ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира

Выборы лучшего футбольного логотипа второй раз проводило испанское издание Marca. В 2018 году этот опрос не вызвал такого ажиотажа. Тогда бразильскому «Палмейрасу» удалось занять первое место в спике 50 лучших с 400 тысячами голосов. Теперь такого результата не хватило бы для попадания в тройку, которую сформировали египетский «Аль-Ахли» (3,1 млн), марокканский «Раджа Касабланка» (3 млн) и бразильский «Флуминенсе» (169 тысяч).

Любопытно, что наш ЦСКА и в 2018-м представлял Россию в единственном числе. И за два года армейцы показали заметный прогресс. В предыдущей версии рейтинга Marca логотип красно-синих расположился на 19-й строчке, теперь - на 9-й. Эмблеме ЦСКА отдали предпочтение почти 43 тысячи человек. Из европейских топ-клубов выше армейцев расположились только «Реал» (4-я строка, 134 тысячи), «Ливерпуль» (6-я, 76 тысяч) и «Барселона» (7-я, 74 тысячи).

А все остальные гранды, включая «Ювентус», «Баварию», «ПСЖ» и так далее, оказались ниже. Есть повод задуматься об экспорте клубной символики за рубеж. Может, это позволит решить финансовые проблемы ЦСКА, которые никуда не исчезли с продажей контрольного пакета акций ВЭБу?

Ну а вот как выглядит полный список 50 лучших футбольных эмблем мира в 2020 году.

1-е место (3,1 млн голосов)

«Аль-Ахли»

2-е место (3 млн)

«Раджа Касабланка»

3-е место (169 тыс.)

«Флуминенсе»

4-е место (134 тыс.)

«Реал»

5-е место (176 тыс.)

«Фенербахче»

6-е место (75 тыс.)

«Ливерпуль»

7-е место (74 тыс.)

«Барселона»

8-е место (69 тыс.)

«Коло-Коло»

9-е место (43 тыс.)

ЦСКА

10-е место (34 тыс.)

«Бешикташ»

11-е место (30 тыс.)

«МЮ»

12-е место (28 тыс.)

«Йокогама Маринос»

13-е место (27 тыс.)

«Видад Касабланка»

14-е место (25 тыс.)

«Галатасарай»

15-е место (24 тыс.)

«Селтик»

16-е место (21 тыс.)

«Аякс»

17-е место (18 тыс.)

«Валенсия»

18-е место (17 тыс.)

«Рома»

19-е место (16 тыс.)

«Црвена Звезда»

20-е место (15,5 тыс.)

«Интер»

21-е место (15 тыс.)

«Атлетико»

22-е место (14 тыс.)

«Милан»

23-е место (13 тыс.)

«Бенфика»

24-е место (12 тыс.)

«Челси»

25-е место (11,5 тыс.)

«Арсенал»

26-е место (11 тыс.)

«Порту»

27-е место (11 тыс.)

«Ювентус»

28-е место (10,7 тыс.)

«Фламенго»

29-е место (10,5 тыс.)

«Боруссия» Д

30-е место (10,2 тыс.)

«Бавария»

31-е место (10,1 тыс.)

«ПСЖ»

32-е место (9,5 тыс.)

«Ман Сити»

33-е место (9 тыс.)

«Бока Хуниорс»

34-е место (8,5 тыс.)

«Тоттенхэм»

35-е место (7 тыс.)

«Пумас»

36-е место (6,7 тыс.)

«Монако»

37-е место (6,5 тыс.)

«Палмейрас»

38-е место (6 тыс.)

«Насьональ»

39-е место (5,9 тыс.)

«Ривер Плейт»

40-е место (5,7 тыс.)

«Крус Асуль»

41-е место (5 тыс.)

«Наполи»

42-е место (4,7 тыс.)

«Лос-Анджелес Гэлакси»

43-е место (4,6 тыс.)

«Шанхай Шэньхуа»

44-е место (4,5 тыс.)

«Америка»

45-е место (4,3 тыс.)

«Пеньяроль»

46-е место (3,4 тыс.)

«Сантос»

47-е место (3,3 тыс.)

«Сан-Паулу»

48-е место (3,2 тыс.)

«Нью-Йорк Сити»

49-е место (3,1 тыс.)

«Атлетико Насьонал»

50-е место (3 тыс.)

«Мильонариос»