ЦВБП. Логотип ЦСКА борется за звание лучшего на планете (фотогалерея) - Советский спорт
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28 апреля 2020 18:00Футбол

ЦВБП. Логотип ЦСКА борется за звание лучшего на планете (фотогалерея)

Испанское издание Marca запустило голосование на лучшую эмблему футбольного клуба. Россию в Топ-50 представляют московские армейцы.

Испанцы не объясняют, по каким критериям отбирали 50 «конкурсантов». Как бы то ни было, лого ЦСКА второй раз представляет Россию в числе лучших. Два года назад армейцы финишировали на 19-м месте, собрав более 15 тысяч голосов. А самой-самой тогда была признана эмблема бразильского «Палмейраса» (более 400 тысяч).

Сразу после начала нынешнего голосования ЦСКА рванул на 5-ю строчку (почти 3 тысячи голосов по состоянию на половину шестого вечера по московскому времени 28 апреля). У того же «Палмейраса» пока 31-я позиция. А, скажем, за «Лос-Анджелес Гэлакси» к этому моменту не проголосовал ни один человек...

Вот из кого выбирают читатели Marca. В порядке убывания текущего результата. От «Реала» и до «Гэлакси». Наслаждайтесь.

1-е место

«Реал»

реал

2-е место

«Ливерпуль»

ливерпуль

3-е место

«Барселона»

барселона

4-е место

«Флуминенсе»

флуминенсе

5-е место

ЦСКА

цска

6-е место

«Селтик»

селтик

7-е место

«Валенсия»

валенсия

8-е место

«МЮ»

мю

9-е место

«Бенфика»

бенфика

10-е место

«Аякс»

аякс

11-е место

«Рома»

рома

12-е место

«Црвена Звезда»

црвена

13-е место

«Интер»

интер

14-е место

«Атлетико»

атлетико

15-е место

«Порту»

порту

16-е место

«Милан»

милан

17-е место

«Челси»

челси

18-е место

«Арсенал»

арсенал

19-е место

«ПСЖ»

псж

20-е место

«Бока Хуниорс»

бока

21-е место

«Тоттенхэм»

тоттенхэм

22-е место

«Коло-Коло»

колоколо

23-е место

«Ман Сити»

манчестер сити

24-е место

«Боруссия» Д

боруссия д

25-е место

«Бавария»

бавария

26-е место

«Ривер Плейт»

ривер плейт

27-е место

«Ювентус»

юве

28-е место

«Раджа Касабланка»

раджакасабланка

29-е место

«Пумас»

пумас

30-е место

«Пеньяроль»

пеньяроль

31-е место

«Палмейрас»

палмейрас

32-е место

«Наполи»

наполи

33-е место

«Монако»

монако

34-е место

«Америка»

америка

35-е место

«Насьональ»

насьональ

36-е место

«Бешикташ»

бешик

37-е место

«Галатасарай»

галатасарай

38-е место

«Фламенго»

фламенго

39-е место

«Сан-Паулу»

санпаулу

40-е место

«Крус Асуль»

крусасуль

41-е место

«Фенербахче»

фенер

42-е место

«Сантос»

сантос

43-е место

«Атлетико Насьонал»

атлетиконаьонал

44-е место

«Видад Касабланка»

видадкасабланка

45-е место

«Мильонариос»

мильонариос

46-е место

«Аль-Ахли»

альахли

47-е место

«Шанхай Шэньхуа»

шанхайшенхуа

48-е место

«Йокогама Маринос»

йокогамамаринос

49-е место

«Нью-Йорк Сити»

ньюйорксити

50-е место

«Лос-Анджелес Гэлакси»

лосанджелесгэлакси

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