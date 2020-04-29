Андрей Аршавин: Ничего особенного в моем голе в «очко» ван дер Сару не было

Кержаков, регулярно балующий своих подписчиков во время пандемии интервью со звездами российского спорта, как обычно, задавал вопросы. Но на этот раз Александр и сам рассказал кучу баек о тех далеких уже временах, когда они с Аршавиным делали первые шаги в «Зените» при Юрии Морозове, Борисе Раппопорте, Властимиле Петржеле… Мы же приведем фрагменты второй части беседы, когда Кержаков адресовал Аршавину вопросы болельщиков.

- Скажи, Андрей, на футбольное поле тебя тянет?

- Нет. Футбол не привлекает. Я сейчас больше в хоккей хочу играть. Интереснее. До пандемии ходил иногда по четвергам с ребятами покататься.

- В Алма-Ату, где завершал карьеру, хотел бы сейчас слетать?

- Когда «Кайрат» станет чемпионом Казахстана и меня пригласят на празднование, обязательно слетаю. Может, это случится уже в нынешнем году. Там в чемпионате успели провести несколько туров… А сейчас в Алма-Ату все равно попасть невозможно. Ребята рассказывали, город окружили бронетранспортерами, все подъезды перекрыли.

- Веришь в то, что в Европе чемпионаты возобновятся?

- Конечно. Вон, вроде бы скоро чехи начнут. Но главное – чтобы у немцев получилось. Бундеслига хочет стартовать 9 мая. Если все пойдет нормально, это станет отличным импульсом для остальных топ-лиг. Я только не понимаю разговоров о масках, о том, что футболистов будут возить на матчи несколькими автобусами для соблюдения социальной дистанции. Ну, до абсурда-то не надо доводить! Во время игры точно нельзя держать дистанцию. Или они как хотят? Поплевал на мяч – и вратарь в руки не может брать?

- Часто вспоминаешь гол в «очко» Эдвину ван дер Сару в победном четвертьфинале Евро-2008 Россия – Голландия?

- А что там вспоминать? Гол как гол. Ничего особенного я не сделал. Там Саша Анюков вовремя подсуетился, далеко из-за боковой вбросил.

- Почему в свое время ушел из «Зенита» в «Кубань», а не в «Краснодар»?

- Дмитрий Хохлов там работал, позвал меня – к нему и пошел. В клубе тогда, конечно, такое творилось… «Кубань» то к городу переходила, то к Олегу Мкртчану. С деньгами какие-то непонятки… Кстати, в Краснодаре я с тех пор не был. Только – в аэропорту. На новом стадионе «Краснодара» пока так и не побывал. Что-то отводит меня от этого города.

- Хорошо помнишь свой гол за «Арсенал» в ворота «Барселоны» в 2011 году?

- Помню, что в том матче я не должен был играть. Но о причинах расскажу лет через десять… Это был ответный матч 1/8 финала. В гостях мы проиграли 1:3, дома пропустили первыми. Арсен Венгер выпустил всех в атаку, в том числе и меня. Когда вышел, как раз на моем фланге Лионель Месси мутил. В итоге победили, но вылетели. И все равно были довольны. Тогда с «Барсой» было бесполезно играть. Монстры. В той Лиге они всех убрали.

- Согласен, что без зрителей продолжать чемпионат РПЛ не надо? Тогда можно расширить премьер-лигу – чтобы никто не вылетал, и две команды поднялись из ФНЛ.

- Я согласен, что экономически продолжать невыгодно. Мы же не европейцы, где миллиарды завязаны на телевизионных контрактах. У нас, недавно смотрел инфографику, только четыре процента бюджета пополняется за счет трансляций. На билетах могут зарабатывать «Зенит», «Спартак», еще несколько команд, но при пустых трибунах этот фактор не работает. Однако я не согласен с расширением. Пусть две последние команды РПЛ вылетают, а две поднимаются. И, кстати, в ФНЛ можно было бы организовать мини-турнир за эти две путевки. Там же такая плотность в лидирующей группе. «Ротор», «Химки», «Чертаново», «Торпедо» - все заслужили получить шанс.