Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантин - Советский спорт
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15 апреля 2020 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантин

Футболисты столичного клуба рассказали о самоизоляции на динамовском ютуб-канале.

На вопросы отвечали нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, защитники Антон Соснин и Иван Ордец, а также вратарь Игорь Лещук.

«ГОТОВИМСЯ К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ»

Как проводите время на карантине? – вопрос Панченко.
Сижу дома. Максимум, что могу себе позволить – поход в продуктовый магазин. Семья у меня большая, доставка еды сейчас работает с перебоями, поэтому приходится ходить самому. Живу в Подмосковье, тут свежий воздух. Много времени уделяю детям и жене.

Чем занимаетесь с детьми?
В сентябре Кристине идти в школу, она готовится. Два раза в неделю – онлайн-урок. Много занимаемся прописями, читаем. Учим стихи наизусть, рисуем что-то. Сейчас все уроки со старшим ребенком провожу я. А супруга больше занимается младшей. На игры и кино времени не так много.

Вы выложили в соцсетях фотографию с Новаком Джоковичем. За кого из теннисистов болеете?
По стилю, классу игры мне нравится Роджер Федерер. А Джокович – по самоотдаче.

«ЧИТАЮ ИЛЬФА И ПЕТРОВА»

Научились чему-то новому в самоизоляции? – вопрос Соснину.
Нет. Готовить по-прежнему не умею… Максимум – могу завтрак сделать, остальное – на жене.

Диету соблюдаете?
Обязательно. Стараюсь есть поменьше и почаще.

Какую книгу сейчас читаете?
«12 стульев». Еще в Сочи начинал читать. Сейчас вот продолжаю. Уже добрался до 15-й страницы.

«В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ТАК И ЗАПИСАНО – ГРЕК»

Правда, что вы играете на гитаре? – вопрос Ордецу.
Пока учусь. Играть могу, а когда начинаю петь – сбиваюсь. В школе играл «В траве сидел кузнечик».

У вас же греческие кони, да?
Папа, мама, все родные греки. У меня и в свидетельстве написано «грек». В Волновахском районе Донецкой области больше трех тысяч греков. Говорят, когда Екатерина Вторая выселила их из Крыма, люди бежали на Дон. В основном родители говорят на греческом. Когда жена в гости приезжает, ничего не понимает. Я перевожу.

А у вас как с греческим?
Понимаю нормально. Но если глобально начинают разговаривать – тяжеловато. Там ведь много разновидностей. Старогреческий, новогреческий… Есть нюансы.

«СНЯЛСЯ В КЛИПЕ ВМЕСТО КОМЛИЧЕНКО»

Как строится ваш день? – вопрос Лещуку.
Дети будят в 6.20-6.30. Теща живет в соседнем доме и приходит помогать. Я стараюсь днем отдыхать. В основном, с детьми провожу время. Ничего толкового больше не происходит.

Сколько можете спать?
Не знаю, от чего сейчас восстанавливаться, но сон – лучшее восстановление. Набираюсь сил, чтобы потом приступить к тренировкам.

Что-то прочитали, посмотрели?
Нет. Осваиваю монтаж видео. Вместо клубного оператора буду.

Вы снимались в рекламном ролике со Станиславом Черчесовым, Егором Кридом и Гусейном Гасановым. Расскажите.
Это было неожиданно. Из коммерческого отдела позвонили в час ночи, попросили выручить. Команда осталась в Сочи, а сниматься изначально должен был Коля Комличенко… Два съемочных дня выпали на выходные, провел их на площадке. Всю ночь снимали, когда людей не было в магазине. Классный опыт. Лично до этого только с Черчесовым был знаком – при нем попал в основу «Динамо». А Крида и Гасанова не знал. Пообщались. Это другая индустрия.

Как пришло в голову производить футболки «Динамо»?
Идея появилась еще до карантина. Хотелось сделать что-то приятное для болельщиков. Думал, выпустить ограниченную серию. И пустить деньги на благотворительность. Однако возникло много юридических моментов. Не нашли понимание с клубом, как продвигать товар. В итоге договорились, что я передам футболки активу болельщиков «Динамо».

Кто помогал придумывать принты?
Я полазил по интернету, нашел там человека, списался с ним. Объяснил, какие принты хочу. Через пять дней сделал один, еще через пять второй. Жена помогала. Получив два принта, скинул в производство, и их быстро напечатали.

… Напомним, ранее похожее общение в официальном клубном аккаунте провел ЦСКА. На вопросы, среди прочих, отвечали Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко.

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