«Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем»

Беседа Гурцкая с Нобелем Арустамяном в прямом эфире инстаграма главного инсайдера российского футбола получилась занимательной. Вот некоторые из затронутых тем.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ФУТБОЛА

- РПЛ после пандемии стартует последней. Европейцы будут играть к началу июня, мы – в лучшем случае к середине. Ну а как раньше? Страна до 1 июня закрыта на прилет. Иностранцам в мае не вернутся. И не говорите мне про частные борта. Немногие в РПЛ могут себе такое позволить.

Но сам футбол не станет другим. Непонятно только, что делать с истекающими контрактами. Как их все-таки будут продлевать? ФИФА дает рекомендации, но не может заставить клубы.

О ПЕРЕХОДЕ ЗИНЬКОВСКОГО В «ЗЕНИТ»

- Думаю, на сегодняшний день переговоры с «Крыльями Советов» питерцы не ведут. Были предварительные контакты еще до паузы в сезоне. В феврале «Зенит» готовил трансфер на лето. Но прямо сейчас никто с Зиньковским ничего не обсуждает. В борьбу за него могут включиться и другие клубы. Тот же «Спартак». Но я не знаю, нужен ли такой полузащитник красно-белым.

О КОКОРИНЕ

- Работал с Сашей, когда он был в «Динамо». Талантливее игрока в России не встречал. Ни Миранчуки, ни Александр Головин рядом и близко не стоят. Кокорин – талантище. Только ленивый немного. Я бы хотел, чтобы он перешел в европейскую команду и там года три поиграл. По уровню Саша готов к «Валенсии», например. И он играл бы сильнее, чем Дуван Сапата, в «Аталанте».

Если не Европа, то мудрым решением было бы возвращение в «Зенит». Но для этого питерцам надо кого-то продать. Ставить Кокорина на фланг, как в сборной, неправильно. Там он снижает КПД. Саша – истинная «девятка».

О СОБОЛЕВЕ

- Полагаю, «Спартак» летом выкупит Александра Соболева у «Крыльев» за 4,5 миллиона евро. В дубле российских нападающих у команды нет. Такой игрок, как Соболев, для них находка.

О СУММАХ ЛЕТНИХ ТРАНСФЕРОВ

- Сделок на 100 миллионов в большом количестве ждать не приходится. Но они все равно могут быть. Та же «Барселона», если захочет, найдет такие деньги. В России потолок – 15-20 миллионов.

О «СПАРТАКЕ»

- Понятно, что кризис отражается на «Лукойле» и, соответственно, возможностях Леонида Федуна вкладывать в футбол. Но «Спартак» же не снимается с чемпионата! Более того, я уверен, что из клубов РПЛ именно красно-белые преодолеют последствия пандемии с наименьшими потерями. Они же получают много денег от билетов. Они и «Зенит». Значит, этим клубам будет попроще.

О ЧЕРЧЕСОВЕ

- Сборной России – очень горжусь, Станиславом Черчесовым – нет. У нас нет конфликта. Виделись с ним один раз в осетинском ресторане. Но я свое мнение высказал.

О КАРРЕРЕ

- Если бы в России президенты клубов руководствовались бы здравым смыслом, то Массимо Каррера до сих пор работал бы в РПЛ. Для меня он лучший. При нем все игроки «Спартака» в чемпионском сезоне выдали лучшую игру. Хотя состав не был чемпионским.

О ГОНЧАРЕНКО И СЛУЦКОМ

- Очень разные люди. Леонид Слуцкий лучше всех в РПЛ может бороться за чемпионство. При этом увольнение Виктора Гончаренко по итогам сезона стало бы гигантской ошибкой ЦСКА.

О «ЛОКОМОТИВЕ»

- Кто победит в противостоянии Василия Кикнадзе и Юрия Семина? Я допускаю, что оба уйдут. А вот чтобы оба остались… В такое не верю. Очень сильно они посуду побили друг другу. Не одну чашку, а целый сервиз разбили. На данный момент позиции Кикнадзе чуть прочнее.