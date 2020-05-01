Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео) - Советский спорт
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01 мая 2020 12:00ФутболСергеев Иван

Пас Роналдиньо, удар, гол! 15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону» (видео)

1 мая 2005 года Лионель Месси положил начало своему уникальному каталонскому голо-представлению, которое продолжалось бы и по сей день, если бы не коронавирус.

Да, это случилось 15 лет назад. На 88-й минуте матча испанского чемпионата «Барселона» - «Альбасете» тогдашний главный тренер сине-гранатовых Франк Райкард решил снять с игры будущую звезду «Анжи» Самюэля Это’О и выпустить вместо камерунца 17-летнего патлатого мальчугана с шилом в одном месте. Это было седьмое появление Лео Месси в том дебютном для него сезоне. Аргентинца всегда бросали в бой в концовках, хотя он был готов вихрем носиться по полю все 90 минут. Энергия и страсть били из Лео ключом.

До того памятного вечера Месси никак не мог поразить ворота соперников. И тут – свершилось. Уже в компенсированное время, получив мяч на подступах к штрафной, он обыгрался с будущим узником парагвайской тюрьмы Роналдиньо, получил от бразильца ответный пас черпаком за шиворот защитникам – и… Впрочем, это лучше увидеть.


Так был забит первый гол Месси за «Барселону». Когда-нибудь этот эпизод наверняка войдет в художественный фильм о великой «десятке» каталонского клуба (два документальных – в 2014 и 2017 годах – уже сняты). В истории навсегда останется и Рауль Вальбуэна - давно завершивший карьеру вратарь «Альбасете», через которого Лео эффектно перекинул тогда мяч в сетку.

Хотя, в большое кино самый первый гол Месси уже попал. Причем сразу же, еще 1 мая 2005 года. Это кажется невероятным, но именно в тот день на «Камп Ноу» снималась одна из сцен экранизации пьесы «Твоя жизнь за 65 минут». По сценарию, три друга должны были сидеть на трибуне и болеть за «Барсу». Оператору нужно было только одно – снять их радость после гола. Съемка велась на 35 миллиметрах, в режиме «скрытой камеры». Сначала забил Это’О. Кстати, тоже с передачи Роналдиньо. Но в итоговую версию картины режиссеры включили гол Месси, не догадываясь, разумеется, что стали свидетелями исторического события.

…По состоянию на сегодняшний день 32-летний Месси забил за «Барселону» 627 мячей и 261 раз ассистировал партнерам. То есть, в среднем за матч аргентинец делает 1,24 результативного действия. Перерыв из-за пандемии Лео встретил лидером бомбардирской гонки испанского чемпионата (19 голов, с отрывом в пять от Карима Бензема). Ранее он выигрывал эту гонку шесть раз, повторив рекорд Тельмо Сарры. И можно не сомневаться, летом он достижение легендарного баска перекроет.

А еще Месси принадлежат рекорды испанской лиги по общему количеству забитых мячей (438, у Криштиану Роналду - 311) и хет-трикам (36, у Роналду - 34). Последний, 36-й, Лео оформил в феврале, когда поразил ворота «Эйбара» даже не три, а четыре раза! Всего же в форме «Барселоны» Месси сделал 54 хет-трика. По голам в Лиге чемпионов (114) он уступает только Роналду (128). А с учетом мячей, забитых за сборную (70), великий аргентинец вот-вот пробьет рубеж «700».

Ну, что тут скажешь? Гений. Поэтому напоследок насладитесь самыми красивыми голами Месси.

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