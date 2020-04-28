Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили 

О СРОКАХ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Алаев: – Мы должны завершить чемпионат до 2 августа. Таково требование УЕФА. На 8 туров РПЛ необходимы четыре, а лучше – пять недель. Плюс еще три недели требуются для подготовки к рестарту, чтобы футболисты набрали форму. Не забывайте, что вернувшиеся из-за границы легионеры пройдут обязательный 14-дневный карантин. Реалистичный сценарий таков: до 15 мая клубы РПЛ собираются в полных составах. С 1 июня начинают тренироваться. И тогда либо 21-го либо 28 июня состоится 23-й тур.

О РАСШИРЕНИИ РПЛ ДО 18 КЛУБОВ

Алаев: – Это базовый вариант, на котором остановилась рабочая группа. После 30 апреля будет назначена дата заседания исполкома для утверждения окончательного решения. Если сезон завершать досрочно, то было бы неправильно отправлять 15-ю и 16-ю команды в ФНЛ. Вместо этого лига расширится на один год за счет двух лидеров ФНЛ. А через год мы вернемся к 16 участникам в элитном дивизионе: четыре команды вылетят напрямую, две поднимутся наверх. А дополнительные четыре тура в премьер-лиге будут компенсированы отменой на один сезон Кубка России.

О КУБКЕ РОССИИ

Алаев: – В рабочей версии календаря на 17 июня назначен отложенный четвертьфинал Кубка России между «Уралом» и «Шинником». В случае досрочного завершения первенства ФНЛ не совсем понятно, когда проводить следующие стадии. Ведь ярославцы, если проходят в следующий раунд, выпадут из турнирного ритма в отличие от команд премьер-лиги. Как и полуфиналист Кубка «Химки». В любом случае желательно доиграть Кубок до 3 августа, чтобы полностью заполнить еврокубковую квоту на сезон-2020/21. Хотя, есть вариант, что Кубок завершится позже, но тогда в нем не будет разыграна путевка в Лигу Европы. Ее обладатель определится по итогам РПЛ.

О ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЯХ

Прядкин: – Мы должны доиграть сезон еще и для выполнения обязательств перед спонсорами. У каждого клуба бюджет недореализован на 30 процентов. Большинство команд склоняются к тому, чтобы возобновить матчи 21 июня. Если начинать 28-го, календарь получится слишком жестким. Ведь уже в сентябре начнется следующий сезон. А на зимнюю паузу уйдем 16 декабря. Но мы готовы к любому графику. Ситуация экстраординарная.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ЛЕГИОНЕРОВ

Прядкин: – Передо мной список из 65 игроков и тренеров, которые пока находятся за границей. Никто из них не входит в категорию лиц, которым предоставлено право сейчас пересекать границу. Мы совместно с Александром Алаевым провели переговоры с Минспорта и аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Будут даны соответствующие поручения профильным ведомствам, которые подготовят заключения. Ждем реакции властей. Постараемся максимально ускорить процесс возвращения футболистов. Страны, где больше всего легионеров РПЛ: Сербия – 8 человек, Хорватия – 8, Германия – 7…

О ФНЛ

Ефремов: – Разница в три тура между премьер-лигой и ФНЛ существенна. Окончательное решение пример 30 апреля, но уже сейчас с высокой вероятностью можно утверждать, что доиграть сезон в ФНЛ не получится. Мы не можем не учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах. Командам приходится много летать. В 40 дней 11 туров никак не встроить.

Что касается пополнения из ПФЛ на будущий сезон, то надо дождаться лицензирования. Как известно, у «Армавира» и «Луча» возникли трудности. При этом желающих подняться в ФНЛ, как ни странно, даже в столь непростое время достаточно.

Путевки в РПЛ-2020/21, скорее всего, будут распределяться на основе текущей таблицы ФНЛ. То есть, предварительно можно сказать, что в премьер-лигу поднимутся «Ротор» и «Химки», если пройдут процедуру лицензирования. По поводу «Торпедо», которое якобы считает подобный формат несправедливым, скажу так: со стороны руководства столичного клуба я официальных претензий не получал. 30 апреля мы всех обязательно выслушаем. И примем оптимальное решение.