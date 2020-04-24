Смолов в компании с Роналду и Моуринью. Символическая сборная ковидиотов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2020 11:00ФутболСергеев Иван

Смолов в компании с Роналду и Моуринью. Символическая сборная ковидиотов

Мы отобрали 11 футболистов, наплевавших на меры предосторожности во время пандемии. И даже нашли этой «команде мечты коронавируса» тренера.

Напомним, термином «ковидиот» называют людей, которые либо сеют панику в связи с распространением COVID-19 либо, напротив, демонстративно преуменьшают размер беды. За время пандемии футболисты успели наделать разных глупостей. Мы составили символическую сборную особо отличившихся.

ВРАТАРЬ

Давид ОСПИНА («Наполи»)

Колумбиец был замечен покупающим продукты в супермаркете, не заказав спецпропуск. В тот момент в Италии уже действовали очень жесткие правила на этот счет, которые 31-летний Оспина демонстративно проигнорировал.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Серж ОРЬЕ («Тоттенхэм»)

Француз выложил в соцсети фото с совместной тренировки со своим одноклубником Мусой Сиссоко, на котором оба футболиста не соблюдают безопасную дистанцию. Сделано это было «на публику», так как накануне «Тоттенхэм» осудили за тренировку на открытом воздухе в общественном парке под руководством Жозе Моуринью. Орье довольно оперативно удалил фото, но тут же получил выговор от клуба.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Кайл УОКЕР («Ман Сити»), Давид ЛУИЗ («Арсенал»)

Англичанин устроил трехчасовую секс-вечеринку со своим приятелем и двумя девушками по вызову. Позже Уокер принес извинения, но скандал получился громким. Игроку придется заплатить штраф. А о проступке бразильца Луиза – чуть ниже, в абзаце про Пепе.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Райан СЕССЕНЬОН («Тоттенхэм»)

Поддержал традицию игроков «шпор» тренироваться в неположенных местах без соблюдения дистанции. Компанию ему составил все тот же Сиссоко, которого, как отмечалось выше, застукали за тем же занятием и с Орье.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Николя ПЕПЕ («Арсенал»)

Провел вместе с одноклубниками Давидом Луизом, Гранитом Джакой и Александром Ляказеттом тренировку в одном из районов Лондона и выложил фото в инстаграм. За это ивуарийцу и его приятелям тут же прилетело от «Арсенала», где и так возник конфликт по поводу урезания зарплат.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

КАЙО («Краснодар»)

Вместе с одноклубником Вандерсоном не просто устроил пьяную вечеринку с курением кальяна, но и выложил видео в прямой эфир. Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал обоих бразильцев «гнидами».

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Криштиану РОНАЛДУ («Ювентус»)

Успев до закрытия границ вернуться на родину, португалец не удержался и провел тренировку с клубом «Насьонал» в обход всех требований. Также Криштиану заметили гуляющим на свежем воздухе с подругой Джорджиной. Местные власти обрушились на Роналду с критикой, но никаких санкций пока не последовало.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Денис ЧЕРЫШЕВ («Валенсия»)

Фото россиянина, бегущего по пустынным улицам Валенсии, облетело все соцсети еще в самом начале пандемии. Футболист прочитал тогда массу нелицеприятного в свой адрес. И то, что впоследствии в команде выявили коронавирус, только усилило негатив. Хотя, по словам самого Черышева, ничего нарушать он не собирался. Просто не ознакомился с правилами. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности?..

НАПАДАЮЩИЙ

Федор СМОЛОВ («Сельта»)

Принадлежащий «Локомотиву» форвард самовольно покинул Виго и вернулся в Россию транзитом через Белоруссию, зная о действующем в испанской лиге запрете на перемещение игроков между странами. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия осудил действия россиянина, который, вполне возможно, больше не сыграет за арендовавшую его зимой команду.

НАПАДАЮЩИЙ

Лука ЙОВИЧ («Реал»)

Серб нарушил правила карантина сразу в двух странах: сначала в Мадриде, затем в Белграде, где он, не стесняясь, выкладывал фото с прогулки по улицам города со своей беременной подругой. Ссылки на то, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат, не прокатили. Йович рискует оказаться за решеткой.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Жозе МОУРИНЬЮ («Тоттенхэм»)

Пытаясь замолить коронавирусные грехи, эпатажный португалец поработал разносчиком продуктов пожилым лондонцам. Однако из песни слов не выкинешь. Именно Моуринью подал дурной пример игрокам «Тоттенхэма», выведя их на несанкционированную тренировку.

Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 21:45 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
«В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб намерен вернуть Овечкина Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:25 Биатлон Волохов Юрий
Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком  Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:32 Хоккей Сергеев Иван
«Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко Нападающий Михаил Григоренко уезжает ради НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Коламбусе». Вспомним самые яркие моменты его карьеры, и не только в ЦСКА. 21.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий из материалов, посвященных первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими фигуристками России и мира. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:27 Биатлон Чикирис Олег
Гашек vs Третьяк. Всё о битве вратарей-гигантов В среду чешские СМИ сообщили, что знаменитый вратарь Доминик Гашек размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. 23.04.2020 15:35 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег
Новости
11:31 Художественная гимнастика Олимпийская чемпионка Севастьянова: Не люблю российский менталитет
11:16 Олимпиада Фигуристка Анна Щербакова стала второй в «Домашней суперлиге»
11:10 Футбол Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам
10:59 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 24 апреля
10:51 Футбол Мать Неймара бросила киберспортсмена из-за его нетрадиционной ориентации
10:45 Футбол Футболист «Челси» Хадсон-Одои: Хотел бы видеть Санчо в нашей команде
10:28 Хоккей Форвард «Барыса» Некряч продлил контракт с клубом
10:10 Футбол «Наполи» нашел замену Кулибали в «Барселоне»
09:51 Хоккей Дацюк решил помочь онкобольным. Он продает свое джерси c Матча звезд НХЛ (фото)
09:34 Футбол Стало известно о требованиях Нойера по новому контракту
09:12 Хоккей «В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США
08:57 Футбол СМИ: «Лацио» и «Рома» ведут борьбу за Гетце
08:40 ММА Источник: UFC 249 может пройти в Джексонвилле
08:37 Футбол Вратарь «Зенита» заявил о презрении к людям, которые продали СССР американцам
08:19 Футбол Месси опередил Роналду в рейтинге лучших футболистов за 25 лет
08:16 ММА «Король лицемерия». Кузнецов записал песню про Нурмагомедова
08:00 Футбол Футболист чемпионата Франции попал в реанимацию с коронавирусом
00:41 Футбол «Локомотив» завуалированно назвал игроков «Зенита» бомжами
00:27 Футбол Кикнадзе – «комментаторам» смерти Самохвалова: Позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!
23:55 Хроника Более 50 тысяч человек подписали петицию с требованием убрать Соловьева с ТВ и радио
Гомофобия против людей и науки: почему отменили "скандальное" исследование о СПИДе
Еще 21 волгоградец заразился коронавирусом
В Омске скончался первый пациент с коронавирусом
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика