Капитану «Спартака» Джикии очень стыдно за арендованного у «Крыльев» Соболева

Красной нитью через весь эфир проходил заочный диалог спартаковского капитана с форвардом Александром Соболевым, который, напомним, зимой был арендован красно-белыми у самарских «Крыльев Советов» до конца сезона с правом выкупа. Соболев подключился к прямой трансляции и публиковал комментарии, на которые тут же реагировал Джикия.

«И как ему только жена в Барнауле позволяет в два часа ночи телефоном пользоваться?!» «Слушай, Соболь, будешь плохо себя вести – не выкупим тебя у Самары». «Главная новость в мире футбола: Саша дебютировал за сборную России. Правда, пока только в Play Station». Ну и в завершение Джикия охарактеризовал действия одноклубника в матче в компьютерный футбол на ТВ против армейцев Константина Кучаева и Федора Чалова: «Мы проиграли, а вы видели, какие нам голы забивали? Кто был виноват? Мне очень стыдно за Солобева».

Понятно, что эта пикировка была шуточной. Никакого конфликта между Джикией и Соболевым, разумеется, нет. А вот что еще интересного рассказал защитник «Спартака» и сборной России.

ОБ ОБЩЕНИИ С ОДНОКЛУБНИКАМИ НА КАРАНТИНЕ

- Спартаковский чат вчера ожил. Хотим организовать с ребятами еще один турнир в FIFA. Обсудили эту идею. Сегодня с Наилем Умяровым общались. Недавно – с Гусом Тилом. Пока, как капитан, контролирую коллектив.

О ФОРМАТЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА В РПЛ

- Думаю, спокойно можем доиграть оставшиеся восемь туров. Дней 40-45 хватит, чтобы проводить матчи в обычном режиме. У нас же все клубы вылетели из еврокубков. Вот европейским грандам сложнее. Понимаю, когда игроки «Барселоны» не в восторге от того, чтобы играть летом каждые три дня. У них же еще Лига чемпионов.

О КАПИТАНСТВЕ

- Недавно узнал, как расшифровывается ДНК. Джикия Наш Капитан. Это все разговорчики, конечно, но я ощущаю себя капитаном «Спартака». Все-таки много времени прошло с того момента, как мне доверили повязку. Хотел бы стать капитаном сборной? Давайте не забегать вперед.

О МЕССИ И РОНАЛДУ

- Не понимаю, когда просят сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Во-первых, кто я такой, чтобы их оценивать? Да и зачем в принципе это делать? Оба – топы. Обоим я проиграл по 0:1. Португальцам на Кубке конфедераций, Аргентине – в товарищеском матче.

О ВЕСЕ

- За последние десять дней самоизоляции сбросил три кило. Потому что начал тренироваться. А когда нас только отпустили на карантин, был такой здоровый.

ОБ ОТЪЕЗДЕ В ЕВРОПУ

- Конечно, хотел показать себя на чемпионате Европы. Жаль, перенесли турнир на следующий год. В перспективе было бы здорово оказаться в каком-нибудь топ-чемпионате. Но сейчас нет смысла конкретизировать. Скажу только, что больше всего мне импонирует Италия. Там и футбол классный, и кухня.

О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛОРУССИИ

- Не смотрел ни разу. Но не согласен с теми, кто говорит, будто это не футбол. Не надо перебарщивать.

О САМОМ СЛОЖНОМ ОППОНЕНТЕ В РПЛ

- Из нападающих сложнее всего защищаться против Александра Кокорина. Федя Смолов – тоже хороший форвард. Артем Дзюба? Он очень силен в штрафной. Но на первое место все равно поставил бы Кокорина.

О КОМАНДЕ, В КОТОРУЮ НИКОГДА БЫ НЕ ПЕРЕШЕЛ

- Не отвечаю на такие вопросы. Всех уважаю.

О БРИТЬЕ «ПОД НОЛЬ»

- Перед сезоном поспорил, что побреюсь наголо, если не забью три мяча в РПЛ. После 22 туров у меня один гол. Осталось восемь матчей… Очень не хочется расставаться с шевелюрой. Лысый Джикия – так себе зрелище.

О «ЛОКОМОТИВЕ»

- Частичка моего сердца, безусловно, осталась в Черкизове. Десять лет провел в этом клубе. И у меня нет обид, что не взяли в первую команду «Локо». Когда не было документов, я тренировался отдельно, поддерживал форму. Благодарен клубу за это.

О ВОСЬМОМ МЕСТЕ «СПАРТАКА»

- Конечно, нам стыдно. Мы недовольны. И возобновление сезона нужно именно для того, чтобы подняться в таблице повыше. За еврокубки реально зацепиться. Есть еще Кубок России, до победы в котором осталось два матча.

О ПРИВЫЧКЕ ТЕДЕСКО НАЗЫВАТЬ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ПЕРЕД САМОЙ ИГРОЙ

- Это прикольно. Целую неделю журналисты не знают, кто и где будет играть. И устаровки у Доменико Тедеско короткие. Не бывает такого, чтобы мы сидели 45 минут и слушали. Лучше разобьет по 15 минут на два дня. Тренер часто показывает нарезки, все динамично.

О САМОМ ОБИДНОМ ПОРАЖЕНИИ

- Много их было. Из последних – от «Зенита» дома, когда Юрий Жирков забил. А самый обидный эпизод в карьере – травма перед домашним чемпионатом мира.

ОБ ИГРОКАХ, КОТОРЫХ ПРИГЛАСИЛ БЫ В «СПАРТАК»

- Обменял бы Соболева на Кокорина с доплатой (смеется). Вернул бы Джано Ананидзе с Кипра. И предложил бы Александру Самедову возобновить карьеру.

О ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ

- «Бумажный дом» закончил смотреть. Нормально зашло. Жду пятый сезон. Пересматривал «1+1». «Трансформеры» только что смотрел. «Грозовые ворота» очень нравятся.

О ЛЮБИМОМ СТАДИОНЕ

- После «Открытие Арены» - конечно, «Лужники». Когда играли там первый раз после реконструкции, ощущения были супер. И потом тоже.