«Надо воспользоваться моментом и расширить премьер-лигу». Так считают в Тамбове

– Сколько продолжалась видеоконференция?
– Два часа с небольшим. Остановились на двух вариантах. Либо доигрывать чемпионат. Либо признавать итоговыми результаты 22 туров. Для этого надо дождаться решения властей. Если получим добро, то стартанем 21 или 28 июня. Если нет – подведем итоги. Дедлайн – 25 мая. А следующее заседание – в четверг, 30 апреля. Обсудим вопрос обмена командами между РПЛ и ФНЛ. Многие коллеги склоняются к варианту, чтобы никто из премьер-лиги не вылетал даже в случае продолжения сезона.
– Ваша позиция по этому вопросу?
– Сейчас все находятся не совсем в равных условиях. Поэтому, считаю, пусть никто не вылетает. В РПЛ надо добавить двух лидеров ФНЛ, раз уж сложилась такая ситуация. Расширение премьер-лиги обсуждалось и до пандемии. Надо воспользоваться моментом, чтобы реализовать идею на практике. Но окончательное решение – за исполкомом РФС.
– Возможно ли проведение всех матчей оставшихся восьми туров РПЛ-2019/20 в одном городе?
– Про это пока даже не говорили.
– Но матчи пройдут без зрителей?
– Однозначно. 100 процентов.
– Сформулированы ли какие-то рекомендации по срокам возобновления тренировок?
– Единого решения нет. В регионах ситуация с пандемией развивается по-разному. Клубы зависят от мер по ужесточению или ослаблению режима самоизоляции. Сейчас ничего определенного сказать нельзя. Конечно, хотелось бы пораньше определиться. Нас это не касается, но в других клубах легионерам после возвращения в Россию придется отсидеть 14-дневный карантин.
– Ориентировочная дата начала следующего сезона – 9 августа?
– Если возобновим этот чемпионат 21 или 28 июня, то следующий стартует 8 августа. Если же не будем доигрывать оставшиеся восемь туров, то можно начать РПЛ-2020/21 и в конце июля.
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