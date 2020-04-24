Смолов в компании с Роналду и Моуринью. Символическая сборная ковидиотов

Напомним, термином «ковидиот» называют людей, которые либо сеют панику в связи с распространением COVID-19 либо, напротив, демонстративно преуменьшают размер беды. За время пандемии футболисты успели наделать разных глупостей. Мы составили символическую сборную особо отличившихся.

ВРАТАРЬ

Давид ОСПИНА («Наполи»)

Колумбиец был замечен покупающим продукты в супермаркете, не заказав спецпропуск. В тот момент в Италии уже действовали очень жесткие правила на этот счет, которые 31-летний Оспина демонстративно проигнорировал.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Серж ОРЬЕ («Тоттенхэм»)

Француз выложил в соцсети фото с совместной тренировки со своим одноклубником Мусой Сиссоко, на котором оба футболиста не соблюдают безопасную дистанцию. Сделано это было «на публику», так как накануне «Тоттенхэм» осудили за тренировку на открытом воздухе в общественном парке под руководством Жозе Моуринью. Орье довольно оперативно удалил фото, но тут же получил выговор от клуба.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Кайл УОКЕР («Ман Сити»), Давид ЛУИЗ («Арсенал»)

Англичанин устроил трехчасовую секс-вечеринку со своим приятелем и двумя девушками по вызову. Позже Уокер принес извинения, но скандал получился громким. Игроку придется заплатить штраф. А о проступке бразильца Луиза – чуть ниже, в абзаце про Пепе.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Райан СЕССЕНЬОН («Тоттенхэм»)

Поддержал традицию игроков «шпор» тренироваться в неположенных местах без соблюдения дистанции. Компанию ему составил все тот же Сиссоко, которого, как отмечалось выше, застукали за тем же занятием и с Орье.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Николя ПЕПЕ («Арсенал»)

Провел вместе с одноклубниками Давидом Луизом, Гранитом Джакой и Александром Ляказеттом тренировку в одном из районов Лондона и выложил фото в инстаграм. За это ивуарийцу и его приятелям тут же прилетело от «Арсенала», где и так возник конфликт по поводу урезания зарплат.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

КАЙО («Краснодар»)

Вместе с одноклубником Вандерсоном не просто устроил пьяную вечеринку с курением кальяна, но и выложил видео в прямой эфир. Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал обоих бразильцев «гнидами».

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Криштиану РОНАЛДУ («Ювентус»)

Успев до закрытия границ вернуться на родину, португалец не удержался и провел тренировку с клубом «Насьонал» в обход всех требований. Также Криштиану заметили гуляющим на свежем воздухе с подругой Джорджиной. Местные власти обрушились на Роналду с критикой, но никаких санкций пока не последовало.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Денис ЧЕРЫШЕВ («Валенсия»)

Фото россиянина, бегущего по пустынным улицам Валенсии, облетело все соцсети еще в самом начале пандемии. Футболист прочитал тогда массу нелицеприятного в свой адрес. И то, что впоследствии в команде выявили коронавирус, только усилило негатив. Хотя, по словам самого Черышева, ничего нарушать он не собирался. Просто не ознакомился с правилами. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности?..

НАПАДАЮЩИЙ

Федор СМОЛОВ («Сельта»)

Принадлежащий «Локомотиву» форвард самовольно покинул Виго и вернулся в Россию транзитом через Белоруссию, зная о действующем в испанской лиге запрете на перемещение игроков между странами. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия осудил действия россиянина, который, вполне возможно, больше не сыграет за арендовавшую его зимой команду.

НАПАДАЮЩИЙ

Лука ЙОВИЧ («Реал»)

Серб нарушил правила карантина сразу в двух странах: сначала в Мадриде, затем в Белграде, где он, не стесняясь, выкладывал фото с прогулки по улицам города со своей беременной подругой. Ссылки на то, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат, не прокатили. Йович рискует оказаться за решеткой.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Жозе МОУРИНЬЮ («Тоттенхэм»)

Пытаясь замолить коронавирусные грехи, эпатажный португалец поработал разносчиком продуктов пожилым лондонцам. Однако из песни слов не выкинешь. Именно Моуринью подал дурной пример игрокам «Тоттенхэма», выведя их на несанкционированную тренировку.