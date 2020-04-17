«Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 09:58ФутболГригорьевская Юлия

«Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заглянул в будущее.

Беседа Гурцкая с Нобелем Арустамяном в прямом эфире инстаграма главного инсайдера российского футбола получилась занимательной. Вот некоторые из затронутых тем.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ФУТБОЛА

- РПЛ после пандемии стартует последней. Европейцы будут играть к началу июня, мы – в лучшем случае к середине. Ну а как раньше? Страна до 1 июня закрыта на прилет. Иностранцам в мае не вернутся. И не говорите мне про частные борта. Немногие в РПЛ могут себе такое позволить.

Но сам футбол не станет другим. Непонятно только, что делать с истекающими контрактами. Как их все-таки будут продлевать? ФИФА дает рекомендации, но не может заставить клубы.

О ПЕРЕХОДЕ ЗИНЬКОВСКОГО В «ЗЕНИТ»

- Думаю, на сегодняшний день переговоры с «Крыльями Советов» питерцы не ведут. Были предварительные контакты еще до паузы в сезоне. В феврале «Зенит» готовил трансфер на лето. Но прямо сейчас никто с Зиньковским ничего не обсуждает. В борьбу за него могут включиться и другие клубы. Тот же «Спартак». Но я не знаю, нужен ли такой полузащитник красно-белым.

О КОКОРИНЕ

- Работал с Сашей, когда он был в «Динамо». Талантливее игрока в России не встречал. Ни Миранчуки, ни Александр Головин рядом и близко не стоят. Кокорин – талантище. Только ленивый немного. Я бы хотел, чтобы он перешел в европейскую команду и там года три поиграл. По уровню Саша готов к «Валенсии», например. И он играл бы сильнее, чем Дуван Сапата, в «Аталанте».

Если не Европа, то мудрым решением было бы возвращение в «Зенит». Но для этого питерцам надо кого-то продать. Ставить Кокорина на фланг, как в сборной, неправильно. Там он снижает КПД. Саша – истинная «девятка».

О СОБОЛЕВЕ

- Полагаю, «Спартак» летом выкупит Александра Соболева у «Крыльев» за 4,5 миллиона евро. В дубле российских нападающих у команды нет. Такой игрок, как Соболев, для них находка.

О СУММАХ ЛЕТНИХ ТРАНСФЕРОВ

- Сделок на 100 миллионов в большом количестве ждать не приходится. Но они все равно могут быть. Та же «Барселона», если захочет, найдет такие деньги. В России потолок – 15-20 миллионов.

О «СПАРТАКЕ»

- Понятно, что кризис отражается на «Лукойле» и, соответственно, возможностях Леонида Федуна вкладывать в футбол. Но «Спартак» же не снимается с чемпионата! Более того, я уверен, что из клубов РПЛ именно красно-белые преодолеют последствия пандемии с наименьшими потерями. Они же получают много денег от билетов. Они и «Зенит». Значит, этим клубам будет попроще.

О ЧЕРЧЕСОВЕ

- Сборной России – очень горжусь, Станиславом Черчесовым – нет. У нас нет конфликта. Виделись с ним один раз в осетинском ресторане. Но я свое мнение высказал.

О КАРРЕРЕ

- Если бы в России президенты клубов руководствовались бы здравым смыслом, то Массимо Каррера до сих пор работал бы в РПЛ. Для меня он лучший. При нем все игроки «Спартака» в чемпионском сезоне выдали лучшую игру. Хотя состав не был чемпионским.

О ГОНЧАРЕНКО И СЛУЦКОМ

- Очень разные люди. Леонид Слуцкий лучше всех в РПЛ может бороться за чемпионство. При этом увольнение Виктора Гончаренко по итогам сезона стало бы гигантской ошибкой ЦСКА.

О «ЛОКОМОТИВЕ»

- Кто победит в противостоянии Василия Кикнадзе и Юрия Семина? Я допускаю, что оба уйдут. А вот чтобы оба остались… В такое не верю. Очень сильно они посуду побили друг другу. Не одну чашку, а целый сервиз разбили. На данный момент позиции Кикнадзе чуть прочнее.

Полинский будет добывать для Москвы Евро-2021? Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в сегодняшнем неожиданном назначении. 15.04.2020 21:30 Футбол Яременко Николай
Еще по теме:
Возможность возобновления первенства ФНЛ рассмотрят 30 апреля Игорь Ефремов: Вернемся к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ 30 апреля «Химки» не станут досрочно сниматься с первенства ФНЛ
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Сегодня совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток все-таки провести ЧМ в конце этого года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18 «Армавир» отказался от дальнейшего участия в сезоне-2019/20. Это очередной тревожный звонок для всей ФНЛ. Да и для РПЛ тоже. 15.04.2020 19:30 Футбол Безъязычный Алексей
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем» Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заглянул в будущее. 17.04.2020 09:58 Футбол Григорьевская Юлия
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 09:55 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
10:32 Хоккей Владимир Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо», мы хотим сохранить ударное звено
10:22 Теннис Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом
10:13 Хоккей Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно
09:46 Хоккей Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей
09:38 Футбол Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева
09:30 Футбол Клаудио Раньери: Де Росси станет великим тренером
09:28 Лыжный спорт Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом
09:15 Футбол CAS обязал «Севилью» выплатить 3,7 млн евро «Нанси» за продажу Лангле в «Барселону»
08:53 Футбол «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на форварда «Торино» Белотти
08:38 Хоккей Джаред Беднар: У игроков «Колорадо», которые заразились коронавирусом, все хорошо
08:24 Футбол Возможность возобновления первенства ФНЛ рассмотрят 30 апреля
01:27 Футбол Кокорин откажется от сосания пальца после голов
01:17 Футбол Гурцкая о Семине и Кикнадзе: Целый сервиз разбили, кто-то точно уйдет
23:56 Футбол Источник: «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Икарди
23:35 Футбол Агент: Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным
23:21 Футбол Ривалдо призвал «Барселону» продать Дембеле в летнее межсезонье
23:05 Футбол Агент Гурцкая: Ларссон – не уровень «Спартака», и я свое мнение не изменил
22:46 Футбол Александр Кержаков: Мне бы хотелось тренировать «Зенит». Этот клуб дал мне все
22:31 Футбол Директор РФС: Выплатили судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май
22:15 Фигурное катание Тарасова – о карантине: Мне не скучно. Я слушаю музыку, читаю книги, смотрю фильмы
“Unacceptable damage”: experts estimated the economic loss about 18 trillion rubles because of the pandemic
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Волгоградской области выявили сразу 11 зараженных коронавирусом
В Оренбурге проведут масштабную проверку соблюдения режима самоизоляции
Без денег на передовой: в Татарстане снизили зарплаты врачей
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика