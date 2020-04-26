Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ - Советский спорт
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26 апреля 2020 18:11ФутболЗибрак Артем

Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ

Недавно Игорь Акинфеев возглавил рейтинг футболистов, дольше всех выступающих за свои клубы, опередив самого Лионеля Месси. Мы изучили на тот же предмет составы семи ведущих команд РПЛ.

В поле нашего зрения попали «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мы рассматривали только игроков, которые значатся в составах этих команд на данный момент, без учета отданных в аренду. Для воспитанников клубных академий первым считался сезон дебюта в РПЛ. Исходя из этого, мы поделили футболистов на пять условных групп – тех, кто защищал цвета своего нынешнего клуба 1 сезон, 2-3 сезона, 4-6, 7-9 и не менее 10.

Напомним, что у Акинфеева, признанного самым преданным футболистом Европы, за плечами уже 17 (!) чемпионатов России в составе ЦСКА. Он резко выделяется из общего ряда. Но у армейцев еще три игрока провели за команду не менее 10 сезонов. И даже с учетом коренной перестройки клуб Гинера по этому показателю – по-прежнему лидер РПЛ.

Кроме Акинфеева 10+ армейских сезонов набралось у Алана Дзагоев (12), Георгия Щенникова (11) и Кирилла Набабкина (10). В шести других рассмотренных нами команд таких футболистов лишь двое. Это вратари «Динамо» и «Локомотива» Антон Шунин и Гилерме (по 13).

На 30 процентов заявка команды Виктора Гончаренко состоит из игроков, проведших в ЦСКА не меньше 8 лет. Но в то же время очевидно: со сменой поколений красно-синие затянули. По разным причинам, стабильно в основе из старожилов выходят только Акинфеев и Фернандес. А в категорию «четыре – шесть сезонов» вписывается один Федор Чалов. В остальном мы имеем дело с новичками или относительно недавними приобретениями.

На удивление, довольно стабильны составы у «Локо» и «Краснодара». В распоряжении Юрия Семина, помимо Гилерме, имеются такие ветераны, как Ведран Чорлука (8 сезонов), Алексей Миранчук и Владислав Игнатьев (по 7). А за «быков», кстати, до сих пор выступает игрок, заставший еще времена ФНЛ (Александр Мартынович). Если бы не аренда в «Урал»-2015/16, он бы мог добраться до рубежа в десять сезонов в «Краснодаре». У Андрея Синицына и Сергея Петрова таких сезонов восемь, у Юрия Газинского – семь.

Обратная ситуация – в стане соперника «быков» по южному дерби. «Ростов» всегда излишне зависел от фигуры главного тренера. У Курбана Бердыева в 2014 - 2016 годах была одна команда, при Валерии Карпине она стала кардинально другой. Лишь двое в составе желто-синих имеют более чем трехлетний опыт выступлений за «Ростов» – покатавшийся по арендам Хорен Байрамян (6 сезонов) и Сергей Песьяков (4).

Схожая ситуация и в «Динамо», обновившемся в ходе чемпионата-2019/20 наполовину. Правда, у бело-голубых все-таки есть люди, отдавшие команде более трех лет, - Шунин, Артур Юсупов (с перерывами), Владимир Рыков, Антон Соснин, Григорий Морозов, Кирилл Панченко, Игорь Лещук.

Ну а что же «Спартак»? После ухода Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Джано Ананидзе главным ветераном здесь остался третий вратарь Артем Ребров (9 сезонов). От четырех до шести лет за красно-белых отыграли Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Селихов. Из перечисленных футболистов только Зобнин и Джикия – постоянные игроки основы. Так что перестройка Доменико Тедеско отнюдь не завершена.

В «Зените» Сергей Семак изначально получил в распоряжение классных исполнителей на два состава, поэтому делал только точечные корректировки. Два главных старожила питерцев - Игорь Смольников и Олег Шатов. Первый потерял постоянное место в основе с приходом Вячаслава Караваева, второй - еще раньше. Не исключено, летом оба покинут «Зенит». И тогда – кто бы мог подумать? – рекордсменом по числу сезонов в нынешней заявке сине-бело-голубых (если не считать Михаила Кержакова) станет Артем Дзюба! Осталось продлить контракт, к чему, собственно, все и идет.

Распределение игроков РПЛ-2019/20 по числу сезонов, которые они провели в своих нынешних командах

1 сезон

2-3 сезона

4-6 сезонов

7-9 сезонов

10 и более сезонов

Зенит

6

(Мусаев, Дуглас Сантос, Сутормин, Малком, Осорио, Караваев)

27,3%

9

(Ерохин, Кузяев, Дриусси, Маммана, Ригони, Оздоев, Ракицкий, Азмун, Барриос)

40,9%

5

(Кержаков, Дзюба, Жирков, Лунев, Иванович)

22,7%

2

(Смольников, Шатов)

9,1%

-

Краснодар

8

(Камболов, Вилена, Уткин, Кайо, Берг, Кабелля, Сорокин, Фернандеш)

33,3%

8

(Жигулев, Вандерсон, Сулейманов, Стоцкий, Спайич, Фьолусон, Сафонов, Олссон) 33,3%

4

(Ари, Крицюк, Классон, Рамирес) 16,7%

4

(Мартынович, Синицын, Петров, Газинский)

16,7%

-

Локомотив

6

(Живоглядов, Мурило, Джорджевич, Мариу, Куликов, Магкеев)

23,1%

9

(Лысов, Медведев, Рыбус, Эдер, Жемалетдинов, Идову, Хеведес, Крыховяк, Тугарев) 34,6%

7

(Коломейцев, Коченков, Баринов, Ротенберг, Фарфан,

Ан. Миранчук, Кверквелия) 26,9%

3

(Чорлука,

Ал. Миранчук,

В. Игнатьев)

11,5%

1

(Гилерме) 3,8%

Ростов

9

(Чистяков, Саплинов, Козлов, Долгов, Прошляков, Бабурин, Мамаев, Осипенко, Рудаков)

42,9%

10

(Шомуродов, Ионов, Логашов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Глебов, Еременко, Попов, Норманн, Е. Чернов) 47,6%

2

(Байрамян, Песьяков)

9,5%

-

-

ЦСКА

3

(Гогуа, Карпов, Шкурин)

15%

10

(Помазун, Кучаев, Бистрович, Магнуссон, Бийол, Ахметов, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Дивеев)

50%

1

(Чалов)

5%

2

(Васин, Фернандес)

10%

4

(Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин)

20%

Динамо

12

(Паршивлюк, Ордец, З. Плиев,

С. Шиманьски, Каборе, Нжи, Нойштедтер, Филипп, Игбун, Хильемарк, Скопинцев, Комличенко)

50%

5

(Шунич, Рауш, Жоаозиньо, Евгеньев, Москвичев)

20,8%

5

(Рыков, Соснин, Морозов, Панченко, Лещук)

20,8%

1

(Юсупов)

4,2%

1

(Шунин)

4,2%

Спартак

8

(Э. Понсе, Гапонов, Мирзов, Шюррле, Ларссон, Тил, Крал, Соболев)

33,3%

9

(Тигиев, Жиго,

З. Бакаев, Рассказов, Максименко, Игнатов, Айртон, Умяров, Гулиев)

37,5%

6

(Кутепов, Мельгарехо, Ещенко, Зобнин, Джикия, Селихов)

25%

1

(Ребров)

4,2%

-

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