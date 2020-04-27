«Надо воспользоваться моментом и расширить премьер-лигу». Так считают в Тамбове

– Сколько продолжалась видеоконференция?

– Два часа с небольшим. Остановились на двух вариантах. Либо доигрывать чемпионат. Либо признавать итоговыми результаты 22 туров. Для этого надо дождаться решения властей. Если получим добро, то стартанем 21 или 28 июня. Если нет – подведем итоги. Дедлайн – 25 мая. А следующее заседание – в четверг, 30 апреля. Обсудим вопрос обмена командами между РПЛ и ФНЛ. Многие коллеги склоняются к варианту, чтобы никто из премьер-лиги не вылетал даже в случае продолжения сезона.

– Ваша позиция по этому вопросу?

– Сейчас все находятся не совсем в равных условиях. Поэтому, считаю, пусть никто не вылетает. В РПЛ надо добавить двух лидеров ФНЛ, раз уж сложилась такая ситуация. Расширение премьер-лиги обсуждалось и до пандемии. Надо воспользоваться моментом, чтобы реализовать идею на практике. Но окончательное решение – за исполкомом РФС.

– Возможно ли проведение всех матчей оставшихся восьми туров РПЛ-2019/20 в одном городе?

– Про это пока даже не говорили.

– Но матчи пройдут без зрителей?

– Однозначно. 100 процентов.

– Сформулированы ли какие-то рекомендации по срокам возобновления тренировок?

– Единого решения нет. В регионах ситуация с пандемией развивается по-разному. Клубы зависят от мер по ужесточению или ослаблению режима самоизоляции. Сейчас ничего определенного сказать нельзя. Конечно, хотелось бы пораньше определиться. Нас это не касается, но в других клубах легионерам после возвращения в Россию придется отсидеть 14-дневный карантин.

– Ориентировочная дата начала следующего сезона – 9 августа?

– Если возобновим этот чемпионат 21 или 28 июня, то следующий стартует 8 августа. Если же не будем доигрывать оставшиеся восемь туров, то можно начать РПЛ-2020/21 и в конце июля.