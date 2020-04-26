Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах - Советский спорт
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26 апреля 2020 19:25ФутболГригорьевская Юлия

Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах

Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля, разумеется, обсудили не только теннис.

Вот основные фрагменты беседы. В условной роли интервьюера – Южный.

- Привет, Марат. Я застрял в Брейдентоне, рядом с Академией Ника Боллетьери. Она закрыта, но по соседству можно тренироваться. Карантин здесь ощущается не сильно. Вот, собираюсь в Москву. Но рейсов-то нет. Надеюсь, в мае границу откроют. А как у тебя дела?
- Ну, как дела? Пляжного сезона не будет… Кстати, Миша, а ты со многими ребятами из нашего общего прошлого в Туре общаешься?

- Кого на турнирах вижу, с теми и общаюсь. Сейчас многие стали ездить, пока эта пауза не наступила. Коля Давыденко был на турнире в Индиан-Уэллсе. С Димой Турсуновым иногда видимся, переписываемся. У тренеров свободного времени больше, чем у игроков. Марат, а ты готов тренировать?
- Не готов. Тогда придется забыть про все остальное. А мне есть, чем заняться. Просто я особо не свечусь. Есть кое-что, что приносит мне деньги, и этого пока достаточно. Это не связанно с теннисом. Бизнес. В свободное время стараюсь путешествовать. Пока нет семьи, детей, я не привязан ни к какому месту.

- В теннис играешь?
- Последний раз выходил на корт в Австралии. До этого - на «Ролан Гаррос». Мне интересны только крупные ветеранские турниры. Для общения. Еще понравилось сидеть на скамейке сборной России во время Кубка ATP. Это очень смешно – наблюдать, как играют другие. Там такие заморочки у ребят!

- Какие советы им давал?
- Человек может упереться рогом и пытаться пробить стенку. Тогда ты и говоришь ему: не надо, лучше обойди ее.

- Ты сам стены пробивал в таких случаях или обходил?
- Я? Чаще пробивал, конечно. Не мог понять, что ее надо обойти. А сейчас вижу, как надо действовать. У нас ребята в команде сейчас очень разные. Каждый со своим психотипом. Андрея Рублева на Кубке ATP не было, но и с ним понятно, что у парня творится в голове.

- Согласен, что Рублев повзрослел?
- Он уехал в Испанию, начал жить своей жизнью. А ты же знаешь, как испанцы тренируют, как относятся к теннису. Там это реально работа. Не то что у нас… В России при переходе от юниорского уровня к профессиональному – беда. Тренеры дают такие упражнения – просто ужас! И главное: никто из этих физруков не хочет учиться. Теннис - не легкая атлетика. Не бег по прямой… Многие остались в реалиях начала 1990-х…

- На Кубке АТР ты пользовался статистикой?
- Мне и так все понятно. Все эти цифры - для людей, которые никогда в жизни не видели матчей. А я-то видел. И знаю что к чему.

- Что делать с рейтингом ATP на период пандемии? Заморозить?
- Согласен, это выход. Турниры отменяют, игроки незаслуженно теряют очки.

- Как проходит твой день в самоизоляции?
- Хожу в магазин – чтобы воздухом подышать… Утром подъем, завтрак. Днем – чтение. Иногда кино. Смотрю документальный фильм Нила Деграсса про космос. Это астрофизик из НАСА. Он на легком языке объясняет, как все устроено.

- На любимый «Спартак» в этом сезоне ходил?
- Был на футболе несколько раз. Впечатления? У «Спартака» большие проблемы. Смотрел на игру команды и не понимал, что это. Некоторые товарищи – это просто смех. Как будто их с улицы набрали. Надеюсь, после коронавируса в нашем футболе многое поменяется. Появятся нормальные игроки.

- А на стадион ЦСКА ходил?
- Это что за стадион такой? Что за команда? Где ты такую отыскал? (Общий смех.)

Напомним, что Южный с детства является поклонником армейского клуба.

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