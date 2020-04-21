Забирайте Месси c доплатой. Уйдут ли цены на футболистов в минус вслед за нефтью? - Советский спорт
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21 апреля 2020 17:00ФутболКузнецов Дмитрий

Забирайте Месси c доплатой. Уйдут ли цены на футболистов в минус вслед за нефтью?

Экономическая ситуация в мире ухудшается с каждым днем, что грозит обрушением футбольному рынку.

РОССИЯ НЕ В ТОМ ИЗМЕРЕНИИ

Накануне нефть уходила в минус. То есть, чтобы продать бочку «черного золота» (можно уже смело брать в кавычки), надо было еще покупателю заплатить. Легче отдать нефть с убытком, чем потратиться на хранение. Из-за коронавируса возник гигантский избыток предложения над спросом, и хранилища постепенно переполняются. Говорит это о том, что цены в обозримом будущем не вернутся до значений, когда добыча снова станет прибыльной.

Не лучше обстоят дела у производителей бензина. Его стоимость на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости, и нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Цена газа привязана полностью к нефтяной корзине, так что пострадают сильно и газовики. Серьезные убытки терпит РЖД, пассажиропоток снизился на 80 процентов. Все кричит о том, что надо быть готовым к затяжному тяжелейшему кризису.

Поразительно на этом фоне слышать трансферные новости, особенно от наших клубов. Менеджеры топ-команд, финансово завязанных на госкорпорации, считай, на цены на нефть, газ и железнодорожные перевозки, продолжают жить по старинке, надеясь, очевидно, что скоро все вернется в прежнее измерение. Они обсуждают, выкупать ли «Локо» у «Интера» Жоау Мариу за 18 млн евро, брать ли Александра Кокорина на зарплату в три с лишним миллиона в евровалюте. Хотя реальность кричит, что потраченные сегодня миллионы, скорее всего, будут просто выброшены на ветер.

По всему миру уже начался процесс сокращения зарплат игроков, вслед за этим неминуемо резко опустится и трансферная стоимость футболистов.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ МБАППЕ

Так, бывший спортивный директор «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Дамьен Комолли рассказал на днях, что не ожидает активной работы английских клубов на рынке. «Один агент мне сказал, что будущим летом только три клуба в АПЛ смогут тратить деньги на трансферы, заявил он. Когда агенты говорят такие вещи, то обычно у них есть инсайд. Наверное, мы увидим мало трансферной активности скорее, это будут обмены и аренды».

Французский политик и член Европарламента Даниэль Кон-Бендит предсказал глобальное падение цен на футболистов после пандемии. В частности, он ожидает, что после окончания коронавируса звезда «ПСЖ» и сборной Франции, чемпион мира Килиан Мбаппе, которого намерен купить «Реал», будет стоить не 200 миллионов, о чем шла речь еще недавно, а 35-40…

«Этот кризис очистит иррациональность профессионального спорта. Как будто произошла ядерная атака, и все должно быть восстановлено, но на других базах, – написал Кон-Бендит в своей колонке для Ouest France. Это реорганизация, которая затрагивает не только зарплату игроков, но и права на имидж и рекламу. Мы должны сломать систему агентов, тех, кто занимается непомерным бизнесом в футболе. Не думаю, что игрокам будет хуже, если им станут платить меньше».

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ФЕДУНА

Последнее утверждение, конечно, спорно. Но то, что рынок футбольных приобретений был мыльным пузырем, говорилось много раз из уст уважаемых людей (не случайно этого рынка нет в американском спорте). И вот теперь он начал сдуваться, как сдулся рынок нефти. При этом совершенно непонятно, как реагировать сегодня на эту проблему клубам РПЛ.

В топ-лигах Старого Света у клубов помимо выручки от продажи игроков в статье доходов основное место занимают поступления от ТВ и проведения матчей на стадионах. Даже играя без зрителей, а европейский футбол вернется точно без болельщиков, национальные чемпионаты смогут заработать приличные деньги, которые причитаются им по старым телеконтрактам. Для того они и спешат с возвращением, что условием получения этих доходов служит завершение сезона, а не обнуление.

В российском футболе все куда печальнее. Доходы клубов от трансляции матчей, образно говоря, составляют три копейки. Для всех. Игра без зрителей, таким образом, становится сплошным всеобщим разорением. Владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун посчитал, что организация одного матча на нормальном стадионе потребует около 20 миллионов рублей, прибыль от игры – ноль рублей. Итого получаем минус 20 лямов за матч.

Красно-белым, как и большинству клубов РПЛ, осталось доиграть четыре домашних встречи. Которые обойдутся в минус 80 млн, если играть в Тушине. Недополученная запланированная прибыль от проведения матчей – примерно 200 миллионов с учетом того, что команде Доменико Тедеско играть предстояло лишь с одним топ-соперником – «Локомотивом». Три остальных – «Уфа», «Тамбов» и «Ахмат» вряд ли были способны собрать аншлаг, тем более что москвичам не светит борьба за медали.

Помимо этого, «Спартак» проводит на стадионе более ста нефутбольных событий в год от бизнес-конференций до концертов, что позволяет солидно зарабатывать на аренде помещений. Из-за пандемии клуб лишается и части этих денег.

«БЕРУТ – ОТДАВАЙ»

У «Зенита» с его суперареной минус от игры без зрителей еще больше. Тем более, в Питере должен был кроме матчей чемпионата играться полуфинал Кубка России со «Спартаком», а это уже гарантировало сборы за 100 миллионов. Плюс три домашние встречи в РПЛ. Вот и посчитайте.

При этом вполне вероятно, что зрителей не будет на аренах и на старте нового сезона. В Италии правительство уже обсуждает запрет на игры с болельщиками до января 2021 года. А там пандемия вышла на плато, в отличие от России. В нашем случае все может затянуться, и это означает глубокий минус для клубов от каждого проведенного матча. И таких матчей может быть много. Так что не стоит, мне кажется, исключать, что играть в итоге будут на тренировочных полях.

Прибавьте сюда траты за контракты, которые были непомерными еще до коронавируса, а теперь отчасти даже выросли из-за падения курса рубля к евро (это касается зарплат легионеров и ряда российских лидеров). Получаются сплошные суперубытки. А единственным источником возможного дохода остаются трансферы футболистов. И тут, как может показаться, действовать надо по принципу «берут – отдавай».

ТРЕВОЖНОЕ «НОУ-ХАУ»

Если «Наполи» действительно рассуждает о том, чтобы купить Сердара Азмуна за 30 млн евро, как сообщалось накануне, «Зениту», по идее, надо отпускать игрока незамедлительно, пусть даже и за 20 млн. Ведь брешь в составе потом можно закрыть, купив кого подешевле.

Но тут вот в чем закавыка. Вы, наверное, слышите едва ли не ежедневные новости об отъезде наших хоккеистов в НХЛ. Едут они на меньшие деньги, причем в некоторых случаях, как с армейцем Михаилом Григоренко, отказываясь от зарплаты вдвое больше. Такого прецедента в нашем спорте еще не было. За границу уезжали всегда – но в основном за большими деньгами. На крайний случай дело могло быть просто в желании попробовать себя на высшем уровне, но при этом деньги были сопоставимые.

Сегодняшнее «ноу-хау» очень плохой знак. Игроки не верят, что в России в обозримом будущем все наладится. Десять лет назад поток шел в обратном направлении, никакими перспективами победы в Кубке Стэнли в Америке никого было не удержать. Давали больше в полтора – два раза на родине, игроки возвращались незамедлительно. А сегодня – другая реальность. Народ разбегается, кто куда может. И если уж наши граждане, ко всему привыкшие, удирают из страны на меньшую зарплату, как затащить в наши чемпионаты легионеров, которые прессу тоже читают и понимают все расклады на ближайшую перспективу не хуже нашего?

Правильно: затащить их можно очень большими деньгами. Но их-то как раз и нет. Поэтому, продав условного Азмуна за деньги чуть меньшие, купишь не ровню ему, а игрока слабее, чем тот же иранец.

МОРАТОРИЙ НА ПОКУПКИ

Как тут быть? Полагаю, если у клуба есть хоть какая-то финансовая подушка безопасности, не продавать. Если нет – отдавать незамедлительно. И никаких Мариу, а игрок он действительно толковый, и прочих футболистов в это время за большие миллионы не покупать. Неплохо было бы вообще ввести мораторий на приобретения в нашем футболе, заменив их – до лучших времен – обменами между клубами.

Покупка звезд за многие миллионы давно стала вложением средств с перспективой последующей выручки. Но то было в стабильное время. Сегодня никто не понимает, что ждет нас через полгода, через год, через два. Непонятно, как строить свою стратегию, сколько будут стоить игроки. И возможно ли, покупая сегодня футболиста, на этом в принципе не прогореть?

Нельзя быть ни в чем уверенным. Как знать, может, в одно прекрасное утро дорогих футболистов, как нынче нефть, станут продавать с доплатой покупателю… И обанкротившаяся «Барселона» попросит вечного соперника из Мадрида: возьмите Лионеля Месси с его рекордной з/п, мы вам обязательно еще доплатим сверху.

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