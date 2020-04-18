Рейтинг наездов. Никакой боксер Валуев, «гений» Слуцкий, бестолковый Шюррле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 15:00ФутболКузнецов Дмитрий

Рейтинг наездов. Никакой боксер Валуев, «гений» Слуцкий, бестолковый Шюррле

Нам пришлось ввести ограничения для ряда граждан, перешедших в профессиональные «наездники». А лидерство в рейтинге неожиданно захватил Познер.

Не удивляйтесь только, но в рейтинг не попали Василий Уткин и Владимир Соловьев, которые всю неделю поливали друг друга неприличными, а подчас и вовсе похабными выражениями. История всем хорошо известна, не будем лишний раз напоминать подробности. Из рейтинга наездов оба журналиста были исключены по той причине, что рейтинг у нас – любительский, для тех людей из мира спорта, кто на эмоциях и сгоряча вдруг выдает пару-тройку знойных фраз в адрес оппонента. Что же до Василия с Владимиром, то их дистанционный баттл перешел на профессиональные рельсы, где каждый из них с каждым днем пытается собирать новые просмотры и лайки на этом хайпе. Это уже похоже на работу, а не на «вырвалось в сердцах».

Владимир Познер о Николае Валуеве:

Я не хочу сказать ничего плохого о Валуеве, хотя боксер он был совершенно никакой. Мягко говоря, не Мохаммед Али.

Известный журналист Владимир Познер в интервью Sports.ru рассказывал о своем отношении к спортсменам, которые после завершения карьеры идут во власть. Валуев, напомним, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды.

«У меня нет ощущения, что он владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть», объяснил свою позицию Владимир Владимирович.

С этим утверждением трудно не согласиться, вот только такие эпитеты могут быть адресованы практически к любому спортсмену, попавшему во властные структуры, не только к Валуеву. Не совсем понятно, чем конкретно не угодил Познеру именно бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Подумалось даже, почему бы звезде Первого канала не привести в пример наших замечательных спортсменок.

Помимо этого, Познер наехал еще и на спортивные качества Валуева, но Николай, надо отдать ему должное, в своем ответе был выдержан и политически корректен.

«Мне не дано порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что я вешу чуть ли не на 50 кг больше, чем Али. Интервью Познера я смотрел, у него есть опыт манипуляции мнением человеческим. Пожму ли я ему после этого руку? Личное мнение человека – это не причина, чтобы не жать ему руку».

Роман Широков о Леониде Слуцком:

Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нем, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел.

Бывший полузащитник сборной России Широков делился мнением о причинах неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016 в эфире «Матч ТВ». Больше всех досталось Слуцкому, который тогда возглавлял команду.

Игра, надо сказать, была действительно ужасной. А вот кто в этом больше виноват – тренер или игроки, – большой вопрос. Роман в то время тоже, мягко скажем, не блистал.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему четвертый? Вообще загадка».

Очевидно, Роман, тут что-то личное. И то, почему вы были четвертым, и то, почему сегодня, спустя четыре года после турнира, решили покопаться в грязном белье.

Что же до результатов сборной на Евро-2016, то напомним, что в трех матчах команда набрала одно очко и не смогла выйти из группы.

Роман Павлюченко о Андре Шюррле:

Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером – но все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги.

Деньги на первом месте много у кого из футболистов. Не из интереса же узнать больше о жизни в России приехал немец в «Спартак». Понятно, что хотел заработать, это нормальная история. Другой вопрос, что пользы от него действительно красно-белые не увидели, разве что в паре матчей.

Бывшая звезда клуба Роман Павлюченко, комментируя отказ «Спартака» выкупать немца у дортмундской «Боруссии», в дальнейшем, кстати, сам же выступил в защиту легионера, заявив, что «неправильно говорить, что он сякой-плохой, не получилось у него – бывает».

«Он все равно остается чемпионом мира. Желаю ему удачи в дальнейшем. У нас такой чемпионат, что даже Роналду и Месси могут приехать и не заиграть. В Европе это одни футболисты, а приезжают сюда – совсем другие», подчеркнул Павлюченко.

Ну, тут Роман, конечно, призагнул как следует с тем, что Роналду и Месси могут приехать.

Василий Уткин о Юрии Семине:

У Семина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин – живой человек.

Василий все-таки попал в рейтинг, но уже с другой историей. Наезд (какой уже по счету) на главного тренера «Локомотива» у Уткина идет не с целью заработать больше лайков, это точно. Тут просто нелюбовь к конкретному человеку, который в свою очередь невзлюбил другого человека. А именно, бывшую главу клуба Ольгу Смородскую, которую Василий как раз любил, а Юрий Палыч не переваривал. Такой вот треугольничек взаимной ненависти.

Дмитрий Губерниев о Елене Вяльбе:

Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть.

Известный комментатор Губерниев в очередной раз раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе, которая неоднократно подчеркивала, что выступает против работы комментатора «Матч ТВ» на трансляциях лыжных гонок. И это выглядит не иначе, как сведением счетов со стороны журналиста.

«Это вы у нее спросите, почему она против меня, – заявил Губерниев в интервью «Спорт день за днем». – Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу.

В прошлом году в Холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас – Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть. Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали. Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен! Потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали, Юрий Михайлович – прекрасный тренер, который воспитал Петухова, Крюкова, Панжинского. Сейчас мы пожинаем плоды».

Расскажите, Дмитрий, лучше о том, что творится в восхваляемом вами биатлоне, где скандал на скандале. Лыжники на фоне наших биатлонистов выглядят очень даже ничего.

Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником   16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
15:18 Хоккей «Ак Барс» по новому контракту предлагает Зарипову зарплату в два с половиной раза меньше
14:54 Футбол Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
14:42 Фигурное катание Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе
14:27 Баскетбол ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ
14:14 Футбол Чемпионат Италии могут доиграть в Риме, Неаполе и Флоренции
13:49 Биатлон Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде
13:31 Футбол Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят
13:13 Футбол Футбольный «Спартак» празднует 98-летие
12:57 Биатлон IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21
12:29 Футбол Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится
12:16 ММА UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео)
12:02 Лыжный спорт Дмитрий Губерниев – о работе Вяльбе в ФЛГР: Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть
11:38 ММА Макгрегор посмеялся над Фергюсоном, согнавшим вес к отмененному бою
11:29 Футбол Владислав Радимов: Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, к Марадоне присмотритесь?
11:17 Футбол Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»
11:11 Хроника Собянин сообщил об ужесточении пропусного режима в Москве с 22 апреля
10:55 Футбол Футболисты «Челси» против сокращения зарплат на 30%
10:40 Футбол «Атлетико» придется продать нескольких игроков в случае непопадания в Лигу чемпионов
10:28 Баскетбол В НБА не могут назвать даже ориентировочные сроки возобновления сезона
10:20 Биатлон Фуркаду по ошибке прислали Большой хрустальный глобус, который выиграл Бе
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя Ставрополья: Пятигорск на карантине, новый пропускной режим и врачи-герои
Полная изоляция, день семнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Неделя в Башкирии: Коронавирус и война за жизни, фейки и пиар
Выяснилось, как заболели коронавирусом еще пятеро омичей
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика