«Ну и?», «Судья продажная…», «Ноу криминалити!» Краткий словарь нашего футбола

«ГИНЕР ВСЕ КУПИЛ»

Авторство: болельщики «Спартака» или ЦСКА

Существует две версии появления одного из главных футбольных мемов нулевых. По мнению болельщиков красно-белых, эта фраза родилась в 2003 году в ходе обсуждения в интернете матча ЦСКА – «Спартак» (3:2), на 76-й минуте которого при счете 1:2 арбитр Валентин Иванов поставил абсурдный пенальти после столкновения Сергея Семака с Валерием Абрамидзе.

А вот армейские фанаты уверены, что фраза принадлежит им. Она стала их ироничным ответом критикам, регулярно обвинявшим красно-синих в работе с судьями, и даже вошла в кричалку: «Лось на кочку наступил – это Гинер все купил! Свет от фары ослепил – это Гинер все купил…»

«УБЕРИ ВАРЕЖКИ! ВАРЕЖКИ СНИМИ!»

Авторство: Юрий Семин

Так Юрий Павлович мотивировал нападающего Дмитрия Булыкина во времена работы в «Динамо» в 2006 году.

«ЕСЛИ ВСЕ ЗАВЕРШИТСЯ УСПЕШНО, ЭТО БУДЕТ УЖЕ ИКРА НА БУТЕРБРОД С МАСЛОМ. МАСЛО У НАС ЕСТЬ»

Авторство: Леонид Федун

В феврале 2012 года президент «Спартака» выделил средства на приобретение двух потенциально сильных новичков, но сделки так и не состоялись. Фанаты красно-белых еще долго припоминали ему эти слова, задавая риторический вопрос: «Где икра?», но тот все свалил на селекционеров.

«ГЛУШАКОВ – ЭТО ПОХОРОНЫ!»

Авторство: болельщик «Спартака» Иван Выродов

В чемпионском сезоне-2016/17 у красно-белых получалось все.А одним из самых распространенных мемов, десятки раз попавших в заголовки статей, стала фраза, которую спартаковский болельщик сказал, давая прогноз перед дерби с ЦСКА. Он не только угадал точный счет (3:1), но и завершил спич знаменитой фразой.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕНАВИЖУ ДВЕ ВЕЩИ: ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ И «СПАРТАК»

Авторство: Сергей Овчинников

Экс-вратарь «Динамо» и «Локомотива» произнес эту фразу в ходе интервью. Завершив карьеру, Овчинников работал тренером в «Динамо» (Киев) и ЦСКА, но ненависти к красно-белым не утратил: «Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я».

«ПУСТЬ ГОВОРИТ НАШ ТРЕНЕРИШКА»

Авторство: Артем Дзюба

В 2012 году Унаи Эмери возглавлял «Спартак» всего несколько месяцев – с июля по конец ноября. Он был уволен после двух домашних поражений подряд – 0:3 от «Барселоны» и 1:5 от «Динамо». Но еще до того, как об отставке Эмери объявили, нападающий красно-белых Артем Дзюба отреагировал в микст-зоне на просьбу дать комментарий фразой, которая навечно приклеилась к ним обоим.

С тех пор «тренеришка» выиграл чемпионат Франции и три Лиги Европы (подряд), а «игрочище» – чемпионат и два Кубка России.

«ИЗВИНИТЕ, ПИРОЖКИ»

Авторство: Александр Рязанцев

Еще один креативный способ отказаться от общения с прессой после проигранного матча придумал полузащитник «Рубина». Проходя микст-зону, он взял в руку пирожок и, как только его попросили сказать пару слов, отказался, сославшись на трапезу. Через несколько лет «находкой» воспользовался Дзюба. Так остроумно от журналистов не отмазывался еще никто.

«У СМОРОДСКОЙ КОНФЛИКТ С ФУТБОЛОМ»

Авторство: Юрий Семин

Юрий Павлович конфликтовал со всеми президентами «Локомотива», работавшими после Валерия Филатова. Даже со Смородской, которая и вернула его в команду. В 2010 году, выступая на банкете по случаю завершению сезона, он выдал знаменитую фразу: «Везде пишут, что у Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом». После чего и был уволен.

Смородская продержалась на своем посту до 2016 года. Сразу после этого Семин вернулся в команду, которую возглавляет по сей день.

«НУ И?»

Авторство: Валерий Карпин

Едва ли не самое частое словосочетание, которое журналисты и болельщики слышали от Карпина. Он сделал его своей визитной карточкой и универсальной формулой ответа на любой вопрос. Вроде такого: «Слышал ли про сравнение с Клоппом? Слышал. Ну, и?»

У партнера Карпина по «Сельте» Александра Мостового, ставшего экспертом на ТВ, есть излюбленная фраза с тем же смыслом: «А дальше-то что?», за что их нередко в шутку называют главными философами российского футбола.

«ФАЛЬКАО К НАМ НЕ ПРИЕДЕТ»

Авторство: Валерий Карпин

В апреле 2011 года «Спартак» дважды разгромно проиграл «Порту» (1:5, 2:5) в Лиге Европы и вылетел из турнира. После ответного матча разгневанные болельщики красно-белых поджидали тренера у выхода со стадиона. Карпин не струсил и в своей привычной манере поделился мнением о происходящим. Тот легендарный разговор подарил нам фразы про Радамеля Фалькао, «сраный «Твенте», который «загрузил «Зениту» тройку», и пятку (гея) Веллитона.

«ВАЛЕРА, ВЕРИМ!»

Авторство: болельщики «Спартака»

Эта фраза тоже впервые прозвучала после поражения от «Порту». На равных поговорив с фанатами, Карпин заручился их уважением, и его уход они сопроводили «Валера, верим!» Впоследствии это превратилось в скандирование на стадионе и ироничное «валерим» болельщиков соперников красно-белых.

«КАРПИН – СБИТЫЙ ЛЕТЧИК»

Авторство: Леонид Федун

Карпин покинул «Спартак» в 2014 году. Вскоре после этого Леонид Арнольдович провел экскурсию по новому стадиону «Открытие Арена» для министра спорта России Виталия Муткои дал пресс-конференцию, в конце которой оценил работу Карпина на посту тренера и генерального директора.

«Карпин за время пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки. На 280 миллионов можно было купить трех Халков», - заявил Федун. «Зачем?» – удивился Мутко. «Я же говорю, если б было нужно, – ответил Федун. – Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

«ДАЖЕ САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ТРЕНЕР МОЖЕТ ДОБАВИТЬ КОМАНДЕ ЛИШЬ 10 ПРОЦЕНТОВ»

Авторство: Леонид Федун

Фраза, которая навсегда сделала президента «Спартака» в глазах болельщиков человеком, ничего не понимающим в футболе. Может, потому он так легко и расставался с тренерами, что не считал их серьезно влияющими на результат. Полностью речь звучала так: «Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и еще 5 – удача».

После победы в чемпионате России-2016/17 Федун был так доволен работой Массимо Карреры, что переменил мнение: «Тренер – это не 10 процентов, а все 100!»

«БИЛ, БЬЮ И БУДУ БИТЬ»

Авторство: Александр Кержаков

В недавнем интервью «Чемпионату» экс-нападающий «Зенита» рассказал о рождении этой фразы. В апреле 2004 года питерцы обыграли дома «Рубин» (4:3), а победный мяч на 85-й минуте забил Кержаков. После матча журналистка спросила форварда, почему он решился на тот удар, и он ответил, что «всегда бил с такой позиции и всегда буду бить».

Впоследствии фраза трансформировалась в знаменитую «бил, бью и буду бить», смысл которой, впрочем, остался неизменным – кредо лучшего бомбардира сборной России (30 голов) и самого забивного нападающего в российской истории (233 гола) в том, что центрфорвард всегда должен быть нацелен на ворота.

«ВАШИ ОЖИДАНИЯ – ВАШИ ПРОБЛЕМЫ»

Авторство: Андрей Аршавин

А вот партнеру Кержакова по «Зениту» повезло меньше. Аршавин в первую очередь запомнился фанатам своим высказыванием после провала сборной России на Евро-2012.

Один из болельщиков подловил Аршавина в фойе отеля и предъявил претензии. Причем не за качество игры, а из-за отношения команды к фанатам. Якобы к кому бы из сборной они ни подходили, их посылали обратно вместо того, чтобы извиниться. Капитан сборной удивился: «А за что извиняться?» «Вы облажались, не оправдали ожиданий». «Чьи были ожидания – ваши или наши?» «Ста миллионов россиян». «Если мы не оправдали ваши ожидания, это ваши проблемы».

Так самый яркий российский футболист XXI века похоронил свою карьеру в сборной. В августе Аршавин на 32 минуты вышел в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который в итоге стал для него прощальным. Зенитовцу был всего 31 год, а клубную карьеру он завершил шесть лет спустя.

«Я СЕЙЧАС КОНЧУ ВООБЩЕ ВСЁ!»

Авторство: Георгий Черданцев

Работа журналистов подразумевает умение ярко выразиться, поэтому мы сознательно игнорируем их высказывания в данной подборке, но все же не можем пройти стороной мимо комментария матча Россия – Голландия (3:1) на Евро-2008, сделавшего карьеру Георгию Черданцеву. В той игре он был в ударе, выдав несколько перлов «на века» («пушка страшная» в отношении Дениса Колодина, «выбей в аут!» и многие другие), а закрепила их в сознании россиян историческая победа, принесшая нашей сборной бронзовые медали, единственные в новейшей истории.

«СУДЬЯ СЛОМАЛ НАМ ИГРУ. ПЯТЫЙ И СЕДЬМОЙ ГОЛЫ БЫЛИ ЗАБИТЫ ИЗ ОФСАЙДА»

Авторство: Арсен Найденов

Ставшая легендарной логическая цепочка главного тренера «Жемчужины» после поражения от «Ротора» со счетом 0:7 (1995 год). Найденов раскритиковал арбитров, «приблатненного» инспектора и продвигающего его руководителя РФС Вячеслава Колоскова.

«СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ! КОЗЕЛ ТЫ!»

Авторство: Рамзан Кадыров (?)

В 2013 году тогда еще «Терек» принимал дома «Рубин». Матч завершился нулевой ничьей и навсегда остался бы пылиться в архивах, если бы не мощный крик в микрофон в адрес судившего встречу Михаила Вилкова. Сначала пресс-атташе клуба Казбек Хаджиев неловко свалил вину на некоего инженера по связи, но впоследствии глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем инстаграме признал, что авторство принадлежит ему, извинился перед общественностью, но «ни в коем случае» не перед Вилковым, за которым с тех пор закрепилась репутация самого проблемного российского арбитра.

«СОСТОЯНИЕ? ВАНДЕРФУЛЬНОЕ»

Авторство: Александр Григорян

Экс-главный тренер «Анжи» и «Тамбова» в РПЛ выиграл едва ли не меньше матчей, чем раздал огненных интервью. В мае 2017 года махачкалинцы приехали в гости к «Краснодару». Разговор cтележурналистом перед матчем не задался сразу. Григоряну не понравилось мнение, что «Анжи» не топ-клуб, затем он отказался даже приблизительно описать стратегию на игру, а завершил разговор насмешливым ответом на вопрос: «В каком состоянии прибыли на игру?»

«У МЕНЯ И ТАК ШЕСТЬ ЧЕРНЫХ. ТЫ ХОЧЕШЬ МНЕ ЕЩЕ СЕДЬМОГО?»

Авторство: Игорь Гамула

Экс-главный тренер «Ростова» – самый веселый человек в российском футболе и любимец журналистов. Почти каждый разговор с ним дает сочный и красочный заголовок, а из его цитат делают юмористические подборки. «На этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить». «У нас пять человек русских заболело. Мы уже боимся – может, эбола?»

Но шутка про темнокожих игроков, прозвучавшая в ноябре 2014 года в ответ на вопрос о потенциальном приобретении Бенуа Ангбва, разошлась аж по всей Европе, поскольку дала очередной повод британцам обвинить Россию в проблемах с расизмом. Если бы не эта реакция и необходимость показать строгость российских футбольных органов, Гамуле не пришлось бы пропускать пять матчей из-за дисквалификации.

Футболисты никоим образом не обиделись на тренера, но Гамула все равно извинился перед ними. Как рассказывал вице-президент ростовчан, звучало это так: «Ну ладно, черненькие, извините меня, жемчужинки мои».

«ШОКОЛАДКИ ТАЮТ НА СОЛНЦЕ»

Авторство: Георгий Джикия

Еще одна неудачная шутка и та же реакция европейского футбольного сообщества. В январе 2018 года капитан «Спартака» Георгий Джикия на один день стал исполняющим обязанности пресс-атташе клуба и записал ролик, в котором Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша на сборах разминаются на открытом воздухе. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», – так он прокомментировал эту запись, которую опубликовали в клубном твиттере. Естественно, это закончилось скандалом и извинениями «Спартака».

«ГЛАВНОЕ – НЕ ОБОСРАТЬСЯ В ИЗРАИЛЕ»

Авторство: Константин Зырянов

После исторической победы над сборной Англии (2:1) в октябре 2007 года Россия поднялась на вторую строчку в своей отборочной группе, взяв ситуацию под контроль. Следующие матчи – в Израиле и Андорре – были запланирован на ноябрь.

Давая послематчевый комментарий, Зырянов пребывал в хорошем настроении и позволил себе легкое хулиганство: «Говоря по-нашему, теперь главное – не обосраться в Израиле». И рассмеялся. Через месяц было уже не смешно, подопечные Гуса Хиддинка проиграли (1:2) и едва не упустили путевку на Евро-2008.

«В ПЕРВОМ ТАЙМЕ ИГРАЛИ АКАДЕМИКИ С ТРОСТОЧКАМИ»

Авторство: Валерий Газзаев

Во втором туре чемпионата-2006 ЦСКА принимал «Шинник». Встреча завершилась разгромом ярославцев (5:1), однако к перерыву счет был ничейным – 1:1. И это при том, что с 28-й минуты гости играли в меньшинстве. Комментируя игру, будущий депутат Государственной думы очень образно описал действия своих подопечных в стартовые 45 минут: «В первом тайме на поле в форме ЦСКА присутствовали академики с тросточками, ну а во втором я уже увидел профессиональных футболистов».

«НОУ КРИМИНАЛИТИ»

Авторство: Виталий Мутко

Многолетний президент РФС, а затем министр спорта России стал настолько популярным персонажем, что даже попал в сериал «Большая игра» (там его, правда, звали Леонтий Витальевич). Особенно популярен Мутко стал благодаря своим выступлениям на английском языке, который ему пришлось спешно выучить в связи с проведением Олимпиады-2014 и ЧМ-2018. Словарь английских слов Мутко пополнил, но произносил их все, если так можно выразиться, русскими буквами.

«Ноу криминалити» родилась в результате его короткого импровизированного интервью иностранным журналистам, задававшим вопросы о коррупции в ФИФА. Оттуда же «еурооссациэйшн», «рекоменджэйшин», «националсэйшн» и «ситуаэйшн». В общем, принцип вы поняли.

Ему же принадлежит легендарное выступление в составе российской делегации в Цюрихе перед выборами страны-участницы ЧМ-2018, подарившее нам бессмертное «лет ми спик фром май харт ин инглиш». Эта фраза обыгрывалась в «Вечернем Урганте», вошла в одну из песен «Ленинграда» и принесла Мутко всероссийскую узнаваемость.

«КОГДА СОСТАВЛЯЛИ КАЛЕНДАРЬ, ПОГОДА ВЕЗДЕ БЫЛА ТЕПЛАЯ»

Авторство: Виктор Пышкин

Был период, когда РПЛ после почти каждого тура собирала журналистов для того, чтобы ответить на все насущные вопросы и разобрать спорные моменты – в судействе (для этого приходил Александр Егоров), составлении календаря и взаимоотношениях с фанатами. К сожалению, футбольные функционеры – не самые яркие ораторы, и некоторые их высказывания оборачивались против них. Попался на эту удочку в декабре 2018 года и спортивный директор лиги. Имел он в виду прогноз погоды, а сказал так, что сразу породил мем.

«РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ, А У НАС ГОВНО В ВОРОТАХ»

Авторство: Дмитрий Губерниев

Второе исключение из правила «не включать в рейтинг журналистов». Хотя бы потому, что в момент своей речи он не знал, что продолжает работать. Специализирующийся на биатлоне комментатор в августе 2011 года работал на футбольном дерби «Спартак» – ЦСКА.

В первом тайме произошло то самое столкновение между нападающим Веллитоном и вратарем Игорем Акинфеевым. В перерыве Губерниев, не зная о том, что микрофоны еще не отключены, стал делиться личным мнением на сей счет, которое сводилось к тому, что в отсутствие армейца у сборной России в воротах могут возникнуть проблемы. Очевидно, что высказывание относилось ко второму номеру сборной зенитовцу Вячеславу Малафееву. Еще там было про смерть в ДТП его супруги и убийство «студента Агафонова».

Малафеев даже подал в суд, и его исковое требование было частично удовлетворено – Губерниев должен был выплатить 75 тысяч рублей. С тех пор «голос биатлона» на футбольных матчах услышать невозможно.

«ВЫ ДУМАЛИ, МЫ ЭТОТ КОЛХОЗ НЕ ОБЫГРАЕМ?»

Авторство: Роман Широков

Этот шедевр родился после минимальной победы сборной России над командой Словакии (1:0) в предпоследнем туре отборочного раунда Евро-2012. В разговоре с журналистом Широков выдал: «Вы нас вообще за кого считаете? Думали, мы сюда приехали, и этот колхоз не обыграем?» «Сборная Словакии – это колхоз?» «А кто они?»

Напомним, во втором туре этот «колхоз» выиграл у России в Москве (1:0), а спустя пять лет на Евро-2016 вновь победил наших (2:1), выписав приговор команде Леонида Слуцкого.

«КАРИОКА – ДВОЙКА!»

Авторство: Александр Бубнов

Самый бескомпромиссный футбольный эксперт начала десятых жег напалмом в каждом эфире, лично считал ТТД игроков по метрикам великого Валерия Лобановского. Оценивая аналитику Бубнова, никогда не скрывавший пренебрежения к нему Леонид Слуцкий сказал: «Вспоминается фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите».

«Хави – пять» и «Кариока – двойка» – самые популярные оценки, которые Бубнов раздавал во время своих сумасшедших эфиров. Пару-тройку лет за счет эпатажа он был популярен у зрителей, но интерес давно угас.

«ЛИЦО ПОПРОЩЕ СДЕЛАЙТЕ»

Авторство: Виктор Гончаренко

А завершим мы нашу подборку свежими высказываниями российских тренеров о работе отечественных арбитров. Наставник армейцев в перерыве матча с «Сочи» обратился к судье Станиславу Васильеву. Из цензурного в его речи оказалась только та фраза, которая и стала популярной: «Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?» И, надо сказать, большинство коллег Гончаренко поддержали.

«НЕ НАДО С ЭТИМИ КОЗЛАМИ РАЗГОВАРИВАТЬ»

Авторство: Сергей Семак

А это уже главный тренер «Зенита». Правда, он обращался не к арбитрам матча против «Ахмата» (0:0), а к своим помощникам Анатолию Тимощуку и Виллиаму де Оливейре, подошедшим к судьям с претензиями после финального свистка. Эпизод попал в прямой эфир, поэтому высказывание стало достоянием народной общественности.

Впоследствии Семак, «абстрагируясь от работы судейской бригады», принес извинения за излишнюю эмоциональность.