Как обнулить чемпионат России и никого не обидеть. Есть идеальная «формула Лопеса»

ФРАНЦУЗАМ НЕ ПОДОШЛО, А РОССИИ – В САМЫЙ РАЗ

Красивую идею нам подсказал президент «Лилля» Жерар Лопес, который был не в восторге от того, что итоги французского чемпионата-2019/20 были досрочно подведены на основе среднего количества набранных очков. Нет, это все-таки не совсем честно. Как и распределение мест по результатам первого круга, как уже предлагают некоторые российские эксперты.

По мнению Лопеса, недостаточно учитывать результаты всех или части сыгранных матчей. Необходимо каким-то образом оценить и турнирный отрезок, который выпал из календаря из-за досрочной отмены сезона. Чтобы потом не раздавалось недовольных голосов, что, мол, «у нас календарь был проще», а «нам не повезло встретиться со всеми фаворитами».

Согласитесь, если придумать такую объективную оценку, с которой никто не будет спорить, то российские клубы с удовольствием поставят точку в сезоне-2019/20 уже сейчас. Об отсутствии экономических стимулов доигрывать восемь туров говорилось неоднократно. Остаются исключительно спортивные – многим кажется несправедливым, что, к примеру, «Локомотив», если зафиксировать текущую таблицу РПЛ, получит прямую путевку в Лигу чемпионов, имея к 22-му туру поровну очков с «Краснодаром», а, скажем, «Спартак» пролетит мимо Лиги Европы, находясь всего в двух очках от еврокубковой зоны.

Побороть эту самую несправедливость, не проводя при этом матчей, и позволяет «формула Лопеса», которая, на наш взгляд, должна устроить все клубы РПЛ. Применив ее, мы можем спрогнозировать следующий исход финишного отрезка сезона.

Прогноз на заключительные восемь туров РПЛ-2019/20

Итоговая таблица чемпионата тогда примет следующий вид. В скобках для каждого клуба указано место, которое он занимает после 22 туров.

Итог РПЛ-2019/20 по «формуле Лопеса»

Как видите, текущее турнирное положение РПЛ не настолько уж и случайно. Применив «формулу Лопеса», мы видим, что второе место «Локомотива» вполне заслужено (пусть сейчас команда Юрия Семина и опережает «Краснодар» лишь по дополнительным показателям). Как справедливо чемпионство «Зенита», объективно попадание «быков» в квалификацию Лиги чемпионов, «Ростова» – в групповой турнир Лиги Европы, а ЦСКА – в отборочный раунд ЛЕ. Корректировка коснется только обладателя последней, шестой еврокубковой путевки, которая должна достаться не «Динамо», а… Нет, не «Спартаку» – «Арсеналу».

АЛГОРИТМ

А теперь о том, как, собственно, производился математический расчет. 16 команд были разбиты на четыре квартета: 1-4-е места после 22 туров, 5-8-е, 9-12-е, 13-16-е. Затем для каждого клуба мы посчитали среднее количество очков, набранных в домашних и гостевых матчах против соперников из соответствующего квартета. Наконец, при помощи полученных средних величин, были спрогнозированы результаты восьми заключительных туров.

Исход каждого отдельного матча оценивался следующим образом: если разница между полученными ранее средними величинами у соперников составляла менее единицы, фиксировалась ничья. При большем разрыве фавориту засчитывалась победа. Запутались? Тогда приведем наглядный пример. «Сочи» в матчах с командами из первой четверки в среднем набирал одно очко (одна победа и два поражения – 3 делить на 3 равно 1). А «Ростов» в гостях у команд третьей четверки – 0,3 очка (ничья и два поражения – 1 делить на 3 равно 0,3). Разница между «сочинской» единицей и «ростовскими» тремя десятыми – 0,7. Значит, матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» надо зачитывать как ничейный. Аналогично во встрече того же тура «Локомотив» – «Оренбург» мы зафиксируем победу хозяев, так как здесь разрыв в средних величинах составляет полтора – 2,0 против 0,5.

При всей внешней сложности навеянная президентом «Лилля» система достаточно объективна. Да, футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Но это же не значит, что уверенное лидерство «Зенита» по итогам 22 туров получилось случайным, а «Спартак» случайно на целую пропасть отстал от зоны Лиги чемпионов. Нет, в уже известных нам результатах, безусловно, есть логика. Как присутствует она и в спрогнозированных исходах. Да, аутсайдер, который до этого всегда проигрывал командам лидирующей группы, способен сотворить сенсацию и опровергнуть «тренд». Но с таким же успехом он может проиграть сопернику из категории, с которой до этого у него все складывалось хорошо. Все эти «отклонения» от тенденции компенсируют друг друга и в конечном счете складываются во вполне достоверную картину (все-таки позади – 22 тура, выборка приличная).

Так почему бы не применить эту формулу на практике? Очевидно же: нынешнее подвешенное состояние не выгодно клубам РПЛ. А засчитывать итоги сезона по первому кругу или по 22-му туру, закрыв глаза на финишный отрезок, несправедливо.

Однако можно не играть. И этот отрезок учесть. Чтобы закрыть сезон. И избежать споров.

Лига, действуй!

Среднее количество очков в матчах РПЛ-2019/20 против соперников четырех категорий дома и в гостях

Прогноз на оставшиеся матчи

23-й тур

Сочи – Ростов – 1,0:0,3 (ничья)

Урал – Рубин – 1,0:1,0 (ничья)

Арсенал – Спартак – 0,5:3,0 (победа гостей)

Локомотив – Оренбург – 2,0:0,5 (победа хозяев)

Крылья Советов – Ахмат – 1,0:1,5 (ничья)

Уфа – Тамбов – 1,0:3,0 (победа гостей)

ЦСКА – Зенит – 2,0:3,0 (победа гостей)

Краснодар – Динамо – 2,3:1,0 (победа хозяев)

24-й тур

Спартак – Уфа – 1,5:0,7 (ничья)

Рубин – Локомотив – 0,0:3,0 (победа гостей)

Ростов – Арсенал – 2,3:0,0 (победа хозяев)

Урал – Тамбов – 3,0:3,0 (ничья)

Зенит – Крылья Советов – 2,0:0,0 (победа хозяев)

Ахмат – Сочи – 0,7:2,0 (победа гостей)

Оренбург – Краснодар – 0,0:0,0 (ничья)

Динамо – ЦСКА – 0,0:1,5 (победа гостей)

25-й тур

Уфа – Рубин – 1,0:1,0 (ничья)

Оренбург – Урал – 1,0:1,7 (ничья)

Сочи – Динамо – 0,0:3,0 (победа гостей)

Ростов – Краснодар – 0,0:1,0 (победа гостей)

Локомотив – Крылья Советов – 2,0:0,0 (победа хозяев)

Тамбов – Зенит – 1,0:2,0 (победа гостей)

Арсенал – Ахмат – 1,5:0,5 (победа хозяев)

ЦСКА – Спартак – 0,0:3,0 (победа гостей)

26-й тур

Локомотив – Сочи – 3,0:0,0 (победа хозяев)

Уфа – Урал – 1,0:1,5 (ничья)

Рубин – Оренбург – 1,5:0,5 (победа хозяев)

Ахмат – ЦСКА – 0,3:1,5 (победа гостей)

Динамо – Арсенал – 0,0:3,0 (победа гостей)

Крылья Советов – Ростов – 0,0:1,0 (победа гостей)

Краснодар – Зенит – 1,0:0,0 (победа хозяев)

Спартак – Тамбов – 1,5:0,0 (победа хозяев)

27-й тур

Ростов – Уфа – 1,3:0,5 (ничья)

Арсенал – Крылья Советов – 1,5:0,0 (победа хозяев)

Тамбов – Ахмат – 2,3:1,0 (победа хозяев)

Рубин – Краснодар – 0,0:0,0 (ничья)

Оренбург – ЦСКА – 2,0:1,5 (ничья)

Урал – Динамо – 0,5:3,0 (победа гостей)

Спартак – Локомотив – 0,0:1,0 (победа гостей)

Зенит – Сочи – 2,3:0,0 (победа хозяев)

28-й тур

Ахмат – Зенит – 1,3:3,0 (победа гостей)

Краснодар – Урал – 2,3:0,3 (победа хозяев)

Сочи – Спартак – 0,0:0,3 (ничья)

Оренбург – Ростов – 0,0:1,0 (победа гостей)

Локомотив – Уфа – 3,0:0,5 (победа хозяев)

Арсенал – Тамбов – 1,7:0,0 (победа хозяев)

Динамо – Крылья Советов – 0,5:0,0 (ничья)

ЦСКА – Рубин – 3,0:2,3 (ничья)

29-й тур

Тамбов – Сочи – 1,5:0,5 (победа хозяев)

Урал – Арсенал – 0,5:3,0 (победа гостей)

Зенит – Оренбург – 2,0:0,5 (победа хозяев)

Спартак – Ахмат – 1,3:0,5 (ничья)

Рубин – Ростов – 0,0:1,0 (победа гостей)

Уфа – Динамо – 2,0:3,0 (победа гостей)

Крылья Советов – Краснодар – 0,0:0,0 (ничья)

Локомотив – ЦСКА – 1,0:0,7 (ничья)

30-й тур

Ростов – Зенит – 0,0:0,0 (ничья)

Краснодар – Ахмат – 2,3:0,3 (победа хозяев)

ЦСКА – Тамбов – 1,0:0,0 (победа хозяев)

Динамо – Оренбург – 0,5:1,0 (ничья)

Рубин – Спартак – 1,0:3,0 (победа гостей)

Крылья Советов – Сочи – 1,0:2,0 (победа гостей)

Уфа – Арсенал – 2,0:3,0 (победа гостей)

Урал – Локомотив – 0,3:2,3 (победа гостей)