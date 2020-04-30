Сергей Юран: «Химки» по-честному вышли в РПЛ, проводить мини-турнир за путевки было бы смешно - Советский спорт
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30 апреля 2020 17:00ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Юран: «Химки» по-честному вышли в РПЛ, проводить мини-турнир за путевки было бы смешно

Главный тренер подмосковного футбольного клуба прокомментировал решение ФНЛ досрочно завершить сезон-2019/20 и отдать путевки в элитный дивизион лидерам по итогам 27 туров – «Ротору» и «Химкам».

На видеоконференции с участием представителей всех клубов ФНЛ-2019/20 большинством голосов было решено зафиксировать результаты сезона на момент его приостановки. Формально требуется одобрение исполкома РФС. Однако уже сейчас «Химки» вполне можно поздравлять с возвращением в премьер-лигу. Довольны?
– Принято абсолютно обоснованное решение. Мы в первую очередь должны заботиться о здоровье людей. И раз не остается времени для проведения заключительных 11 туров ФНЛ, значит, таблицу надо фиксировать. Все-таки сыграно не 20-30 процентов матчей, а 75 процентов. Пройдена значительная часть дистанции. Поэтому спортивный принцип соблюден. Все по-честному. Раз после 27 туров лидируют «Ротор» и «Химки», то эти команды и должны получить путевки в РПЛ. Ведь лига признала итоговые результаты сезона. А два первых места в регламенте премировались повышением в классе. Мы, разумеется, довольны.

Против такого расклада выступили «Чертаново» и «Торпедо». Они предлагали провести дополнительный мини-турнир за путевки в РПЛ для четырех – пяти лидеров. На него потребовалось бы гораздо меньше времени, чем на полные 11 туров. Вам не кажется, что это было бы справедливее?
– А в чем справедливость? Повторяю: сыграно 75 процентов матчей.

При этом «Чертаново» набрало с «Химками» поровну очков и уступило вашей команде вторую строчку лишь по дополнительным показателям…

лидерыфнл

– Смотрите, мы два – подчеркиваю: два! – раза сыграли против «Чертанова» в этом сезоне. И набрали в этих встречах четыре очка. Если бы они нас победили, могли возникнуть какие-то вопросы. А так, «Химки» совершенно по-честному стоят в таблице выше. Это доказано в очном противостоянии. А собирать сейчас отдельно пять команд и что-то разыгрывать – это просто смешно. Даже обсуждать нечего.

Зимой ходили разговоры, что «Химки» могут отказаться от путевки в премьер-лигу из-за финансовых проблем. Сейчас у вас есть уверенность в том, что клуб пройдет процедуру лицензирования для участия в РПЛ-2020/21?
– Я за финансы не отвечаю. Если же брать спортивную составляющую, то мы готовы к РПЛ. При сохранении нынешнего костяка команды «Химки» точно не будут в премьер-лиге мальчиками для битья. И наши болельщики заслужили снова увидеть там свою команду. На «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА, «Зените» будут аншлаги. Это дополнительный доход в бюджет. И от продажи телеправ что-то будет капать. А на перелетах, в сравнении с ФНЛ, наоборот, получится экономия. Так что я с оптимизмом смотрю на наши перспективы в элитном дивизионе.

Хотя бы точечное усиление под РПЛ в «Химках» будет?
– Лично я не вижу смысла увеличивать бюджет. Ну, может, возьмем одного – двух сильных новичков в аренду. Ведь топ-клубы нередко одалживают футболистов для игровой практики, продолжая платить зарплату. Это хороший вариант для «Химок». Но, повторюсь, даже при сохранении нынешнего состава мы вполне конкурентоспособны по меркам РПЛ.

Надо ли клубам премьер-лиги следовать примеру ФНЛ и фиксировать свою турнирную таблицу?
– Им виднее. Но я бы склонялся к окончательной остановке сезона. В РПЛ ведь тоже много перелетов. Это дополнительный риск для здоровья. Поэтому логичнее досрочно завершить этот сезон и заранее определиться со сроками начала следующего. Чтобы команды не находились в подвешенном состоянии. Обратите внимание: даже Леонид Федун выступает против возобновления чемпионата. А ведь «Спартак» мог побороться за путевки в еврокубки… В любом случае: решение должно приниматься большинством голосов. Как в ФНЛ.

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