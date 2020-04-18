Рейтинг наездов. Никакой боксер Валуев, «гений» Слуцкий, бестолковый Шюррле

Не удивляйтесь только, но в рейтинг не попали Василий Уткин и Владимир Соловьев, которые всю неделю поливали друг друга неприличными, а подчас и вовсе похабными выражениями. История всем хорошо известна, не будем лишний раз напоминать подробности. Из рейтинга наездов оба журналиста были исключены по той причине, что рейтинг у нас – любительский, для тех людей из мира спорта, кто на эмоциях и сгоряча вдруг выдает пару-тройку знойных фраз в адрес оппонента. Что же до Василия с Владимиром, то их дистанционный баттл перешел на профессиональные рельсы, где каждый из них с каждым днем пытается собирать новые просмотры и лайки на этом хайпе. Это уже похоже на работу, а не на «вырвалось в сердцах».

Владимир Познер о Николае Валуеве:

Я не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али.

Известный журналист Владимир Познер в интервью Sports.ru рассказывал о своем отношении к спортсменам, которые после завершения карьеры идут во власть. Валуев, напомним, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды.

«У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть», – объяснил свою позицию Владимир Владимирович.

С этим утверждением трудно не согласиться, вот только такие эпитеты могут быть адресованы практически к любому спортсмену, попавшему во властные структуры, не только к Валуеву. Не совсем понятно, чем конкретно не угодил Познеру именно бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Подумалось даже, почему бы звезде Первого канала не привести в пример наших замечательных спортсменок.

Помимо этого, Познер наехал еще и на спортивные качества Валуева, но Николай, надо отдать ему должное, в своем ответе был выдержан и политически корректен.

«Мне не дано порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али. Интервью Познера я смотрел, у него есть опыт манипуляции мнением человеческим. Пожму ли я ему после этого руку? Личное мнение человека – это не причина, чтобы не жать ему руку».

Роман Широков о Леониде Слуцком:

Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нем, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел.

Бывший полузащитник сборной России Широков делился мнением о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016 в эфире «Матч ТВ». Больше всех досталось Слуцкому, который тогда возглавлял команду.

Игра, надо сказать, была действительно ужасной. А вот кто в этом больше виноват – тренер или игроки, – большой вопрос. Роман в то время тоже, мягко скажем, не блистал.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА – «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему четвертый? Вообще загадка».

Очевидно, Роман, тут что-то личное. И то, почему вы были четвертым, и то, почему сегодня, спустя четыре года после турнира, решили покопаться в грязном белье.

Что же до результатов сборной на Евро-2016, то напомним, что в трех матчах команда набрала одно очко и не смогла выйти из группы.

Роман Павлюченко о Андре Шюррле:

Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером – но все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.

Деньги на первом месте много у кого из футболистов. Не из интереса же узнать больше о жизни в России приехал немец в «Спартак». Понятно, что хотел заработать, это нормальная история. Другой вопрос, что пользы от него действительно красно-белые не увидели, разве что в паре матчей.

Бывшая звезда клуба Роман Павлюченко, комментируя отказ «Спартака» выкупать немца у дортмундской «Боруссии», в дальнейшем, кстати, сам же выступил в защиту легионера, заявив, что «неправильно говорить, что он сякой-плохой, не получилось у него – бывает».

«Он все равно остается чемпионом мира. Желаю ему удачи в дальнейшем. У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть. В Европе это одни футболисты, а приезжают сюда – совсем другие», – подчеркнул Павлюченко.

Ну, тут Роман, конечно, призагнул как следует – с тем, что Роналду и Месси могут приехать.

Василий Уткин о Юрии Семине:

У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек.

Василий все-таки попал в рейтинг, но уже с другой историей. Наезд (какой уже по счету) на главного тренера «Локомотива» у Уткина идет не с целью заработать больше лайков, это точно. Тут просто нелюбовь к конкретному человеку, который в свою очередь невзлюбил другого человека. А именно, бывшую главу клуба Ольгу Смородскую, которую Василий как раз любил, а Юрий Палыч не переваривал. Такой вот треугольничек взаимной ненависти.

Дмитрий Губерниев о Елене Вяльбе:

Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть.

Известный комментатор Губерниев в очередной раз раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе, которая неоднократно подчеркивала, что выступает против работы комментатора «Матч ТВ» на трансляциях лыжных гонок. И это выглядит не иначе, как сведением счетов со стороны журналиста.

«Это вы у нее спросите, почему она против меня, – заявил Губерниев в интервью «Спорт день за днем». – Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу.

В прошлом году в Холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас – Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть. Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали. Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен! Потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали, Юрий Михайлович – прекрасный тренер, который воспитал Петухова, Крюкова, Панжинского. Сейчас мы пожинаем плоды».

Расскажите, Дмитрий, лучше о том, что творится в восхваляемом вами биатлоне, где скандал на скандале. Лыжники на фоне наших биатлонистов выглядят очень даже ничего.