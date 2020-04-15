Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе

«ОТ ЧИНОВНИКОВ ВРЕДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ ФУТБОЛИСТОВ»

– Сейчас клубы урезают зарплаты. А может, на период пандемии вообще прекратить платить футболистам? Они не производят продукт, а денег сейчас в стране не хватает. Уже курьеров на улицах грабят, еду отнимают…

– Почему вы говорите именно о футболистах? У нас есть определенные категории людей, которые тоже ничего не зарабатывают, а вреда от них много – это чиновники. От футболистов хотя бы нет вреда.

– Чиновники – это госслужащие. Без них нельзя.

– Футболисты не виноваты в том, что происходит. А получается, что они без вины виноватые. С другой стороны, на фоне всего происходящего игроков с огромными зарплатами действительно можно считать серьезным раздражителем.

– Если все это затянется до осени, сколько клубов РПЛ выживет? Многие содержатся за счет бюджета, в регионах и так денег нет, а огромные средства нужны на решение самых неотложных проблем. До футбола ли в таких условиях местным властям?

– Я уже говорил пару недель назад: кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть. Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам. Для чиновника это значит похоронить себя.

«ДУМАЮ, «РОСТОВ» НЕ УМРЕТ»

– Те же «Крылья Советов», в основном, финансируются из бюджета…

– У самарцев есть Ростех. Думаю, там положение не самое критическое.

– Ну а в «Ростове» или «Тамбове». Без бюджетной подпитки они выживут?

– В «Ростове» есть поддержка из местного бюджета, но клуб и сам зарабатывает. Если б ему еще не мешали зарабатывать, было бы вообще прекрасно. Думаю, трудности будут, но «Ростов» не умрет.

Я не совсем в курсе о ситуации в Тамбове. Мне кажется, там не только бюджетное финансирование. Есть такое идиотское, применительно к футболу, слово «инвестор». Я вообще не понимаю, как можно инвестировать в наш футбол? Так вот, в «Тамбове» какой-то инвестор вроде бы есть.

– То есть, с РПЛ никто не снимется?

– Вряд ли до такого дойдет. У клубов сейчас есть все возможности, чтобы ставить футболистам условия, сокращать зарплаты. Руководители могут сказать: «Или сокращение зарплаты, или до свидания». У футболистов выбора нет, идти им некуда. Многие понимают, что с такими запросами они никому не нужны. Лучше получать половину от нынешней зарплаты, чем уйти на вольные хлеба с непонятными перспективами.

«ЕСЛИ ЗАВЕРШИТЬ ФНЛ, ТО ЧТО ДЕЛАТЬ С ПФЛ?»

– С РПЛ разобрались. А вот перспективы ФНЛ весьма туманны: снялся «Армавир», до этого – «Луч». Такое впечатление, что нынешний чемпионат никому, кроме «Ротора», который хочет в премьер-лигу, не нужен. Все клубы готовы его закончить прямо сейчас.

– Здесь много вопросов. Если сейчас закончить чемпионат, что тогда делать клубам второй лиги? Они же куда-то хотели выйти. Тогда что, нужно лигу расширять? И те, кто сейчас в зоне вылета, тоже могут не согласиться.

То же самое относится и к РПЛ. В положении записано: клубы покидают премьер-лигу по итогам чемпионата. Аутсайдеры скажут, что у них есть все шансы остаться, будут показывать календарь, говорить, сколько им хватит очков. Да и их юристы легко оспорят прекращение чемпионата после 22-го тура.

Возможно, подавляющему числу команд ФНЛ чемпионат и не нужен. Тогда пусть проведут две финальные пульки – между лидерами и аутсайдерами. Такой вариант должен устроить всех.

«ЕСЛИ УБРАТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ, УТКИН ГОВОРИТ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ»

– Итальянские СМИ отправляют Артема Дзюбу в «Лацио». Потянет зенитовец в серии А?

– Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А.

Да и потом: у него есть хороший контракт в «Зените», хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся.

– И напоследок – вопрос о противостоянии Василия Уткина и Владимира Соловьева. Как вам их «батл»?

– Вася мой друг. Если убрать оскорбления, то некоторые вещи он говорит правильные. Указывает Соловьеву, что сейчас не лучшее время пинать больных людей.

Правда, у меня нет такого отрицательного отношения к Соловьеву, как к рупору пропаганды. Пусть многие так и считают. Он тоже говорит немало правильных вещей. А то, что оба скатились до оскорблений в публичном пространстве, неправильно.