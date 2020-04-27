25 мая – новая дата икс российского футбола. Итоги совета РПЛ, которую могут расширить до 18 клубов

Напомним, что 23 апреля исполком УЕФА развязал руки европейским футбольным федерациям. Если до этого отказ от продолжения внутреннего чемпионата мог привести к отстранению от еврокубков-2020/21, то теперь ведомоство Александра Чеферина пошло на значительные уступки.

Каждая страна получила право либо доиграть футбольный сезон до 3 августа по любой устраивающей большинство участников схеме либо зафиксировать результаты на момент приостановки турниров из-за пандемии коронавируса. Для реализации второго сценария требовалось выполнение одного из двух условий: 1) введение властями тотального запрета на проведение спортивных соревнований в стране в указанный период; 2) наличие, в связи с продолжением сезона, экономических издержек, которые в среднесрочной перспективе могут привести к банкротству клубов.

Именно эти условия и обсуждались участниками видеоконференции РПЛ/РФС. И вполне ожидаемо, никаких окончательных решений клубы так и не приняли. Для России пока не работает вариант Голландии, где правительство закрыло профессиональный спорт до 1 сентября, а футбольный сезон был аннулирован с лишением «Аякса» чемпионского титула. Но и потециальные финансовые потери, несмотря на цифровые выкладки владельца «Спартака» Леонида Федуна, громче всех в последние недели настаивавшего на обнулении РПЛ-2019/20, достоверно оценить пока не представляется возможным.

Вот клубы и поставили решение вопроса на очередную паузу - максимум до 25 мая, когда они обязаны проинформировать о своем решении чиновников УЕФА. Дольше будет тянуть уже нельзя.

Если к этому моменту станет ясно, что чемпионат можно доиграть, то оставшиеся 8 туров состоятся, начиная с 21 июня. При этом, скорее всего, не будут возобновлены первенства низших лиг (ФНЛ и ПФЛ) и Кубок России. Если же возникнут непреодолимые препятствия для продолжения РПЛ-2019/20, то лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит, но в него добавятся два текущих лидера ФНЛ-2019/20 - «Ротор» и «Химки».

При реализации второго сценария «Зенит» объявят чемпионом России-2019/20. Питерцы вместе с «Локомотивом» выступят в групповой стадии Лиги чемпионов. В квалификацию главного еврокубка отправится «Краснодар». Путевка в групповой этап Лиги Европы отойдет к «Ростову». ЦСКА и «Динамо» стартуют в отборочных раундах ЛЕ.

Такой вот предварительный расклад. Теперь ждем 25 мая. Окончательное решение может быть принято и раньше, но что-то подсказывает: оттягивать его будут до последнего.

Пока с относительно большой уверенностью можно предсказать лишь попадание «Ротора» в РПЛ-2020/21. Вероятность продолжения сезона в ФНЛ равна почти нулю. В случае возобновления РПЛ-2019/20 элитный дивизион по итогам 30 туров покинут две худшие команды без проведения стыковых матчей. А наверх из ФНЛ поднимутся те, кто пройдет лицензирование. Если с «Химками» в этом отношении не все ясно, то «Ротору» с его красавицей ареной ЧМ-2018 пропуск практически гарантирован.