Александр Мостовой: Смолова ждут проблемы не с «Сельтой», а с испанской лигой

– Испанская пресса пишет, что «Валенсия» из-за спровоцированных пандемией финансовых проблем готова расстаться с семью футболистами, и в том числе с Черышевым. Верите?

– Продажа игроков в такой ситуации – нормальное явление. Если бы в этом списке не было бы Черышева, мы бы вообще не обратили на новость внимания. Хотя допускаю, что это неправда. Сейчас весь мир перевернулся. Каждый день пишут много бреда.

– Если Черышева действительно хотят продать, то куда ему лучше переходить?

– Уверен, в испанском чемпионате ему будет нетрудно себя найти. Его хорошо знают, многие команды не отказались бы от такого футболиста. Но я уверен, что будут и предложения из-за рубежа. Черышев сделал себе имя четырьмя голами на домашнем чемпионате мира. Его запомнили. Вот только повышения зарплаты после ухода из «Валенсии» вряд ли можно ждать. Сейчас всем футболистам надо ужиматься. Контракты и так были раздуты.

– Но вы бы на месте Черышева остались в «Валенсии»?

– Уверен, он сам предпочел бы такой вариант.

– Тренировочный процесс в испанских клубах возобновляется с 4 мая. И, в отличие от Черышева в «Валенсии», Смолов не сможет сразу присоединиться к «Сельте». Придется пройти 14-дневный карантин после возвращения из России…

– Федор знал, на что шел, когда во время пандемии улетел из Виго в Москву. Я понимаю его мотивы. Человек один в чужой стране, языка не знает… Сидеть безвылазно в четырех стенах – просто ужас… А в том, что он не сможет сразу начать тренироваться, большой проблемы не вижу. «Сельта» может приступить к работе, а через месяц опять все закроют. Общался со знакомыми. Люди там выходят на пляж, куда-то еще. Но никакой уверенности, что пандемия побеждена, нет. Поэтому не факт, что испанский чемпионат будет доигран.

– Накажут ли Смолова за тот самовольный апрельский отъезд на родину?

– Проблемы будут. Но не с «Сельтой», у которой он вроде бы отпросился, а с испанской лигой, которая запрещала игрокам покидать Испанию. Без последствий тот поступок не останется.

– Еще одна тема – уже российская, контракт Александра Соболева со «Спартаком». Ваш хороший знакомый Андрей Тихонов, когда узнал, что молодому нападающему будут четыре года платить по 1,2 млн евро за сезон, сказал, что в его время футболисты получали в 110 раз меньше и заработали клубу звезду за пять чемпионств…

– Я согласен с Тихоновым. Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы – можно брать сигару и курить…

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет.