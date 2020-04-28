ЦВБП. Логотип ЦСКА борется за звание лучшего на планете (фотогалерея)

Испанцы не объясняют, по каким критериям отбирали 50 «конкурсантов». Как бы то ни было, лого ЦСКА второй раз представляет Россию в числе лучших. Два года назад армейцы финишировали на 19-м месте, собрав более 15 тысяч голосов. А самой-самой тогда была признана эмблема бразильского «Палмейраса» (более 400 тысяч).
Сразу после начала нынешнего голосования ЦСКА рванул на 5-ю строчку (почти 3 тысячи голосов по состоянию на половину шестого вечера по московскому времени 28 апреля). У того же «Палмейраса» пока 31-я позиция. А, скажем, за «Лос-Анджелес Гэлакси» к этому моменту не проголосовал ни один человек...
Вот из кого выбирают читатели Marca. В порядке убывания текущего результата. От «Реала» и до «Гэлакси». Наслаждайтесь.
1-е место
«Реал»
2-е место
«Ливерпуль»
3-е место
«Барселона»
4-е место
«Флуминенсе»
5-е место
ЦСКА
6-е место
«Селтик»
7-е место
«Валенсия»
8-е место
«МЮ»
9-е место
«Бенфика»
10-е место
«Аякс»
11-е место
«Рома»
12-е место
«Црвена Звезда»
13-е место
«Интер»
14-е место
«Атлетико»
15-е место
«Порту»
16-е место
«Милан»
17-е место
«Челси»
18-е место
«Арсенал»
19-е место
«ПСЖ»
20-е место
«Бока Хуниорс»
21-е место
«Тоттенхэм»
22-е место
«Коло-Коло»
23-е место
«Ман Сити»
24-е место
«Боруссия» Д
25-е место
«Бавария»
26-е место
«Ривер Плейт»
27-е место
«Ювентус»
28-е место
«Раджа Касабланка»
29-е место
«Пумас»
30-е место
«Пеньяроль»
31-е место
«Палмейрас»
32-е место
«Наполи»
33-е место
«Монако»
34-е место
«Америка»
35-е место
«Насьональ»
36-е место
«Бешикташ»
37-е место
«Галатасарай»
38-е место
«Фламенго»
39-е место
«Сан-Паулу»
40-е место
«Крус Асуль»
41-е место
«Фенербахче»
42-е место
«Сантос»
43-е место
«Атлетико Насьонал»
44-е место
«Видад Касабланка»
45-е место
«Мильонариос»
46-е место
«Аль-Ахли»
47-е место
«Шанхай Шэньхуа»
48-е место
«Йокогама Маринос»
49-е место
«Нью-Йорк Сити»
50-е место
«Лос-Анджелес Гэлакси»
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