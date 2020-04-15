Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе - Советский спорт
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15 апреля 2020 18:30ФутболВолохов Юрий

Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе

Экс-президент «Спартака» - о зарплатах игроков, кризисе ФНЛ, переходе Артема Дзюбы в «Лацио» и конфликте Василия Уткина с Владимиром Соловьевым.

«ОТ ЧИНОВНИКОВ ВРЕДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТ ФУТБОЛИСТОВ»

Сейчас клубы урезают зарплаты. А может, на период пандемии вообще прекратить платить футболистам? Они не производят продукт, а денег сейчас в стране не хватает. Уже курьеров на улицах грабят, еду отнимают…
Почему вы говорите именно о футболистах? У нас есть определенные категории людей, которые тоже ничего не зарабатывают, а вреда от них много – это чиновники. От футболистов хотя бы нет вреда.

Чиновники – это госслужащие. Без них нельзя.
Футболисты не виноваты в том, что происходит. А получается, что они без вины виноватые. С другой стороны, на фоне всего происходящего игроков с огромными зарплатами действительно можно считать серьезным раздражителем.

Если все это затянется до осени, сколько клубов РПЛ выживет? Многие содержатся за счет бюджета, в регионах и так денег нет, а огромные средства нужны на решение самых неотложных проблем. До футбола ли в таких условиях местным властям?
Я уже говорил пару недель назад: кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть. Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам. Для чиновника это значит похоронить себя.

«ДУМАЮ, «РОСТОВ» НЕ УМРЕТ»

Те же «Крылья Советов», в основном, финансируются из бюджета…
У самарцев есть Ростех. Думаю, там положение не самое критическое.

Ну а в «Ростове» или «Тамбове». Без бюджетной подпитки они выживут?
В «Ростове» есть поддержка из местного бюджета, но клуб и сам зарабатывает. Если б ему еще не мешали зарабатывать, было бы вообще прекрасно. Думаю, трудности будут, но «Ростов» не умрет.

Я не совсем в курсе о ситуации в Тамбове. Мне кажется, там не только бюджетное финансирование. Есть такое идиотское, применительно к футболу, слово «инвестор». Я вообще не понимаю, как можно инвестировать в наш футбол? Так вот, в «Тамбове» какой-то инвестор вроде бы есть.

То есть, с РПЛ никто не снимется?
Вряд ли до такого дойдет. У клубов сейчас есть все возможности, чтобы ставить футболистам условия, сокращать зарплаты. Руководители могут сказать: «Или сокращение зарплаты, или до свидания». У футболистов выбора нет, идти им некуда. Многие понимают, что с такими запросами они никому не нужны. Лучше получать половину от нынешней зарплаты, чем уйти на вольные хлеба с непонятными перспективами.

«ЕСЛИ ЗАВЕРШИТЬ ФНЛ, ТО ЧТО ДЕЛАТЬ С ПФЛ?»

С РПЛ разобрались. А вот перспективы ФНЛ весьма туманны: снялся «Армавир», до этого «Луч». Такое впечатление, что нынешний чемпионат никому, кроме «Ротора», который хочет в премьер-лигу, не нужен. Все клубы готовы его закончить прямо сейчас.
Здесь много вопросов. Если сейчас закончить чемпионат, что тогда делать клубам второй лиги? Они же куда-то хотели выйти. Тогда что, нужно лигу расширять? И те, кто сейчас в зоне вылета, тоже могут не согласиться.

То же самое относится и к РПЛ. В положении записано: клубы покидают премьер-лигу по итогам чемпионата. Аутсайдеры скажут, что у них есть все шансы остаться, будут показывать календарь, говорить, сколько им хватит очков. Да и их юристы легко оспорят прекращение чемпионата после 22-го тура.

Возможно, подавляющему числу команд ФНЛ чемпионат и не нужен. Тогда пусть проведут две финальные пульки – между лидерами и аутсайдерами. Такой вариант должен устроить всех.

«ЕСЛИ УБРАТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ, УТКИН ГОВОРИТ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ»

Итальянские СМИ отправляют Артема Дзюбу в «Лацио». Потянет зенитовец в серии А?
Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио». Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А.

Да и потом: у него есть хороший контракт в «Зените», хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся.

И напоследок – вопрос о противостоянии Василия Уткина и Владимира Соловьева. Как вам их «батл»?
Вася мой друг. Если убрать оскорбления, то некоторые вещи он говорит правильные. Указывает Соловьеву, что сейчас не лучшее время пинать больных людей.

Правда, у меня нет такого отрицательного отношения к Соловьеву, как к рупору пропаганды. Пусть многие так и считают. Он тоже говорит немало правильных вещей. А то, что оба скатились до оскорблений в публичном пространстве, неправильно.

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