К Дзюбе? К Смолову? К Головину? Куда Черышеву сбежать от «летучих мышей» - Советский спорт
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03 мая 2020 20:00ФутболЗибрак Артем

К Дзюбе? К Смолову? К Головину? Куда Черышеву сбежать от «летучих мышей»

Испанская пресса сообщила о намерении «Валенсии» продать летом российского полузащитника Дениса Черышева. Разбираем возможные сценарии.

Можно, конечно, не верить испанским СМИ. Вот и отец лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018, сам известный в прошлом нападающий Дмитрий Черышев не понимает, откуда берутся такие слухи о его сыне. Но если все-таки к этим сообщением прислушаться, то выходит следующее: летом «Валенсия» готова расстаться сразу с семью футболистами. Это вратарь Яспер Силлессен, защитник Муктар Диакаби, полузащитник Жоффре Кондогбия, нападающие Ферран Торрес, Родриго Морено, Кевин Гамейро и наш реактивный вингер.

Все-таки так много дыма совсем без огня не бывает. Поэтому давайте пофантазируем, где мог бы оказаться Денис Черышев, который уже 4 мая должен пройти тестирование на коронавирус перед возобновлением тренировок с «летучими мышами» (COVID-19 тут не при чем, просто так принято называть игроков «Валенсии»).

Напомним, впервые Денис оказался в этой команде в сезоне-2015/16, в рамках полугодичной аренды из «Реала». Затем он вернулся в «Валенсию»-2018/19, когда его арендовали уже у «Вильярреала». А прошлым летом контракт Черышева выкупили за шесть миллионов – и денег этих россиянин, по разным причинам, не оправдал. Виной тому его регулярные травмы.

К началу мая Денис провел на поле менее тысячи минут (три гола и передача). И если учесть, что приглашал его в команду давно не работающий с «Валенсией» Марселино Гарсия Тораль, особого смысла удерживать россиянина в «Валенсии» нет. Продать Черышева реально миллионов за пять, которые испытывающему финансовые проблемы клубу точно не помешают.

Итак, перебираем варианты.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Клуб: неизвестен
Аргумент: Марселино

54-летний специалист – главный тренер в карьере Черышева. Под руководством этого испанца Денис отыграл 83 матчей (11 голов и 15 передач), почти в два раза больше, чем при любом другом наставнике. Марселино позвал россиянина в «Валенсию», прекрасно зная его по совместной работе в «Вильярреале».

Вместе они побеждали «МЮ» (2:1) в Лиге чемпионов, проходили в Лиге Европе «Краснодар» (2:1, 1:1), обыгрывали «Атлетико» (1:0), «Севилью» (1:0) и «Реал» (2:1), выиграли Кубок Испании. При Марселино Черышев забивал «Барселоне». В общем, эти двое хорошо знают друг друга.

Нюанс заключается в том, что Марселино в данный момент… нигде не работает. У него было предложение от «Милана», но испанец его отверг. Не исключено, что к нему снова обратится «Монако», которое зимой предпочло Роберта Морено – и не сказать, что удачно. Если бы Марселино взял с собой в «Монако» Черышева, то там образовалась бы российская связка. Ведь за монегасков выступает Александр Головин. Вот это был бы подарок для Станислава Черчесова…

Осталось дождаться, где все-таки окажется Марселино. Спрос на такого сильного специалиста – разумеется, высокий.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

Клуб: «Сельта»
Аргумент: Федор Смолов

Еще одним интересным вариантом стал бы переезд Черышева в Виго к Федору Смолову. Тот находится в «Сельте» в аренде из «Локомотива», однако в случае сохранения командой прописки в испанской примере, наверняка останется. И от гипотетического прихода Черышева Смолов только выиграет. А болельщики «Сельты» смогут опять увидеть в деле «русский дуэт», вернувшись во времена Валерия Карпина и Александра Мостового.

Да, Черышев привык бороться за более высокие места. Но после неоднозначных сезонов в «Вильярреале» и «Валенсии» ему бы тоже пошел на пользу незначительный шаг назад. В данный момент у «Сельты» два левых нападающих – Денис Суарес и Пионе Систо. Первый вполне может вернуться в АПЛ, где ранее числился в «Арсенале». Ну а выиграть конкуренцию у второго Черышеву сам бог велел.

Лишь бы «Сельта» сильно не обиделась на Смолова за его самовольный отъезд во время пандемии в Москву. Как известно, россиянин не сможет присоединиться к команде с первых майских тренировок, так как обязан пройти 14-дневный карантин.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ

Клуб: «Хетафе»
Аргумент: стабильное место в основе и еврокубки

Где у Черышева не возникнет никаких проблем с конкуренцией, так это в составе самой дерзкой команды чемпионата Испании последних лет. У «Хетафе» три левых полузащитника – Марк Кукурелья, Кенеди и Амат Ндиайе. Но первые двое приехали в аренду на один сезон – из «Барселоны» и «Челси». И когда они укатят обратно, 23-летний Ндиайе (45 минут в нынешнем сезоне) останется в одиночестве. В такой ситуации Черышев для «Хетафе» стал бы спасением.

К тому же Хетафе – это пригород почти родного для Черышева Мадрида (россиянин провел 11 лет в системе «Реала»). Здесь ему будет легко освоиться. И с турнирными амбициями все будет в порядке. «Хетафе» наверняка выступит в еврокубках-2020/21, а, возможно, даже дебютирует в Лиге чемпионов, в которую год назад команду в последний момент не пустила как раз… «Валенсия».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ

Клуб: «Зенит»
Аргумент: трофеи

К 29 годам Черышев на клубном уровне почти ничего не выиграл. Его титулы победителя Лиги чемпионов в составе «Реала» и Лиги Европы в составе «Севильи» формальность. К этим успехам он имел весьма косвенное отношение.

Переезд в Санкт-Петербург решил бы проблему. Черышева неоднократно звали в Россию, в том числе и в «Зенит», но каждый раз он отказывался, мотивируя свое решение тем, что хочет играть в сильном чемпионате. И тогда это было правильно и логично.

Но вот карьера вступила в решающую фазу, а шансов оказаться в европейском топ-клубе негусто. Так, может, вернуться к варианту с «Зенитом», где Черышева наверняка приняли бы с распростертыми объятиями? Слева у питерцев до сих пор пылит неувядающий Юрий Жирков, но он не вечен. А Себастьян Дриусси в связи с изменением лимита на легионеров в РПЛ летом наверняка покинет Россию.

В общем, есть резон серьезно подумать о возвращении в родную страну, за клубы которой Денис еще никогда не играл.

ПЯТЫЙ ВАРИАНТ

Клуб: «Фиорентина»
Аргумент: новые впечатления

В Испании Черышев вырос, окреп, набрался мастерства. В испанском чемпионате прошла вся его карьера. И, если честно, из других европейских топ-лиг ему – по стилистике – подходит разве что итальянская. А в ней самый оптимальный вариант – пожалуй, клуб из Флоренции.

У «Фиорентины» высокие амбиции и довольно крепкий состав. Здесь не посчитал зазорным поиграть на закате карьеры 37-летний Франк Рибери. И понятно, что вытеснить француза из состава Черышеву вполне по силам. А какие фантастические болельщики его здесь ждут… В идеале Денис мог бы поиграть за «фиалок» лет пять и помочь им вернуть победные традиции.

Предыдущим россиянином во Флоренции был Андрей Канчельскис. Еще во времена Габриэля Батистуты и Руя Кошты. От него ждали очень многого, но итальянскую карьеру экс-звезды «МЮ» сломала страшная травма. Черышеву должно повезти больше.

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