От чудика Доменека до депутата Газзаева. Остановка чемпионата Франции задела многих - Советский спорт
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29 апреля 2020 16:44ФутболЗибрак Артем

От чудика Доменека до депутата Газзаева. Остановка чемпионата Франции задела многих

Решение французов не доигрывать футбольный сезон-2019/20 активно обсуждают не только у них в стране. Мы собрали главные цитаты.

«МЫ БЫ ВЫГЛЯДЕЛИ МАРИОНЕТКАМИ»

В основной массе клубы элитного дивизиона чемпионата Франции поддерживают решение властей закрыть в стране спорт до сентября.

- Это очень мудрый шаг, - заявил президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер. – Теперь нам надо собраться вместе и сделать так, чтобы каждый клуб пережил пандемию с наименьшими потерями.

- Абсолютно логичное решение, - считает бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, чей «Марсель» благодаря остановке сезона, судя по всему, напрямую выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов (принцип распределения еврокубковых путевок еще должен утвердить совет лиги 1, который состоится 30 апреля). – Пока нет предпосылок даже для возобновления тренировок. Да, клубы недополучат деньги от телевизионного контракта. Но в данном случае гораздо важнее здоровье людей. Власти, в том числе, проявили уважение к жертвам коронавируса.

- Многие мертвы или скорбят, - развивает тему бразильский защитник «Ниццы» Данте. – Футбол наша работа. Но когда люди попадают в больницы, теряют работу, продолжать чемпионат было бы кощунством. Это просто неприлично! Мы бы выглядели в глазах населения марионетками.

«НЕЛЬЗЯ НЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА»

- Хорошо, что наступила определенность, - говорит защитник «Анже» Ромен Тома. – Теперь мы точно знаем, что до конца июля футбола не будет. Осталось понять, как строить тренировочный процесс. Продолжим ли сидеть дома, или можно будет собираться небольшими группами в центре подготовки?

О тренировочном процессе высказался и бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек. Тот самый любитель астрологии, который во время ЧМ-2006, на котором Зинедин Зидан и компания добрались до финала, определял состав по знакам зодиака. Доменек по-прежнему имеет репутацию «чудика от футбола», но, тем не менее, руководит тренерским профсоюзом.

- Все идет к тому, что тренеры будут продолжать работать по контракту, выполнять программу восстановления и подготовки, не зная дат первых матчей после паузы, - заявил 68-летний специалист. – Почти все коллеги озадачены. Мы рассматривали возможность начала тренировок после 11 мая, но сегодня в этом уже нет никакой уверенности. А приостановка всего процесса до августа сулит массу проблем.

- Нельзя оставить игроков без тренировок на четыре месяца, - подчеркивает главный тренер «Бреста» Оливье Даль-Ольо. - Я планирую собрать игроков в середине мая, проработать с ними месяц – и потом отпустить в отпуск. А за шесть недель до старта следующего сезона снова начать тренироваться.

«71 ПРОЦЕНТ КОМАНД МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ В ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ТРАХ»

Финансовые трудности, с которыми могут столкнуться клубы, в теории могут привести к судебным искам со стороны пострадавших. Однако президент «Тулузы» Оливье Садран, клуб которого автоматически лишается места в лиге 1, остается оптимистом:

- Считаю, от принятого решения футбол победил. Вылет во второй дивизион на фоне происходящего в стране – не катастрофа. Вокруг столько скорби… Мы и так провели очень неудачный сезон. Ничего страшного в отмене последних туров для «Тулузы» я не вижу.

А вот полузащитник также находящегося в зоне вылета «Нима» (если будет решено фиксировать итоги сезона по результатам первого круга) Тео Валь еще надеется, что лига придумает какой-то турнир за выживание для аутсайдеров:

- В январе и феврале наша команда совершила рывок в таблице, одержала пять побед в семи турах, и нам не хотелось бы, чтобы те усилия пропали даром. Сейчас, конечно, от нас ничего не зависит. Но мы готовы принять участие в плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Надежды Валя не лишены оснований. Пока, повторимся, лига 1 не приняла официального решения об итогах сезона-2019/20. Есть варианты с проведением в других странах финалов Кубка страны («ПСЖ» - «Сент-Этьен») и Кубка лиги («ПСЖ» - «Лион»). Не исключено, будет найден и какой-то компромисс для обмена между дивизионами.

- Мне не хотелось бы, чтобы решение о полной остановке сезона было окончательным, - признался президент «Лилля» Жерар Лопес. – По статистике, в заключительные десять туров чемпионата местами меняются 71 процент команд. Определять чемпиона и команды, покидающие элиту, на полпути не совсем справедливо.

«ДАВАЙТЕ ВСЕ-ТАКИ ПРОВЕДЕМ ПЛЕЙ-ОФФ»

Президент «Лион» Жан-Мишель Оляс идет еще дальше и открыто просит лигу провести плей-офф за титул.

- На мой взгляд, в июле – августе вполне можно организовать серии плей-офф при пустых трибунах и, возможно, за пределами Франции для команд из нижней и верхней половин таблицы.

О необходимости турнирной практики говорят и в «ПСЖ».

- Уважаем решение французского правительства, - заявил президент парижского суперклуба Нассер Аль-Хелаифи. – Но нам же предстоит участвовать в решающей стадии Лиги чемпионов. Там мы готовы играть за пределами Франции. Но для полноценной подготовки к еврокубкам нам хотелось бы играть и в национальном чемпионате.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ДЛЯ ИСПАНИИ И ОРИЕНТИР ДЛЯ РОССИИ

Глава испанской лиги Хавьер Тебас, видимо, опасающийся такой же перспективы для футбола в своей стране, назвал решение французских властей поспешным.

- Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей, соблюдая протоколы, - заметил функционер. – Отказываясь от турниров, мы ставим под удар всю экономику футбола. Зачем торопиться с такими решениями? Впереди май, в ходе которого можно было бы все четко спланировать и принять меры для безопасного проведения чемпионатов в июне и июле.

Ну а что же Россия? 30 июня, скорее всего, могут официально объявить о досрочном завершении сезонов в ФНЛ и ПФЛ. В премьер-лиге пока планируют возобновить матчи с 21 июня. Но, например, для ныне депутата Госдумы, а в прошлом ведущего российского тренера Валерия Газзаева решение французов – повод остановить весь наш футбол.

- Сейчас ни у кого нет понимания, когда в России завершится пандемия коронавируса, - заявил 65-летний специалист изданию «Спорт-Экспресс». - Изоляция продлена до 11 мая, но что будет дальше? И есть ли смысл тянуть до 25 мая, когда мы обязаны сообщить в УЕФА о своем итоговом решении?.. Понимаю, что досрочное завершение сезона будет болезненным. Однако сейчас нет ничего важнее здоровья людей. Поэтому я взял бы пример с Франции. Пришло время поставить точку – и потом спокойно готовиться к следующему сезону, начав его в июле или августе, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет.

А еще Газзаев предложил расширить РПЛ до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу, отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав…

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