Кокорин рассказал о «Зените» и «Локо», Европе и Путине, аварии Смолова и подарках «Анжи» - Советский спорт
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19 апреля 2020 02:00ФутболГригорьевская Юлия

Кокорин рассказал о «Зените» и «Локо», Европе и Путине, аварии Смолова и подарках «Анжи»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин два часа общался в прямом эфире инстаграма с журналистом-инсайдером Нобелем Арустамяном. Вот главное из их беседы.

О РЕЖИМЕ НА КАРАНТИНЕ

Сижу в питерском загородном доме. Режим сбитый. Поздно засыпаю. В компьютер играю, фильмы по ночам смотрю. Просыпаюсь ближе к обеду, стараюсь позаниматься. Побыть с семьей. Недавно был турнир по Сounter-Strike. Серьезно к нему готовился. Наша команда выиграла, кстати.

ОБ ОТЪЕЗДЕ ИЗ СОЧИ

Когда уезжал из города – сначала в Москву, обстановка в Сочи была расслабленная. Никаких масок, ничего! Вся набережная забита, люди гуляют, ничего общего с остальной Россией, где уже начался жесткий карантин.

ОБ АДАПТАЦИИ В «СОЧИ»

После того, как была оформлена аренда из «Зенита», я попал в замечательный коллектив. Почти всех знал. Кого лично, кого – заочно. В игровом плане проблем не было. В житейском, конечно, окружающая атмосфера расслабляет. Хорошая погода, море близко, рестораны. Но все ведь зависит от того, какая у тебя цель. Моя цель – играть в футбол. Поэтому тренировки было легко совмещать с командными походами в те же рестораны. Или в баню, где ребят собирал наш вратарь Сослан Джанаев.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Из Англии ко мне не обращались. Из Испании – тоже. В Италии был интерес. Но я не хочу называть команды. Сделал бы это, только если бы начались официальные переговоры. А так, смысла нет. Скажу только, что желание попробовать себя в европейской топ-лиге есть. Но я не просто хочу съездить в ту же Италию поиграть с «Интером» или «Ювентусом». Для меня важно, чтобы команда за что-то боролась. Иначе – неинтересно.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В «ЗЕНИТ»

Моя аренда в «Сочи» до 17 мая. До 30 июня действует контракт с «Зенитом». Надо смотреть, что будет дальше. Придется ли на месяц возвращаться в Питер. Если нет, то не очень пока понятно, как будут продлевать аренду. На каких условиях. Могу ли представить себя снова в майке «Зенита»? А почему нет? Конечно, могу. С Сергеем Семаком я на связи.

О ДОГОВОРЕННОСТЯХ С «ЛОКОМОТИВОМ»

Знаю, что в «Локомотиве» ко мне проявляли интерес. Но я ни с кем оттуда не общался, никто мне не звонил. И сейчас никаких договоренностей нет. Я, когда ушел в «Сочи», не планировал вести переговоров до лета.

О ВОЗМОЖНОМ БУДУЩЕМ В «СОЧИ»

В принципе, разговоры, чтобы я задержался в команде, уже пошли. И я могу остаться. Ничего не исключено. Если большой босс захочет.

О СВОЕЙ СКАНДАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ

Значит, должен быть в истории российского футбола такой персонаж. Не знаю, почему выбор пал на меня. Но это давно идет, с юности. Каждый эпизод из моей жизни пресса подает с налетом скандальности. Из всего раздувают какой-то конфликт. Наверное, это дает рейтинги. Сам я уже привык, меня это не задевает.

О МУЧЕНИЯХ ЛЮДЕЙ В САМОИЗОЛЯЦИИ

Я 11 месяцев провел в такой самоизоляции, какая многим не снилась в страшном сне. Поэтому мне странно слышать жалобы людей, что у них в четырех стенах крыша начинает ехать. Вот посадят вас в шесть квадратов без телевизора и удобств – поймете, как бывает. А сейчас радоваться надо возможности общаться с родными.

О ПОДКЛЮЧИВШЕМСЯ К ЭФИРУ КАРРЕРЕ

Приветствую, Массимо! Я хорошо отношусь к этому тренеру. Знаю, как уважают его спартаковские болельщики. И есть за что. Люблю людей, которые добиваются результата. Надеюсь, эти слова ему переведут.

О НЕЙМАРЕ

Всегда говорил, что это один из моих любимых футболистов. Я был на финале Лиги чемпионов, когда он еще играл за «Барселону». Так вот, уже тогда он значил для команды больше, чем Лионель Месси. Если бы остался в «Барсе», мог на спаде Месси еще прибавить. Впрочем, у него и в «ПСЖ» неплохо получается. Если бы мне предложили туда перейти, согласился бы. Там делать ничего не надо. Неймар и Килиан Мбаппе создают моменты из ничего. И для себя, и для других. Таких игроков особенно уважаю.

ОБ АЗМУНЕ

Сердар Азмун сильный нападающий, но ленивый на тренировках. А есть люди, которых не нужно гонять, чтобы получить результат. Знаю таких, кому дай пиццу с колой – и они отработают на максимуме.

О «СПАРТАКЕ»

В обычной жизни никакой вражды со спартаковцами у меня нет. Но я играл за команды, для которых красно-белые были серьезным раздражителем. В «Динамо» и «Зените» так было. Поэтому на поле я всегда против «Спартака» особенно злой. Есть принципиальный момент в этих играх.

О ЦСКА

Мне нравится, что армейцы делают ставку на молодежь. И было бы приятно узнать, что ЦСКА во мне тоже заинтересован. Но душа к этому клубу не лежит. Просто не вижу себя там. По стилю это не мое. Пусть лучше Федя Чалов там играет и развивается.

О САМОЙ ПАМЯТНОЙ ИСТОРИИ СО СМОЛОВЫМ

Мы дружим с юности, еще по «Динамо». Историй было много. О некоторых лучше умолчать. Могу, например, вспомнить, как, еще когда мы были в молодежке, Федя позвонил мне и Паше Мамаеву и сказал, что попал в аварию. Просил приехать, говорил: ничего страшного, просто поцарапал машину. А в итоге мы увидели два джипа всмятку. У Феди палец был сломан…

О ДЗЮБЕ

Последние разговоры вокруг Артема мне не очень понятны. Зачем ему уезжать? У него и здесь все замечательно. Что еще доказывать? Дзюба уже старый, лучше в России почивать на лаврах, чем отправляться в неизвестность.

О ГЛАВНЫХ СТАДИОНАХ В КАРЬЕРЕ

По легендарности – «Маракана». По красоте «Краснодар». По комфорту – домашняя арена «Зенита».

О ПОДАРКАХ В «АНЖИ»

Так получилось, что, подписав контракт с махачкалинским клубом, не провел за него ни одного матча… В «Анжи» был близок к тому, чтобы получить в подарок «Бугатти». Не хватило двух месяцев. Были ребята, перед которыми лучше было не светиться такими подарками.

О ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМАХ

Сериал «Спартак» шесть раз пересматривал. «Вальс в ночном городе», «Холоп» тоже понравились. Я вообще, больше фильмы люблю, чем сериалы. На карантине посмотрел «Джентльменов» и «Просто помиловать». Это реальная история. Прямо про меня, один в один.

О СМЕНЕ АВАТАРКИ В МЕССЕНДЖЕРЕ

Почему убрал изображение Путина и заменил на свое? Претензий к президенту нет. Но раньше я молодой был, неопытный, наивный такой патриот. А в последнее время убедился в том, сколько проблем в государственной системе. Расстроился. До этого Путин был для меня 100-процентным авторитетом, а сейчас я сам для себя такой авторитет.

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Кокорин рассказал о «Зените» и «Локо», Европе и Путине, аварии Смолова и подарках «Анжи» Форвард «Сочи» Александр Кокорин два часа общался в прямом эфире инстаграма с журналистом-инсайдером Нобелем Арустамяном. Вот главное из их беседы. 19.04.2020 02:00 Футбол Григорьевская Юлия
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