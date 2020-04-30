Сергей Юран: «Химки» по-честному вышли в РПЛ, проводить мини-турнир за путевки было бы смешно

– На видеоконференции с участием представителей всех клубов ФНЛ-2019/20 большинством голосов было решено зафиксировать результаты сезона на момент его приостановки. Формально требуется одобрение исполкома РФС. Однако уже сейчас «Химки» вполне можно поздравлять с возвращением в премьер-лигу. Довольны?

– Принято абсолютно обоснованное решение. Мы в первую очередь должны заботиться о здоровье людей. И раз не остается времени для проведения заключительных 11 туров ФНЛ, значит, таблицу надо фиксировать. Все-таки сыграно не 20-30 процентов матчей, а 75 процентов. Пройдена значительная часть дистанции. Поэтому спортивный принцип соблюден. Все по-честному. Раз после 27 туров лидируют «Ротор» и «Химки», то эти команды и должны получить путевки в РПЛ. Ведь лига признала итоговые результаты сезона. А два первых места в регламенте премировались повышением в классе. Мы, разумеется, довольны.

– Против такого расклада выступили «Чертаново» и «Торпедо». Они предлагали провести дополнительный мини-турнир за путевки в РПЛ для четырех – пяти лидеров. На него потребовалось бы гораздо меньше времени, чем на полные 11 туров. Вам не кажется, что это было бы справедливее?

– А в чем справедливость? Повторяю: сыграно 75 процентов матчей.

– При этом «Чертаново» набрало с «Химками» поровну очков и уступило вашей команде вторую строчку лишь по дополнительным показателям…

– Смотрите, мы два – подчеркиваю: два! – раза сыграли против «Чертанова» в этом сезоне. И набрали в этих встречах четыре очка. Если бы они нас победили, могли возникнуть какие-то вопросы. А так, «Химки» совершенно по-честному стоят в таблице выше. Это доказано в очном противостоянии. А собирать сейчас отдельно пять команд и что-то разыгрывать – это просто смешно. Даже обсуждать нечего.

– Зимой ходили разговоры, что «Химки» могут отказаться от путевки в премьер-лигу из-за финансовых проблем. Сейчас у вас есть уверенность в том, что клуб пройдет процедуру лицензирования для участия в РПЛ-2020/21?

– Я за финансы не отвечаю. Если же брать спортивную составляющую, то мы готовы к РПЛ. При сохранении нынешнего костяка команды «Химки» точно не будут в премьер-лиге мальчиками для битья. И наши болельщики заслужили снова увидеть там свою команду. На «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА, «Зените» будут аншлаги. Это дополнительный доход в бюджет. И от продажи телеправ что-то будет капать. А на перелетах, в сравнении с ФНЛ, наоборот, получится экономия. Так что я с оптимизмом смотрю на наши перспективы в элитном дивизионе.

– Хотя бы точечное усиление под РПЛ в «Химках» будет?

– Лично я не вижу смысла увеличивать бюджет. Ну, может, возьмем одного – двух сильных новичков в аренду. Ведь топ-клубы нередко одалживают футболистов для игровой практики, продолжая платить зарплату. Это хороший вариант для «Химок». Но, повторюсь, даже при сохранении нынешнего состава мы вполне конкурентоспособны по меркам РПЛ.

– Надо ли клубам премьер-лиги следовать примеру ФНЛ и фиксировать свою турнирную таблицу?

– Им виднее. Но я бы склонялся к окончательной остановке сезона. В РПЛ ведь тоже много перелетов. Это дополнительный риск для здоровья. Поэтому логичнее досрочно завершить этот сезон и заранее определиться со сроками начала следующего. Чтобы команды не находились в подвешенном состоянии. Обратите внимание: даже Леонид Федун выступает против возобновления чемпионата. А ведь «Спартак» мог побороться за путевки в еврокубки… В любом случае: решение должно приниматься большинством голосов. Как в ФНЛ.