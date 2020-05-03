Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева - Советский спорт
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03 мая 2020 09:00ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева

Сегодня исполняется 67 лет полузащитнику «Спартака» и сборной СССР Юрию Гаврилову.

Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил, как Юрий Гаврилов пришел в «Спартак».

«СРАЗУ БЫЛО ВИДНО: ГАВРИЛА – ИГРОЧИЩЕ»

Бесков долгое время работал в «Динамо», и он знал все динамовские команды. Юрка не часто играл в основе «Динамо», но Константину Ивановичу он приглянулся. И когда Бескова назначили в «Спартак», он провел турнир спартаковских команд. Они входили в 11 разных министерств. Всего 16 команд - «Даугава» Рига, «Автомобилист» Красноярск, все спартаковские команды второй лиги. На этом турнире Бесков присмотрел Серегу Шавло из «Даугавы», Эдгара Гесса из Ашхабада, Олега Романцева из Красноярска и Жору Ярцева из костромского «Спартака», которому уже было 29 лет. Позвал он и Юру Гаврилова из «Динамо».

И было счастье, что Бесков нашел для Гаврилова Ярцева, а для Ярцева – Гаврилова. Эта связка работала, как часы, и принесла нам много голов в первой лиге, а затем и в высшей.

Бесков говорил Гавриле: «Ты не защищайся, а находи свободные зоны в защите соперников, чтобы туда отдать пас Ярцеву». И Жора очень много голов забивал с передач Гаврилова.

Я в это время играл полузащитника, и мы втроем – я, Шавло и Гаврилов - играли в центре поля.

Какое первое впечатление от Гаврилова? На первой же тренировке было понятно, что это игрочище! Потом мы играли контрольные матчи – он все видел, отдавал, куда надо и вовремя. Я сразу взял над Юрой шефство. И мы сдружились.

Как-то мы поехали к Юре в Сетунь. Там в двухкомнатной квартире жили три семьи. Отец-инвалид с мамой, сестра со своей семьей и Юра.

«КВАРТИРУ ЯРЦЕВА ОТДАЛИ ГАВРИЛЕ»

В конце сезона в первой лиге лидировали мы, «Пахтакор» и минское «Динамо». Выезд у нас был Душанбе-Ташкент. Жора, Хидя, Сорокин, Глушаков, дядя Дениса, и еще несколько ребят жили на базе в Тарасовке. Жора первый стоял в очереди на квартиру. А квартиру дали пока одну на команду. И тут мы в Душанбе играем 1:1. Бесков после матча повесил всех собак на Жору. А Николай Петрович Старостин знал, какое положение с жильем у Гаврилы. Он решил отдать квартиру Юре. А тут еще Константин Иванович попер на Жору.

Приехали в Ташкент. Бесков говорит, что руководители «Пахтакора» предлагают ничью. И добавил: «Они нас боятся, мы выиграем». И мы выиграли 3:1, а Жора забил два гола.

Он уже знал, что квартиру отдали Гавриле. В самолете Жора говорит: «Квартиру не дали, ухожу из «Спартака». И уехал в Кострому. На собрании Бесков попер на Ярцева: мол, кто такой, ничего еще не добился, бросил команду.

Как-то все промолчали. Я встал: «Константин Иванович, за что Жору дисквалифицировать?» Как-то пар выпустили, и ребята проголосовали за то, чтобы Жору не наказывать. Жора через пару дней вернулся. Он потом сказал мне спасибо за то мое выступление на собрании.

гаврилов

«ЮРА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ «ВОЛГИ» - И МАТОМ. А ТАМ – БЕСКОВ»

В одном туре минское «Динамо», наш главный конкурент за выход в высшую лигу, играло в Ярославле. У меня были »Жигули», тройка. Я говорю Гавриле: «Еду в Ярославль». Тот: «Я - с тобой». Бесков категорически запрещал такие поездки.

Едем по трассе, а там бабушка торговала картошкой на обочине. Продала все и стоит голосует. Гаврила говорит: «Видишь – нас узнают».

В общем, «Шинник» выиграл, едем назад. А на трассе какая-то «Волга» нас то обгонит, то мы ее. Нам это надоело, Юра говорит: «Обгони ее и прижми к обочине, я выйду поговорю».

Обгоняю, показываю рукой – остановитесь. Гаврила подбегает к задней двери, открывает – и матом: «Задолбали уже!» А там - Бесков: «Зачем вы матом ругаетесь?» Гаврила в ступоре. Бесков нам напихал, но не сильно – Минск проиграл, он был в хорошем настроении.

Подытожу. Чемпионат в первой лиге в 1977 году мы начали очень тяжело. Новая команда у нас была, которую собрал Бесков. Но во втором круге мы разыгрались, стали много забивать. И в этом большая заслуга связки Гаврилов- Ярцев.

Юра, с днем рождения! Здоровья, многих лет!

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Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева Сегодня исполняется 67 лет полузащитнику «Спартака» и сборной СССР Юрию Гаврилову. 03.05.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий
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