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20 апреля 2020 10:10ФутболСергеев Иван

Звезды спорта и другие животные

Без братьев наших меньших пережить эту бесконечную самоизоляцию было бы гораздо сложнее. Вот кто составляет компанию представителям российского спорта на карантине.

На верхнем фото - футболист «Ростова» Павел Мамаев сидит за компьютером под присмотром своего домашнего попугая. А вот как выглядят две будгольдужки, которые скрашиват Павлу и его супруге Алане досуг на карантине.

мамаевпсы

Знаменитый бульдог Джерри российской фигуристки Евгении Медведевой с хозяйкой. Не правда ли, хорош?

медведева

Это «собачье» фото было сделано в начале года, когда до пандемии было еще далеко. Но после Медведевой мы обязаны показать питомца Алины Загитовой.

загитова

Лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков проводит очень активный карантин: создает фотопародии на легендарные альбомы, интервьюирует коллег в инстаграме. Держать форму зенитовцу помогают коты...

кержаковкоты

...и преданный пес.

кержаковсобака

Недавно в Питер из Москвы подъехал Александр Кокорин. Это фото привлекло внимание благодаря антивирусному блокатору на штанах футболиста. Но надо было смотреть чуть выше.

кокорин

И снова Питер. В лице теннисистки Светланы Кузнецовой...

кузнецова

...и бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Он, между прочим, запустил челлендж в инстаграме, предложив всем отжиматься с живностью на спине. Ну, с таким-то песиком это не так уж трудно.

малафеев

Попробовал бы Малафеев сделать аналогичное упражнение с собакой нашей красавицы волейболистки Наталии Гончаровой. Вот это была бы умора.

гончарова

Разбавим подборку легионерами чемпионата России по футболу. Вот иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.

азмунА это уже защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, между прочим, вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии.

чорлука

Тему собак и «Локо» продолжает Юрий Семин. Пока в клубе дрязги и интриги, на участке у Палыча - идиллия. Вы только посмотрите на выражение этой морды.

семин

Перенесемся на время за океан - к звезде НХЛ Артемию Панарину.

панарин

Заодно заскочим в гости к Илье Ковачуку. С таким настроением можно и на Кубок Стенли замахнуться.

ковальчук

Теперь - снова Россия. Это баскетболист Алексей Швед со своим питомцем.

швед

Это звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун.

мамун

И, наконец, фигурист Евгений Плющенко.

плющенко

P.S. Если кто-то углядел в заголовке нашей фотоподборки неуважение к спортсменам, значит, вы не читали одну замечательную книжку Джеральда Даррелла с почти точно таким же названием. Так за чем дело стало? Ищите и читайте. Вам точно понравится. Для карантина - самое оно.

Его гнобили в сборной. Теперь он все всем докажет в НХЛ Сильнейший вратарь КХЛ Илья Сорокин уезжает в «Нью-Йорк Айлендерс». Вспомним его восхождение в КХЛ. Путь не был устлан одними розами. 18.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
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