Звезды спорта и другие животные

На верхнем фото - футболист «Ростова» Павел Мамаев сидит за компьютером под присмотром своего домашнего попугая. А вот как выглядят две будгольдужки, которые скрашиват Павлу и его супруге Алане досуг на карантине.

Знаменитый бульдог Джерри российской фигуристки Евгении Медведевой с хозяйкой. Не правда ли, хорош?

Это «собачье» фото было сделано в начале года, когда до пандемии было еще далеко. Но после Медведевой мы обязаны показать питомца Алины Загитовой.

Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков проводит очень активный карантин: создает фотопародии на легендарные альбомы, интервьюирует коллег в инстаграме. Держать форму зенитовцу помогают коты...

...и преданный пес.

Недавно в Питер из Москвы подъехал Александр Кокорин. Это фото привлекло внимание благодаря антивирусному блокатору на штанах футболиста. Но надо было смотреть чуть выше.

И снова Питер. В лице теннисистки Светланы Кузнецовой...

...и бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Он, между прочим, запустил челлендж в инстаграме, предложив всем отжиматься с живностью на спине. Ну, с таким-то песиком это не так уж трудно.

Попробовал бы Малафеев сделать аналогичное упражнение с собакой нашей красавицы волейболистки Наталии Гончаровой. Вот это была бы умора.

Разбавим подборку легионерами чемпионата России по футболу. Вот иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.

А это уже защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, между прочим, вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии.

Тему собак и «Локо» продолжает Юрий Семин. Пока в клубе дрязги и интриги, на участке у Палыча - идиллия. Вы только посмотрите на выражение этой морды.

Перенесемся на время за океан - к звезде НХЛ Артемию Панарину.

Заодно заскочим в гости к Илье Ковачуку. С таким настроением можно и на Кубок Стенли замахнуться.

Теперь - снова Россия. Это баскетболист Алексей Швед со своим питомцем.

Это звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун.

И, наконец, фигурист Евгений Плющенко.

P.S. Если кто-то углядел в заголовке нашей фотоподборки неуважение к спортсменам, значит, вы не читали одну замечательную книжку Джеральда Даррелла с почти точно таким же названием. Так за чем дело стало? Ищите и читайте. Вам точно понравится. Для карантина - самое оно.