ЦВБП. Логотип ЦСКА борется за звание лучшего на планете (фотогалерея)

Испанцы не объясняют, по каким критериям отбирали 50 «конкурсантов». Как бы то ни было, лого ЦСКА второй раз представляет Россию в числе лучших. Два года назад армейцы финишировали на 19-м месте, собрав более 15 тысяч голосов. А самой-самой тогда была признана эмблема бразильского «Палмейраса» (более 400 тысяч).

Сразу после начала нынешнего голосования ЦСКА рванул на 5-ю строчку (почти 3 тысячи голосов по состоянию на половину шестого вечера по московскому времени 28 апреля). У того же «Палмейраса» пока 31-я позиция. А, скажем, за «Лос-Анджелес Гэлакси» к этому моменту не проголосовал ни один человек...

Вот из кого выбирают читатели Marca. В порядке убывания текущего результата. От «Реала» и до «Гэлакси». Наслаждайтесь.

1-е место

«Реал»

2-е место

«Ливерпуль»

3-е место

«Барселона»

4-е место

«Флуминенсе»

5-е место

ЦСКА

6-е место

«Селтик»

7-е место

«Валенсия»

8-е место

«МЮ»

9-е место

«Бенфика»

10-е место

«Аякс»

11-е место

«Рома»

12-е место

«Црвена Звезда»

13-е место

«Интер»

14-е место

«Атлетико»

15-е место

«Порту»

16-е место

«Милан»

17-е место

«Челси»

18-е место

«Арсенал»

19-е место

«ПСЖ»

20-е место

«Бока Хуниорс»

21-е место

«Тоттенхэм»

22-е место

«Коло-Коло»

23-е место

«Ман Сити»

24-е место

«Боруссия» Д

25-е место

«Бавария»

26-е место

«Ривер Плейт»

27-е место

«Ювентус»

28-е место

«Раджа Касабланка»

29-е место

«Пумас»

30-е место

«Пеньяроль»

31-е место

«Палмейрас»

32-е место

«Наполи»

33-е место

«Монако»

34-е место

«Америка»

35-е место

«Насьональ»

36-е место

«Бешикташ»

37-е место

«Галатасарай»

38-е место

«Фламенго»

39-е место

«Сан-Паулу»

40-е место

«Крус Асуль»

41-е место

«Фенербахче»

42-е место

«Сантос»

43-е место

«Атлетико Насьонал»

44-е место

«Видад Касабланка»

45-е место

«Мильонариос»

46-е место

«Аль-Ахли»

47-е место

«Шанхай Шэньхуа»

48-е место

«Йокогама Маринос»

49-е место

«Нью-Йорк Сити»

50-е место

«Лос-Анджелес Гэлакси»