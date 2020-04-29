Миллионы наследного принца, потери Головина и желание Кокорина - Советский спорт
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29 апреля 2020 10:16Футбол

Миллионы наследного принца, потери Головина и желание Кокорина

Несмотря на окончательную остановку французского чемпионата, футбольная жизнь в Европе продолжается. Предлагаем свежую порцию трансферных слухов.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Главная сенсация последней недели – новость о возможном уходе из «Ливерпуля» Садьо Мане. Сенегалец выбирает между «ПСЖ» и «Реалом», но склоняется ко второму варианту, чтобы поиграть под руководством Зинедина Зидана.

«Ливерпуль» тем временем уже присматривает замену одному из лидеров – в лице форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Правда, отступные в размере 60 миллионов евро британцев немного смущают. Не то сейчас время, чтобы сорить деньгами. Даже ради такого знатного бомбардира.

«АРСЕНАЛ»

Лондонцы включились в борьбу с «Барселоной» за полузащитника «Челси» Виллиана, у которого летом истекает контракт. Также они ведут переговоры с «Атлетико» по трансферу Томаса Парти. Тот готов к переезду в Лондон, но смогут ли клубы договориться между собой?

«ЧЕЛСИ»

Клуб Романа Абрамовича отказались от идеи избавиться летом от вратаря Кепы Аррисабалаги. Адекватных денег за баска никто платить не готов. А подыскать альтернативу не получается: Мануэль Нойер от перехода в «Челси» уже отказался, что же касается Джанлуиджи Доннаруммы, то сами лондонцы не горят желанием связываться с агентом голкипера «Милана» Мино Райолой.

«МЮ»

«Красные дьяволы» смирились с уходом Поля Погба, подыскивая наиболее выгодный вариант его продажи. «ПСЖ» предлагает за француза Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера, «Ювентус» – любую пару из списка Арон Рэмси, Адриен Рабьо, Миралем Пьянич, Дуглас Коста, Алекс Сандро. «Интер» готов предложить за Погба живые деньги. А вот выкупать у «МЮ» арендованного Алексиса Санчеса миланцы не хотят. Что делать с чилийцем, непонятно. Не исключено, ему даже доплатят за расторжение контракта.

«НЬЮКАСЛ»

Как ни странно, именно от этого клуба летом ждут самой высокой активности на рынке. Собственником «Ньюкасла» вот-вот станет консорциум из Саудовской Аравии, за которым стоит наследный принц Мухаммед бен Салман. Чего-чего, а денег у этого господина достаточно. Несмотря на коронавирус и нефтяной кризис. «Сорокам» уже приписывают интерес к Дрису Мертенсу, Калиду Кулибали (оба - «Наполи»), Виллиану («Челси»), Эдинсону Кавани («ПСЖ»), Набилю Фекиру («Бетис»). Сложнее всего в этом списке заполучить Мертенса, за которым, учитывая его статус свободного агента, выстроится длинная очередь суперклубов.

«ЭВЕРТОН»

Помимо Хамеса Родригеса («Реал») «ириски» нацелились на Филиппе Коутиньо («Барселона») и Ирвина Лосано («Наполи»). На всех троих у «Эвертона» денег, конечно, не хватит, поэтому приоритет отдан Хамесу, с которым Карло Анчелотти работал в Мадриде.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Раздираемый внутренними конфликтами клуб, тем не менее, составил очень длинный шорт-лист. Под первым номером идет Неймар, желание которого покинуть «ПСЖ» после окончательной отмены французского сезона наверняка усилилось. Также «Барса» претендует на Пьянича (в обмен на Артура или Серхи Роберто), Тангая Ндомбеле («Тоттенхэм», в обмен на Самюэля Умтити и Нелсона Семеду или Ивана Ракитича) и Андре Онану («Аякс», в обмен на троих из квартета Нету, Карлес Аленья, Рикард Пуч, Кольядо). Не забываем и о варианте с приглашением из «Интера» Лаутаро Мартинесом, пока неподъемным для сине-гранатовых по деньгам.

«РЕАЛ»

Королевский клуб готов перенести коренную перестройку на 2022 год, когда будет отмечаться 20-летие нахождения Флорентино Переса на президентском посту. К этому времени в Мадрид уже должен переехать Килиан Мбаппе. Другая трансферная цель-2022 – это Эрлинг Холанд, но тут могут возникнуть проблемы из-за одиозного агента норвежского вундеркинда, упомянутого выше Райолы.

Скорее всего, «Реал» летом покинут ветераны Лука Модрич и Марсело, а также молодой Лука Йович, не прижившийся в Мадриде после блестящего сезона в «Айнтрахте». Серба зовет к себе «Милан». Зидан же предпочел бы махнуться Йовичем с «Наполи» на Фабиана Руиса.

ИТАЛИЯ

«ИНТЕР»

Антонио Конте ждет от руководства серьезных действий. В круге его интересов - защитники Ян Вертонген («Тоттенхэм») и Эмерсон («Челси»), полузащитник Артур и нападающие Мертенс и Кавани. Не самые сложные трансферы, тем более что у Мертенса, Вертонгена и Кавани истекают контракты.

«ЮВЕНТУС»

Маурицио Сарри хотел бы очередной раз воссоединиться с Жоржиньо, которого тренировал в «Наполи» и «Челси». Проблема в том, что лондонцы не горят желанием терять итальянского бразильца. Вместо этого они попытаются всучить «Юве» другого сильного центрального полузащитника Н’Голо Канте.

«НАПОЛИ»

Неаполитанцы ищут замену на случай вероятной продажи Кулибали. Приоритет для них – Умтити, который, правда, не горит желанием покидать «Барсу».

ГЕРМАНИЯ

«БОРУССИЯ» Д

В Дортмунде все еще надеются удержать Джейдона Санчо от перехода в «МЮ» и готовы предложить британцу новый контракт с зарплатой 10 млн евро в год (вместо нынешних 6).

«БАВАРИЯ»

Новые подробности бесконечных переговоров мюнхенцев с Нойером таковы: условия вратаря – 4-летний контракт с годовой з/п 20 млн евро, предложение «Баварии» - 3-летнее соглашение с окладом 12 млн евро. Истина, как известно, где-то посередине. И стороны ее наверняка найдут.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

После блэкаута в лиге 1 чемпионы еще сильнее захотят избавиться от полузащитника Андера Эрреры (8 матчей в сезоне-2019/20 при зарплате 8 млн евро). Того вроде бы готов приютить «Атлетик», где испанец выступал до 2014 года, когда перебрался в «МЮ». Также «ПСЖ» вынашивает планы по выкупу у «Интера» с целью дальнейшей перепродажи в «Юве» Мауро Икарди. Такая «услуга» обойдется парижанам в 85 млн евро.

«МОНАКО»

Клуб Александра Головин, видимо, потеряет не только возможность участвовать в еврокубках-2019/20 (на момент приостановки чемпионата монегаски занимали 9-е место), но и своего ведущего форварда Виссама Бен-Йеддера. За тем одновременно охотятся «Ливерпуль», «Реал», «Ман Сити», «Атлетико», «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Валенсия». И стоит форвард относительно дешево – 45 млн. Хотя, быть может, все это агентские игры?

РОССИЯ

«ЗЕНИТ»

Арендованный «Сочи» Александр Кокорин уточнил, что среди интересующихся им итальянских клубов присутствует «Рома». Однако сам россиянин не торопится сжигать мосты с «Зенитом», которому принадлежит до 30 июня. Слово – за гендиром питерцев Александром Медведевым. А покинуть «Зенит», помимо Сердара Азмуна (того зовет «Наполи»), может Олег Шатов. В нем очень заинтересован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«ЛОКОМОТИВ»

Скорее всего, вице-чемпионы не потянут контракт Жоау Мариу. Если тот вернется в «Интер», то почти наверняка будет обменен в родной для него «Спортинг» на Маркоса Акунью. В Лиссабоне так сильно хотят заполучить Мариу, что ради этого готовы подписать его 30-летнего брата Уилсона Эдуарду, выступающего за сборную Анголы.

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