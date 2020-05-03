Александр Мостовой: Смолова ждут проблемы не с «Сельтой», а с испанской лигой - Советский спорт
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03 мая 2020 22:00ФутболГригорьевская Юлия

Александр Мостовой: Смолова ждут проблемы не с «Сельтой», а с испанской лигой

Бывший нападающий «Сельты» прокомментировал свежие новости о двух российских легионерах испанского чемпионата – Денисе Черышеве и Федоре Смолове.

Испанская пресса пишет, что «Валенсия» из-за спровоцированных пандемией финансовых проблем готова расстаться с семью футболистами, и в том числе с Черышевым. Верите?
Продажа игроков в такой ситуации – нормальное явление. Если бы в этом списке не было бы Черышева, мы бы вообще не обратили на новость внимания. Хотя допускаю, что это неправда. Сейчас весь мир перевернулся. Каждый день пишут много бреда.

Если Черышева действительно хотят продать, то куда ему лучше переходить?
Уверен, в испанском чемпионате ему будет нетрудно себя найти. Его хорошо знают, многие команды не отказались бы от такого футболиста. Но я уверен, что будут и предложения из-за рубежа. Черышев сделал себе имя четырьмя голами на домашнем чемпионате мира. Его запомнили. Вот только повышения зарплаты после ухода из «Валенсии» вряд ли можно ждать. Сейчас всем футболистам надо ужиматься. Контракты и так были раздуты.

Но вы бы на месте Черышева остались в «Валенсии»?
Уверен, он сам предпочел бы такой вариант.

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Тренировочный процесс в испанских клубах возобновляется с 4 мая. И, в отличие от Черышева в «Валенсии», Смолов не сможет сразу присоединиться к «Сельте». Придется пройти 14-дневный карантин после возвращения из России…
Федор знал, на что шел, когда во время пандемии улетел из Виго в Москву. Я понимаю его мотивы. Человек один в чужой стране, языка не знает… Сидеть безвылазно в четырех стенах – просто ужас… А в том, что он не сможет сразу начать тренироваться, большой проблемы не вижу. «Сельта» может приступить к работе, а через месяц опять все закроют. Общался со знакомыми. Люди там выходят на пляж, куда-то еще. Но никакой уверенности, что пандемия побеждена, нет. Поэтому не факт, что испанский чемпионат будет доигран.

Накажут ли Смолова за тот самовольный апрельский отъезд на родину?
Проблемы будут. Но не с «Сельтой», у которой он вроде бы отпросился, а с испанской лигой, которая запрещала игрокам покидать Испанию. Без последствий тот поступок не останется.

Еще одна тема – уже российская, контракт Александра Соболева со «Спартаком». Ваш хороший знакомый Андрей Тихонов, когда узнал, что молодому нападающему будут четыре года платить по 1,2 млн евро за сезон, сказал, что в его время футболисты получали в 110 раз меньше и заработали клубу звезду за пять чемпионств…
Я согласен с Тихоновым. Нынешние контракты искусственно раздуты. Я не говорю, что футболисты не должны получать много. Это тяжелый труд. Но раньше нам говорили так: чтобы получить что-то, сначала заслужи. А сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы – можно брать сигару и курить…

Надеюсь, что неминуемое падение рынка вернет футболистов с небес на землю. Они осознают, что значит зарабатывать деньги, а не просто получать. Сколько уже примеров было: человек выстрелит в одном сезоне, получит прессу, выгодный контракт, и через два года никто не помнит, как его зовут. Такого уже не будет.

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