«С девушкой все нормально. Живот все больше и больше». Как армейцы проводят карантин

«В МОСКВЕ С УМА СХОЖУ»

– Провожу карантин в Москве, – рассказал Дзагоев. – Разные мысли появляются. Например, рвануть в Северную Осетию. А то я здесь уже с ума схожу… Есть беговая дорожка, компьютер. Но я почти не играю.

У родителей в Осетии все хорошо. Со мной сейчас брат Гела, он меня и подговаривает ехать на родину… С питанием вообще никаких проблем. Хлебом закупились, что-то в морозилку закинули: мясо, овощи.

Как у меня с весом? За месяц не прибавил ни килограмма. Удивительно для меня самого. Обычно я за десять дней десятку могу «прилепить». Каждый день взвешиваюсь. 73-74 кг держатся стабильно.

«В РЕЙКЬЯВИКЕ СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ»

– Я нахожусь дома, почти в центре Рейкьявика, – рассказал Магнуссон. – Погода хорошая, солнечная. Вроде вчера все снегом засыпало, а сейчас – ни снежинки.

В Исландии все не так, как в Испании и России. Нам разрешают выходить из дома. Некоторые рестораны открыты. И ситуация с каждым днем улучшается. Сужу по новостям.

Моя девушка беременна. С ней все в порядке. Только живот все больше и больше: наш ребенок растет. Очень жду момента, когда стану отцом. Мы подготовились по высшему разряду.

Чем питаюсь? Вчера у нас были куриные крылышки. Запекали их в духовке. А скоро буду готовить мясо ягненка.

Предпочитаю фильмы на «Нетфликсе». Сейчас смотрю сериал про Карлоса Тевеса. Интересная история, как он пробивался наверх из нищеты. Я же его хорошо знаю. Вместе тренировались в «Ювентусе». Но сейчас мы не на связи.

«В ПРАГЕ СКУЧАЮ ПО ВОЛЖСКИМ РАКАМ»

– Мой дом находится в 20 минутах от центра Праги, здесь красивая природа, – рассказал Ярошик. – У нас свой дом, есть небольшой огород. Каждый день играем во что-нибудь с детьми. В шахматы, в футбол. Катаемся на велосипедах.

Пью ли чешское пиво? Вообще, я не большой любитель. Но помню, как Ян Коллер, когда я играл за «Крылья», учил пить «Жигулевское». И волжских раков я тогда пробовал. Супер! Моя жена их тоже любит. Скучаем по такой еде.

Впрочем, с питанием все в порядке. Кнедлики – объедение. А вчера супруга впервые приготовила мне гуляш с капустой. Очень вкусно.