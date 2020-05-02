«Энфилд» и Абрамович без футбола. Англичане выбрали стадионы для завершения сезона - Советский спорт
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02 мая 2020 10:34ФутболСергеев Иван

«Энфилд» и Абрамович без футбола. Англичане выбрали стадионы для завершения сезона

Клубы АПЛ решили доиграть чемпионат-2019/20 на нейтральных аренах. Стали известны новые подробности.

Пока никто не может гарантировать возобновление английского футбольного сезона. Все ждут заявлений правительства Великобритании. И если то решит перестраховаться по примеру французских коллег, то АПЛ, несмотря на колоссальные финансовые потери, придется прикрыть лавочку, как это сделала лига 1. Все-таки во время пандемии коронавируса государственные чиновники имеют приоритет над футбольными. Что правильно: на кону – здоровье нации.

И все же, большинство экспертов склоняется к тому, что наверху дадут зеленый свет АПЛ-2019/20. Иначе говоря, клубы смогут отбить примерно полмиллиарда фунтов стерлингов, которых они не досчитались бы по контракту с ТВ, если бы точку в самом богатом футбольном чемпионате Старого Света поставили прямо сейчас. Условия два: все матчи оставшихся девяти туров должны пройти без зрителей и на ограниченном количестве арен, чтобы минимизировать перемещения команд по стране.

Второе условие сама АПЛ модифицировала. После долгих споров клубы решили, что, раз число задействованных стадионов ограничено, пусть ни в одном из предстоящих матчей не будет хозяина. То есть, «МЮ» не должен играть на «Олд Траффорде», «Ман Сити» - на «Этихаде» и так далее. Для соблюдения равных условий.

Предполагаемая дата рестарта АПЛ – 12 июня. В этом случае полноценные командные тренировки возобновятся 18 мая, опять же – с использованием заранее оговоренного и ограниченного числа баз. Футбольный процесс должен быть максимально компактным.

Окончательный выбор клубы сделают в течение двух недель. Однако в распоряжение издания The Sun попал список стадионов, предварительно одобренных лигой для концовки сезона-2019/20. В числе избранных нет «Энфилда» и «Стэмфорд Бридж» - домашних арен соответственно «Ливерпуля» (безоговорочный лидер сезона, болельщики которого ждут чемпионства с 1990 года) и «Челси» (клуб, принадлежащий Роману Абрамовичу).

А вот где матчи АПЛ в июне-июле, скорее всего, пройдут. Арены разбиты на четыре мини-кластера, по регионам Соединенного Королевства.

ЮЖНАЯ АНГЛИЯ

«Амэкс», домашняя арена «Брайтона», 30 666 зрителей

амекс

«Сент-Мэри», домашняя арена «Саутгемптона», 32 505 зрителей

сентмери

ЛОНДОН

«Лондон Стэдиум», домашняя арена «Вест Хэма», 60 000 зрителей

лондонстэдиум

«Эмирейтс», домашняя арена «Арсенала», 60 704 зрителей

эмирейтс

МИДЛЕНДС

«Кинг Пауэр Стэдиум», домашняя арена «Лестера», 32 243 зрителя

кингпауэр

«Вилла Парк», домашняя арена «Астон Виллы», 42 785 зрителей

виллапарк

СЕВЕРО-ЗАПАД

«Олд Траффорд», домашняя арена «МЮ», 74 879 зрителей

олдтраффорд

«Этихад», домашняя арена «Ман Сити», 55 097 зрителей

этихад

К перечисленным аренам могут добавиться еще две - лондонский «Уэмбли» и «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. И напоследок - турнирная таблица АПЛ-2019/20.

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