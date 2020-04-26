Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ

В поле нашего зрения попали «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мы рассматривали только игроков, которые значатся в составах этих команд на данный момент, без учета отданных в аренду. Для воспитанников клубных академий первым считался сезон дебюта в РПЛ. Исходя из этого, мы поделили футболистов на пять условных групп – тех, кто защищал цвета своего нынешнего клуба 1 сезон, 2-3 сезона, 4-6, 7-9 и не менее 10.
Напомним, что у Акинфеева, признанного самым преданным футболистом Европы, за плечами уже 17 (!) чемпионатов России в составе ЦСКА. Он резко выделяется из общего ряда. Но у армейцев еще три игрока провели за команду не менее 10 сезонов. И даже с учетом коренной перестройки клуб Гинера по этому показателю – по-прежнему лидер РПЛ.
Кроме Акинфеева 10+ армейских сезонов набралось у Алана Дзагоев (12), Георгия Щенникова (11) и Кирилла Набабкина (10). В шести других рассмотренных нами команд таких футболистов лишь двое. Это вратари «Динамо» и «Локомотива» Антон Шунин и Гилерме (по 13).
На 30 процентов заявка команды Виктора Гончаренко состоит из игроков, проведших в ЦСКА не меньше 8 лет. Но в то же время очевидно: со сменой поколений красно-синие затянули. По разным причинам, стабильно в основе из старожилов выходят только Акинфеев и Фернандес. А в категорию «четыре – шесть сезонов» вписывается один Федор Чалов. В остальном мы имеем дело с новичками или относительно недавними приобретениями.
На удивление, довольно стабильны составы у «Локо» и «Краснодара». В распоряжении Юрия Семина, помимо Гилерме, имеются такие ветераны, как Ведран Чорлука (8 сезонов), Алексей Миранчук и Владислав Игнатьев (по 7). А за «быков», кстати, до сих пор выступает игрок, заставший еще времена ФНЛ (Александр Мартынович). Если бы не аренда в «Урал»-2015/16, он бы мог добраться до рубежа в десять сезонов в «Краснодаре». У Андрея Синицына и Сергея Петрова таких сезонов восемь, у Юрия Газинского – семь.
Обратная ситуация – в стане соперника «быков» по южному дерби. «Ростов» всегда излишне зависел от фигуры главного тренера. У Курбана Бердыева в 2014 - 2016 годах была одна команда, при Валерии Карпине она стала кардинально другой. Лишь двое в составе желто-синих имеют более чем трехлетний опыт выступлений за «Ростов» – покатавшийся по арендам Хорен Байрамян (6 сезонов) и Сергей Песьяков (4).
Схожая ситуация и в «Динамо», обновившемся в ходе чемпионата-2019/20 наполовину. Правда, у бело-голубых все-таки есть люди, отдавшие команде более трех лет, - Шунин, Артур Юсупов (с перерывами), Владимир Рыков, Антон Соснин, Григорий Морозов, Кирилл Панченко, Игорь Лещук.
Ну а что же «Спартак»? После ухода Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Джано Ананидзе главным ветераном здесь остался третий вратарь Артем Ребров (9 сезонов). От четырех до шести лет за красно-белых отыграли Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Селихов. Из перечисленных футболистов только Зобнин и Джикия – постоянные игроки основы. Так что перестройка Доменико Тедеско отнюдь не завершена.
В «Зените» Сергей Семак изначально получил в распоряжение классных исполнителей на два состава, поэтому делал только точечные корректировки. Два главных старожила питерцев - Игорь Смольников и Олег Шатов. Первый потерял постоянное место в основе с приходом Вячаслава Караваева, второй - еще раньше. Не исключено, летом оба покинут «Зенит». И тогда – кто бы мог подумать? – рекордсменом по числу сезонов в нынешней заявке сине-бело-голубых (если не считать Михаила Кержакова) станет Артем Дзюба! Осталось продлить контракт, к чему, собственно, все и идет.
Распределение игроков РПЛ-2019/20 по числу сезонов, которые они провели в своих нынешних командах
1 сезон
2-3 сезона
4-6 сезонов
7-9 сезонов
10 и более сезонов
Зенит
6
(Мусаев, Дуглас Сантос, Сутормин, Малком, Осорио, Караваев)
27,3%
9
(Ерохин, Кузяев, Дриусси, Маммана, Ригони, Оздоев, Ракицкий, Азмун, Барриос)
40,9%
5
(Кержаков, Дзюба, Жирков, Лунев, Иванович)
22,7%
2
(Смольников, Шатов)
9,1%
-
Краснодар
8
(Камболов, Вилена, Уткин, Кайо, Берг, Кабелля, Сорокин, Фернандеш)
33,3%
8
(Жигулев, Вандерсон, Сулейманов, Стоцкий, Спайич, Фьолусон, Сафонов, Олссон) 33,3%
4
(Ари, Крицюк, Классон, Рамирес) 16,7%
4
(Мартынович, Синицын, Петров, Газинский)
16,7%
-
Локомотив
6
(Живоглядов, Мурило, Джорджевич, Мариу, Куликов, Магкеев)
23,1%
9
(Лысов, Медведев, Рыбус, Эдер, Жемалетдинов, Идову, Хеведес, Крыховяк, Тугарев) 34,6%
7
(Коломейцев, Коченков, Баринов, Ротенберг, Фарфан,
Ан. Миранчук, Кверквелия) 26,9%
3
(Чорлука,
Ал. Миранчук,
В. Игнатьев)
11,5%
1
(Гилерме) 3,8%
Ростов
9
(Чистяков, Саплинов, Козлов, Долгов, Прошляков, Бабурин, Мамаев, Осипенко, Рудаков)
42,9%
10
(Шомуродов, Ионов, Логашов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Глебов, Еременко, Попов, Норманн, Е. Чернов) 47,6%
2
(Байрамян, Песьяков)
9,5%
-
-
ЦСКА
3
(Гогуа, Карпов, Шкурин)
15%
10
(Помазун, Кучаев, Бистрович, Магнуссон, Бийол, Ахметов, Сигурдссон, Обляков, Влашич, Дивеев)
50%
1
(Чалов)
5%
2
(Васин, Фернандес)
10%
4
(Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин)
20%
Динамо
12
(Паршивлюк, Ордец, З. Плиев,
С. Шиманьски, Каборе, Нжи, Нойштедтер, Филипп, Игбун, Хильемарк, Скопинцев, Комличенко)
50%
5
(Шунич, Рауш, Жоаозиньо, Евгеньев, Москвичев)
20,8%
5
(Рыков, Соснин, Морозов, Панченко, Лещук)
20,8%
1
(Юсупов)
4,2%
1
(Шунин)
4,2%
Спартак
8
(Э. Понсе, Гапонов, Мирзов, Шюррле, Ларссон, Тил, Крал, Соболев)
33,3%
9
(Тигиев, Жиго,
З. Бакаев, Рассказов, Максименко, Игнатов, Айртон, Умяров, Гулиев)
37,5%
6
(Кутепов, Мельгарехо, Ещенко, Зобнин, Джикия, Селихов)
25%
1
(Ребров)
4,2%
-