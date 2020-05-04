Смолова ждет карантин, Мозякина – понижение контракта, а Карлсена – гонорар в 70 тысяч - Советский спорт
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04 мая 2020 08:25ФутболКузнецов Дмитрий

Смолова ждет карантин, Мозякина – понижение контракта, а Карлсена – гонорар в 70 тысяч

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«СЕЛЬТА» НА ТРЕНИРОВКУ, СМОЛОВ НА КАРАНТИН

Федор Смолов не сможет приступить к тренировкам вместе с «Сельтой» на следующей неделе, как и датский вингер команды Пионе Систо. Оба игрока нарушили рекомендации клуба оставаться в Испании во время пандемии коронавируса, и теперь после возвращения им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Однако до датчанина нам дела нет, а вот Смолов в последнее время - после перехода в испанский чемпионат - находится под прицелом. Не каждый год наши футболисты уезжают в приличные лиги.

Напомним, что Смолов в начале апреля делал запрос руководству клуба из Виго, чтобы его отпустили домой по личным обстоятельствам. Однако наш легионер получил отказ, так как испанская лига выступила категорически против разъезда футболистов по своим странам, после чего, по сути, сбежал в Россию транзитом через Белоруссию. По некоторым данным, причиной столь неожиданного решения стала любовь - Федор рвался на день рождение к внучке первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой, которая 14 апреля справляла 18-летие.

Так или иначе, но поступок Федора вызвал негативное отношение как в клубе, так и среди футбольных специалистов. Смолов был обвинен в непрофессионализме, в том числе и на родине, что, надо признать, имеет основания. Россиянин был арендован «Сельтой» у «Локомотива» зимой и пока не смог создать себе реноме твердого игрока основы, несмотря на забитый мяч в гостевом матче с мадридским «Реалом». Игра Федора вызывала смешанные чувства, и ему предстояло многое доказать. В том числе и профессиональным отношением к делу. На выходе же получается, что команда будет тренироваться, а Смолов сидеть на карантине по собственной безалаберности.

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой, который пользуется в Виго большим уважением, считает, что наказания нашему футболисту не избежать, так как Ла Лига строго пресекает подобные вольности. Однако не все в Испании разделяют эту точку зрения.

Хотя наказать было бы неплохо. Нашел время для юношеских выкрутасов перед девушкой.

«МАГНИТКА» ПОНИЗИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОЗЯКИНА

Магнитогорский «Металлург», по некоторой информации, может понизить сумму предлагаемого контракта ветерану команды Сергею Мозякину до 50 миллионов рублей. В прошлом сезоне Мозякин был самым высокооплачиваемым игроком КХЛ со 180 млн, однако уральский клуб вынужден резко сокращать свою платежку из-за ряда причин.

Набитый игроками с большими контрактами состав провалил прошедший чемпионат. К тому же уменьшать зарплатную ведомость приходится из-за введенного лигой со следующего сезона жесткого потолка в 900 млн. Торг 39-летнего лучшего бомбардира КХЛ с клубом идет уже долгое время, и если в начале переговорного процесса Мозякин категорически не соглашался на резкое понижение оклада, то теперь не готов выкладывать на стол значительные суммы «Металлург».

Некоторое время назад руководство клуба уже поспешило заявить о прорыве в переговорах, подчеркнув, что осталось уладить детали, однако затем в них снова возникла пауза по инициативе игрока. Ожидание было связано с тем, что ряд клубов КХЛ предложил пересмотреть величину потолка зарплат, повысив его до 1,3 млрд рублей. Очевидно, в этом случае у Мозякина могли появиться варианты помимо «Магнитки», но потолок устоял, а вслед за этим «Металлург» решил понизить свое предложение многолетнему лидеру с 60 до 50 млн.

Деваться в нынешнее время возрастному игроку, по сути, некуда - вряд ли кто-то даст сильно больше. Так что развязка близка. Надо брать то, что дают, а то мало ли какие еще неприятности принесет нам коронавирус.

КАРЛСЕН ЗАРАБОТАЛ 70 ТЫСЯЧ НА СВОЕМ ТУРНИРЕ

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выиграл турнир, который сам же и организовал. В финале он победил американца Хикару Накамуру со счетом 2,5:1,5. Карлсен был сильнее в обоих партиях, где играл белыми фигурами.

Победа принесла норвежцу 70 тысяч долларов, а всего призовой фонд онлайн-турнира составлял четверть миллиона.

Начинание Карлсена вполне может прижиться и иметь продолжение, особенно в наше непростое время. Ведь игрокам не нужно было даже покидать свои дома. Главный судья соревнования следил за шахматистами, которые участвовали в турнире, на удаленке - благодаря веб-камерам, установленным в помещении каждого гроссмейстера.

Что и говорить, у тех, кто играет головой, всегда больше шансов найти выход в сложной ситуации. Не случайно в СССР все спортивные выпуски новостей начинались именно с шахмат.

БЕККЕР ПРИЗЫВАЕТ СМЯГЧИТЬ КАРАНТИН

Знаменитый немецкий теннисист экс-первая ракетка мира Борис Беккер призвал власти постепенно смягчать карантин, так как народ уже порядком утомился от изоляции.

«Мы сидим взаперти уже 40 дней, люди порядком устали от всего этого и начинают терять терпение. Сегодня я прошел прогуляться в парке, и там было уже больше народу, чем несколько дней назад».

Устали не только немцы. В России, например, тоже многие не понимают, почему в метро можно ездить сотням тысячам людей, а совершать одиночные пробежки в парках нельзя никому. Потому несмотря на рост числа зараженных одновременно растет и количество людей на улицах.

Возможно, кстати, удержать народ дома, особенно мужское население, смогло бы возобновление хоть каких-то спортивных соревнований. Это приковало бы многих к экранам телевизоров и интернет-трансляциям. Всем чиновникам неплохо бы об этом подумать. Потому что вреда от того, что несколько десятков здоровых парней сыграют футбольный или хоккейный матч, будет точно куда меньше, чем когда сотни тысяч высыпают на улицы.

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