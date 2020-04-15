Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе

– Сейчас клубы урезают зарплаты. А может, на период пандемии вообще прекратить платить футболистам? Они не производят продукт, а денег сейчас в стране не хватает. Уже курьеров на улицах грабят, еду отнимают…
– Почему вы говорите именно о футболистах? У нас есть определенные категории людей, которые тоже ничего не зарабатывают, а вреда от них много – это чиновники. От футболистов хотя бы нет вреда.
– Чиновники – это госслужащие. Без них нельзя.
– Футболисты не виноваты в том, что происходит. А получается, что они без вины виноватые. С другой стороны, на фоне всего происходящего игроков с огромными зарплатами действительно можно считать серьезным раздражителем.
– Если все это затянется до осени, сколько клубов РПЛ выживет? Многие содержатся за счет бюджета, в регионах и так денег нет, а огромные средства нужны на решение самых неотложных проблем. До футбола ли в таких условиях местным властям?
– Я уже говорил пару недель назад: кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть. Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам. Для чиновника это значит похоронить себя.
– Те же «Крылья Советов», в основном, финансируются из бюджета…
– У самарцев есть Ростех. Думаю, там положение не самое критическое.
– Ну а в «Ростове» или «Тамбове». Без бюджетной подпитки они выживут?
– В «Ростове» есть поддержка из местного бюджета, но клуб и сам зарабатывает. Если б ему еще не мешали зарабатывать, было бы вообще прекрасно. Думаю, трудности будут, но «Ростов» не умрет.
Я не совсем в курсе о ситуации в Тамбове. Мне кажется, там не только бюджетное финансирование. Есть такое идиотское, применительно к футболу, слово «инвестор». Я вообще не понимаю, как можно инвестировать в наш футбол? Так вот, в «Тамбове» какой-то инвестор вроде бы есть.
– То есть, с РПЛ никто не снимется?
– Вряд ли до такого дойдет. У клубов сейчас есть все возможности, чтобы ставить футболистам условия, сокращать зарплаты. Руководители могут сказать: «Или сокращение зарплаты, или до свидания». У футболистов выбора нет, идти им некуда. Многие понимают, что с такими запросами они никому не нужны. Лучше получать половину от нынешней зарплаты, чем уйти на вольные хлеба с непонятными перспективами.
– С РПЛ разобрались. А вот перспективы ФНЛ весьма туманны: снялся «Армавир», до этого – «Луч». Такое впечатление, что нынешний чемпионат никому, кроме «Ротора», который хочет в премьер-лигу, не нужен. Все клубы готовы его закончить прямо сейчас.
– Здесь много вопросов. Если сейчас закончить чемпионат, что тогда делать клубам второй лиги? Они же куда-то хотели выйти. Тогда что, нужно лигу расширять? И те, кто сейчас в зоне вылета, тоже могут не согласиться.
То же самое относится и к РПЛ. В положении записано: клубы покидают премьер-лигу по итогам чемпионата. Аутсайдеры скажут, что у них есть все шансы остаться, будут показывать календарь, говорить, сколько им хватит очков. Да и их юристы легко оспорят прекращение чемпионата после 22-го тура.
Возможно, подавляющему числу команд ФНЛ чемпионат и не нужен. Тогда пусть проведут две финальные пульки – между лидерами и аутсайдерами. Такой вариант должен устроить всех.
– Итальянские СМИ отправляют Артема Дзюбу в «Лацио». Потянет зенитовец в серии А?
– Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А.
Да и потом: у него есть хороший контракт в «Зените», хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся.
– И напоследок – вопрос о противостоянии Василия Уткина и Владимира Соловьева. Как вам их «батл»?
– Вася мой друг. Если убрать оскорбления, то некоторые вещи он говорит правильные. Указывает Соловьеву, что сейчас не лучшее время пинать больных людей.
Правда, у меня нет такого отрицательного отношения к Соловьеву, как к рупору пропаганды. Пусть многие так и считают. Он тоже говорит немало правильных вещей. А то, что оба скатились до оскорблений в публичном пространстве, неправильно.