачиваться путем аренд и обмена игроков, поэтому получить живые деньги за футболиста – большая удача, которую нельзя упустить. А следом за Костой Турин должен покинуть другой вингер Федерико Бернардески. Место для Кулусевски явно расчищается.

…Во время пандемии шведский полузащитник «много читает, любит готовить, смотреть баскетбол и играть на Playstation». А когда весь этот кошмар закончится, он вернется на поле и докажет, что «старая синьора» не зря доверила ему свое будущее. Через несколько месяцев мы должны увидеть его убойную связку с Криштиану Роналду, которого Кулусевски считает своим кумиром. И которому такой партнер в атаке был очень нужен – если Криштиану намерен поднять «Юве» на европейскую вершину. В какой-то степени 19-летний швед для уставшего тащить команду в одиночку лидера туринцев – спасение.

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