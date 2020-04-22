«Слышал фамилию Ленин. Кто такой, не знаю». Динамовцы рассказали о карантине 

«САПЕТА ПОДСКАЗАЛ ПАРУ РЕЦЕПТОВ ШАШЛЫКА»

– Мой распорядок дня таков, – рассказал Рыков. – В 8.30 просыпаюсь, гуляю с собакой, завтракаю. Затем – тренировка, свободное время и вечером опять прогулка. Могу во дворе еще что-то поделать или шашлык приготовить. Топором умею орудовать. Я ведь все детство в деревне провел. Сейчас у меня рядом с домом лес. Живу по соседству с новогорской базой.

Пару рецептов шашлыка мне подсказал Александр Сапета. Я вообще, со многими на связи. Но карантин уже надоел. В будущем, когда жизнь вернется в привычное русло, хотел бы слетать в Америку, посмотреть вживую матчи НБА и НХЛ. Там это настоящее шоу. Думаю, атмосфера круче, чем в Лас-Вегасе.

«ФИЛИПП ГОВОРИТ, В ГЕРМАНИИ УЖЕ ТРЕНИРУЮТСЯ»

– Созваниваюсь с Максимилианом Филиппом, который сейчас в Германии, – признался Нойштедтер. – Наш нападающий говорит, там отличная погода, + 20 и выше. Сидит с мамой дома. Но футболисты бундеслиги уже вовсю тренируются. Небольшими группами по 4-5 человек. Вроде как планируют возобновить чемпионат в середине мая. Понятное дело, без зрителей.

Рыков говорит, что мечтает слетать в Америку? А я там много раз бывал. И Леброна Джеймса видел, когда он за «Майами Хит» выступал. И Коби Брайанта… Билеты на НБА – дорогущие. Поэтому бронировали заранее.

Знаю ли я, что считался вторым футболистом Германии в своем возрасте? Слышал такое мнение. А первым был Тони Кроос.

«ХОЧУ В «ДОМ-2»

– Если честно, эта самоизоляция уже надоедает, – заметил Рауш. – Хочется на воздух, играть в футбол. Надеюсь, опыт бундеслиги будет удачным – и за немцами сезон будут возобновлять другие страны. В Германии все закрыли на десять дней раньше, чем у нас. Значит, мы имеем запас.

Дома общаюсь со своей девушкой. Кофе могу себе сварить. Остальное готовит она. «Камеди Клаб» смотрю, «Холостяк» тоже нравится. Порой ловлю себя на мысли, что хочу в «Дом-2». Но это уже после футбола (смеется).

«СГОНЯЛ БЫ В ЛАС-ВЕГАС»

– Остался в России, живу в Куркино с девушкой, – рассказал боснийский легионер «Динамо» Шунич. – Если бы не шахматы и сериалы, не знаю, что бы делал. Боснийское ТВ не смотрю. Предпочитаю «Муз ТВ», «Пятницу». Сгонял бы сейчас в Лас-Вегас. Но только без кредитки, только с наличкой. Иначе могу не остановиться.

Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю кто это – Ленин. Может, это и плохо.