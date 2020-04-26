Футбол в режиме Zoom. На время или навсегда?

БЕЛОРУССКОЕ НОУ-ХАУ

Новые форматы взаимодействия необходимы для безопасной работы. Белорусы, например, разработали аналогичный популярному приложению Zoom сервис видеосвязи, который позволяет устраивать удаленные групповые конференции. Работает творение белорусов из браузера, все функции предоставляются бесплатно.

Сам же Zoom получил огромную популярность после перехода на удаленку множества учебных заведений и предприятий. Пригодился сервис и в футболе. Чемпионат Белоруссии, как известно, один из немногих спортивных турниров, продолжающихся сегодня в мире. Коронавирус белорусов не щадит, как и все остальное человечество, но президент страны Александр Лукашенко футбол не останавливает, похоже, из принципа. Вот и приходится его участникам как-то выкручиваться, стараясь сводить к минимуму шанс заразиться. А куда деваться? Хочешь жить, как говорится, умей вертеться.

Белорусский спортивный портал «Трибуна» предложил брестскому «Динамо» и «Ислочи» провести пресс-конференции в Zoom, чтобы тренеры и журналисты на изоляции могли видеть и слышать друг друга. Клубы пошли навстречу, первая прессуха в новом формате состоялась после матча динамовцев с солигорским «Шахтером», ее участниками стали тренеры команд Сергей Ковальчук и Юрий Вернидуб.

При этом портал предоставил журналистам выбор: кто хочет и может, тот идет работать на стадион, кто не готов – задает вопросы тренерам по видеосвязи. Следующими на очереди стали участники матча «Ислочь» - «Витебск».

Ноу-хау у белорусов очень хорошее. И, как мне кажется, способно приживаться и развиваться. Если тщательно продумать все нюансы, то такое нововведение – общение с игроками и тренерами после матчей в Zoom или другом сервисе, где есть возможность разговаривать по видеосвязи сразу нескольким участникам – может скоро войти в моду.

РАЙ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Уже понятно, что спортивные турниры, которые скоро начнут возобновляться, еще долго будут проходить без зрителей. Чтобы болельщики имели оперативную информацию после матчей – прежде всего, речь идет о мнениях и оценках игры со стороны ее участников – необязательно будет пускать на стадионы журналистов. Достаточно организовать общение с помощью видеосервисов. Благодаря этому уменьшаются риски заразиться. И в то же время СМИ могут продолжать работу.

На самом деле видеоконференции способны решить много проблем и сэкономить расходы на командировки, причем не только в коронавирусное время. К примеру, необязательно отправлять корреспондентов на игру за границу (особенно если речь идет о перелетах между континентами) просто для того, чтобы они могли задать свои вопросы тренерам на конференции и игрокам в микст-зоне. А сам пул аккредитованных журналистов можно «разбавлять» другими известными личностями, которые будут готовы задавать после матчей свои вопросы тренерам и игрокам.

Например, это могли бы быть звезды прошлых лет или знаменитости из других сфер жизни. Главное, было бы желание у клубов покреативить в этом вопросе. А у организаторов турниров появится лишний повод пропиарить свои соревнования. В том числе обрести новых рекламодателей, которые и предоставят для этого свои сервисы.

ПРИМЕР ИЗ ШАХМАТ

Есть и еще один нюанс такого общения, который клубы всегда способны повернуть в свою пользу. Если вопрос журналиста показался крайне неудобным, всегда есть возможность его отключить, сославшись на помехи в сети.

Это, конечно, шутка. Но то, что за интернет-активностями в спорте будущее, показывают сегодня и участники шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational, который сумел организовать чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Призовой фонд в 250 тысяч, из которых 70 достанется победителю, – совсем неплох. И это только первая ласточка.

Представьте, что нет необходимости принимающей стороне тратиться на аренду помещения, перелеты и проживание – участников и судей. При этом на качество игры удаленка никак не влияет. Напротив, если кто-то из спортсменов испытывает синдром толпы, то сражаться из дома для некоторых будет только плюсом. Для общения болельщиков же вполне сгодится общий видеочат.

Одни плюсы и у тех, кто организует интернет-турнир – во всяком случае, не возникает надобности согласовывать его проведение с разными службами безопасности, мэрами, губернаторами и прочими чиновниками большими и не очень. В сегодняшнее время – это так просто спасение.

КОНТРОЛЬ ЗА ТРЕНИРОВКАМИ

Еще одна спортивная интернет-фишка последних недель – когда клубы следят по видеосервисам за занятиями своих игроков, которых пандемия разбросала по разным странам и городам. Как знать, но вполне возможно, что и эта новинка придется по душе. Нет, игрокам, конечно, вряд ли, а вот их боссам – можно не сомневаться. Особенно в период отпусков, когда многие из спортсменов начинают набирать лишние килограммы, да и в целом ведут не совсем профессиональный образ жизни. Утренняя видеоперекличка со взвешиванием – как вам такая идея, ребята?

Посткоронавирусный спорт наверняка приготовит нам и другие онлайн-сюрпризы. А мир, просидевший на карантине приличное время, к этому будет абсолютно готов.