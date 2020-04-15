Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантин

На вопросы отвечали нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, защитники Антон Соснин и Иван Ордец, а также вратарь Игорь Лещук.

«ГОТОВИМСЯ К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ»

– Как проводите время на карантине? – вопрос Панченко.

– Сижу дома. Максимум, что могу себе позволить – поход в продуктовый магазин. Семья у меня большая, доставка еды сейчас работает с перебоями, поэтому приходится ходить самому. Живу в Подмосковье, тут свежий воздух. Много времени уделяю детям и жене.

– Чем занимаетесь с детьми?

– В сентябре Кристине идти в школу, она готовится. Два раза в неделю – онлайн-урок. Много занимаемся прописями, читаем. Учим стихи наизусть, рисуем что-то. Сейчас все уроки со старшим ребенком провожу я. А супруга больше занимается младшей. На игры и кино времени не так много.

– Вы выложили в соцсетях фотографию с Новаком Джоковичем. За кого из теннисистов болеете?

– По стилю, классу игры мне нравится Роджер Федерер. А Джокович – по самоотдаче.

«ЧИТАЮ ИЛЬФА И ПЕТРОВА»

– Научились чему-то новому в самоизоляции? – вопрос Соснину.

– Нет. Готовить по-прежнему не умею… Максимум – могу завтрак сделать, остальное – на жене.

– Диету соблюдаете?

– Обязательно. Стараюсь есть поменьше и почаще.

– Какую книгу сейчас читаете?

– «12 стульев». Еще в Сочи начинал читать. Сейчас вот продолжаю. Уже добрался до 15-й страницы.

«В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ТАК И ЗАПИСАНО – ГРЕК»

– Правда, что вы играете на гитаре? – вопрос Ордецу.

– Пока учусь. Играть могу, а когда начинаю петь – сбиваюсь. В школе играл «В траве сидел кузнечик».

– У вас же греческие кони, да?

– Папа, мама, все родные – греки. У меня и в свидетельстве написано «грек». В Волновахском районе Донецкой области больше трех тысяч греков. Говорят, когда Екатерина Вторая выселила их из Крыма, люди бежали на Дон. В основном родители говорят на греческом. Когда жена в гости приезжает, ничего не понимает. Я перевожу.

– А у вас как с греческим?

– Понимаю нормально. Но если глобально начинают разговаривать – тяжеловато. Там ведь много разновидностей. Старогреческий, новогреческий… Есть нюансы.

«СНЯЛСЯ В КЛИПЕ ВМЕСТО КОМЛИЧЕНКО»

– Как строится ваш день? – вопрос Лещуку.

– Дети будят в 6.20-6.30. Теща живет в соседнем доме и приходит помогать. Я стараюсь днем отдыхать. В основном, с детьми провожу время. Ничего толкового больше не происходит.

– Сколько можете спать?

– Не знаю, от чего сейчас восстанавливаться, но сон – лучшее восстановление. Набираюсь сил, чтобы потом приступить к тренировкам.

– Что-то прочитали, посмотрели?

– Нет. Осваиваю монтаж видео. Вместо клубного оператора буду.

– Вы снимались в рекламном ролике со Станиславом Черчесовым, Егором Кридом и Гусейном Гасановым. Расскажите.

– Это было неожиданно. Из коммерческого отдела позвонили в час ночи, попросили выручить. Команда осталась в Сочи, а сниматься изначально должен был Коля Комличенко… Два съемочных дня выпали на выходные, провел их на площадке. Всю ночь снимали, когда людей не было в магазине. Классный опыт. Лично до этого только с Черчесовым был знаком – при нем попал в основу «Динамо». А Крида и Гасанова не знал. Пообщались. Это другая индустрия.

– Как пришло в голову производить футболки «Динамо»?

– Идея появилась еще до карантина. Хотелось сделать что-то приятное для болельщиков. Думал, выпустить ограниченную серию. И пустить деньги на благотворительность. Однако возникло много юридических моментов. Не нашли понимание с клубом, как продвигать товар. В итоге договорились, что я передам футболки активу болельщиков «Динамо».

– Кто помогал придумывать принты?

– Я полазил по интернету, нашел там человека, списался с ним. Объяснил, какие принты хочу. Через пять дней сделал один, еще через пять – второй. Жена помогала. Получив два принта, скинул в производство, и их быстро напечатали.

… Напомним, ранее похожее общение в официальном клубном аккаунте провел ЦСКА. На вопросы, среди прочих, отвечали Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко.