Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ

В поле нашего зрения попали «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мы рассматривали только игроков, которые значатся в составах этих команд на данный момент, без учета отданных в аренду. Для воспитанников клубных академий первым считался сезон дебюта в РПЛ. Исходя из этого, мы поделили футболистов на пять условных групп – тех, кто защищал цвета своего нынешнего клуба 1 сезон, 2-3 сезона, 4-6, 7-9 и не менее 10.

Напомним, что у Акинфеева, признанного самым преданным футболистом Европы, за плечами уже 17 (!) чемпионатов России в составе ЦСКА. Он резко выделяется из общего ряда. Но у армейцев еще три игрока провели за команду не менее 10 сезонов. И даже с учетом коренной перестройки клуб Гинера по этому показателю – по-прежнему лидер РПЛ.

Кроме Акинфеева 10+ армейских сезонов набралось у Алана Дзагоев (12), Георгия Щенникова (11) и Кирилла Набабкина (10). В шести других рассмотренных нами команд таких футболистов лишь двое. Это вратари «Динамо» и «Локомотива» Антон Шунин и Гилерме (по 13).

На 30 процентов заявка команды Виктора Гончаренко состоит из игроков, проведших в ЦСКА не меньше 8 лет. Но в то же время очевидно: со сменой поколений красно-синие затянули. По разным причинам, стабильно в основе из старожилов выходят только Акинфеев и Фернандес. А в категорию «четыре – шесть сезонов» вписывается один Федор Чалов. В остальном мы имеем дело с новичками или относительно недавними приобретениями.

На удивление, довольно стабильны составы у «Локо» и «Краснодара». В распоряжении Юрия Семина, помимо Гилерме, имеются такие ветераны, как Ведран Чорлука (8 сезонов), Алексей Миранчук и Владислав Игнатьев (по 7). А за «быков», кстати, до сих пор выступает игрок, заставший еще времена ФНЛ (Александр Мартынович). Если бы не аренда в «Урал»-2015/16, он бы мог добраться до рубежа в десять сезонов в «Краснодаре». У Андрея Синицына и Сергея Петрова таких сезонов восемь, у Юрия Газинского – семь.

Обратная ситуация – в стане соперника «быков» по южному дерби. «Ростов» всегда излишне зависел от фигуры главного тренера. У Курбана Бердыева в 2014 - 2016 годах была одна команда, при Валерии Карпине она стала кардинально другой. Лишь двое в составе желто-синих имеют более чем трехлетний опыт выступлений за «Ростов» – покатавшийся по арендам Хорен Байрамян (6 сезонов) и Сергей Песьяков (4).

Схожая ситуация и в «Динамо», обновившемся в ходе чемпионата-2019/20 наполовину. Правда, у бело-голубых все-таки есть люди, отдавшие команде более трех лет, - Шунин, Артур Юсупов (с перерывами), Владимир Рыков, Антон Соснин, Григорий Морозов, Кирилл Панченко, Игорь Лещук.

Ну а что же «Спартак»? После ухода Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Джано Ананидзе главным ветераном здесь остался третий вратарь Артем Ребров (9 сезонов). От четырех до шести лет за красно-белых отыграли Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Селихов. Из перечисленных футболистов только Зобнин и Джикия – постоянные игроки основы. Так что перестройка Доменико Тедеско отнюдь не завершена.

В «Зените» Сергей Семак изначально получил в распоряжение классных исполнителей на два состава, поэтому делал только точечные корректировки. Два главных старожила питерцев - Игорь Смольников и Олег Шатов. Первый потерял постоянное место в основе с приходом Вячаслава Караваева, второй - еще раньше. Не исключено, летом оба покинут «Зенит». И тогда – кто бы мог подумать? – рекордсменом по числу сезонов в нынешней заявке сине-бело-голубых (если не считать Михаила Кержакова) станет Артем Дзюба! Осталось продлить контракт, к чему, собственно, все и идет.

Распределение игроков РПЛ-2019/20 по числу сезонов, которые они провели в своих нынешних командах