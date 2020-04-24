9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы - Советский спорт
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24 апреля 2020 20:00ФутболЗибрак Артем

9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы

Столь раннее возобновление сезона почти наверняка ударит по шансам «Баварии» выиграть Лигу чемпионов.

БУНДЕСЛИГА НАДЕВАЕТ МАСКИ

Клубы бундеслиги готовы первыми вернуться на футбольное поле. По словам главы DFB Кристиана Зайферта, дата рестарта чемпионата-2019/20 согласована – это 9 мая. Осталось получить официальное разрешение властей.

Понятно, что к 9 мая пандемия в Германии не закончится. Но педантичные немцы до мелочей продумали, как организовать футбольный процесс без ущерба здоровью. До конца сезона все команды будут размещаться перед матчами в больших отелях, позволяющих самоизолироваться. Также игроки, тренеры и судьи должны будут носить защитные маски, которые не будут спадать во время единоборств и ускорений. Менять маски придется каждые 15 минут. Драки и объятия при праздновании голов запретят.

Впрочем, пока это только теория. Глава медицинского отдела DFB Тим Майер считает нереальным выполнение перечисленных мер в полном объеме. По крайней мере, в масках футболисты, скорее всего, играть не будут, ограничившись их использованием в тренировочном процессе.

МЕРКЕЛЬ НЕ НАМЕРЕНА СМЯГЧАТЬ МЕРЫ

Проблема может возникнуть, если полномасштабное тестирование игроков на коронавирус даст хотя бы один позитивный результат. Тогда всю команду придется сажать на 14-дневный карантин. А это – перенос матчей…

Как бы то ни было, 23 апреля DFL представила 41-страничную стратегию возобновления сезона. Документ должен убедить политиков разрешить продолжить чемпионат. Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха уже дал стратегии положительную оценку. Правда, ни канцлер Ангела Меркель, ни власти федеральных земель не собираются обсуждать смягчение мер по борьбе с коронавирусом до 6 мая.

А пока эти меры не предполагают проведение в Германии футбольных матчей. Даже при пустых трибунах.

ФАНАТЫ «БАВАРИИ» ПРОТИВ «МАТЧЕЙ-ПРИЗРАКОВ»

Неожиданно противниками возобновления бундеслиги выступили болельщики. Одно из фанатских объединений «Баварии» призвало признать сезон досрочно завершенным. Рядом с «Альянц Ареной» появилось несколько плакатов следующего содержания: «Вашу жадность не остановит даже пандемия», «Нет матчам-призракам», «Положите конец диктатуре денег».

Народ можно понять. Футбол без зрителей простые немцы не считают полноценным (еще бы – учитывая, что Германия считается рекордсменом Европы по числу аншлагов на матчах внутреннего чемпионата). Однако для клубов на первый план действительно выходит «денежный фактор». Если чемпионат не возобновиться, финансовые потери бундеслиги составят 750 миллионов евро. Не исключено, какие-то команды обанкротятся.

В любом случае, до конца года присутствие болельщиков на трибунах немецких стадионов исключено. За играми, если они возобновятся, будут воочию наблюдать 240-320 человек. Это официальные лица (тренеры, игроки, организаторы), медики и технический персонал. По допуску журналистов в ложи прессы дискуссия продолжается.

МЕСЯЦ МЕЖДУ БУНДЕСЛИГОЙ И ЕВРОКУБКАМИ

Несмотря на отсутствие календаря, все команды уже тренируются, готовясь к возможному возобновлению чемпионата через две недели. Если матчи начнутся действительно 9 мая, то чемпионат могут доиграть уже к 30 июня. И это было бы прекрасным сценарием, если бы не одно «но». Еврокубковый сезон-2019/20 будет продолжаться до конца… августа. И такая рассинхронизация с другими топ-лигами сулит немцам серьезные проблемы в Европе.

Предположительно, Лига Европы возобновится 2 августа, Лига чемпионов – 7-го. В этих турнирах бундеслигу представляют «Бавария» (предстоит ответный матч 1/8 ЛЧ против «Челси»), «Лейпциг» (уже в 1/4 финала ЛЧ), «Айнтрахт» (проиграл в первом матче 1/8 финала ЛЕ «Базелю»), «Байер» (выиграл у «Рейнджерс») и «Вольфсбург» (уступил дома «Шахтеру» 1:2). Что все эти команды будут делать в июле?

С КЕМ «БАВАРИИ» ИГРАТЬ ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ?

А ведь «Бавария» по весне набрала такую форму, что многие начали называть мюнхенцев главными фаворитами Лиги чемпионов. Однако более месяца зазора между окончанием бундеслиги и рестартом главного еврокубка поставит команду Ханса-Дитера Флика в крайне затруднительное положение.

Никакие тренировки не заменят турнирный тонус, которым в избытке смогут похвастать к началу августа конкуренты «Баварии» из Англии, Испании, Италии, Франции. Мы сами помним, как тяжело наши клубы втягивались в еврокубковый сезон после паузы в соревнованиях. При этом оставшиеся раунды ЛЧ и ЛЕ УЕФА намерен провести из одного матча. Это повышает цену любой осечки.

И подыскать соперников по спаррингам «Баварии» в июле будет проблематично. Остальная Европа будет играть, а соперники по бундеслиге (вылетевшие из еврокубков) наверняка уйдут на каникулы. Новый-то сезон стартует не раньше сентября…

Так что для «Баварии» 9 мая и правда может оказаться началом конца в еврокубковой кампании, которая обещала получиться славной. А Лига чемпионов, как ни крути, для мюнхенцев важнее бундеслиги. Именно по европейскому результату будут оценивать самостоятельную работу Флика. Да и для «Лейпцига» рассинхронизация с Европой совсем некстати. Германия связывает большие надежды в ЛЧ и с этим клубом…

Напоследок напомним ориентировочные сроки возобновления других топ-чемпионатов:

Испания – 29 мая;
Италия – 31 мая;
Франция – не ранее 3 июня;
Англия – 8 июня.

В РПЛ сезон прерван до 31 мая. Сроки его возобновления клубы обсудят в рамках видеоконференции 27 апреля.

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