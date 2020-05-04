ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира

Выборы лучшего футбольного логотипа второй раз проводило испанское издание Marca. В 2018 году этот опрос не вызвал такого ажиотажа. Тогда бразильскому «Палмейрасу» удалось занять первое место в спике 50 лучших с 400 тысячами голосов. Теперь такого результата не хватило бы для попадания в тройку, которую сформировали египетский «Аль-Ахли» (3,1 млн), марокканский «Раджа Касабланка» (3 млн) и бразильский «Флуминенсе» (169 тысяч).
Любопытно, что наш ЦСКА и в 2018-м представлял Россию в единственном числе. И за два года армейцы показали заметный прогресс. В предыдущей версии рейтинга Marca логотип красно-синих расположился на 19-й строчке, теперь - на 9-й. Эмблеме ЦСКА отдали предпочтение почти 43 тысячи человек. Из европейских топ-клубов выше армейцев расположились только «Реал» (4-я строка, 134 тысячи), «Ливерпуль» (6-я, 76 тысяч) и «Барселона» (7-я, 74 тысячи).
А все остальные гранды, включая «Ювентус», «Баварию», «ПСЖ» и так далее, оказались ниже. Есть повод задуматься об экспорте клубной символики за рубеж. Может, это позволит решить финансовые проблемы ЦСКА, которые никуда не исчезли с продажей контрольного пакета акций ВЭБу?
Ну а вот как выглядит полный список 50 лучших футбольных эмблем мира в 2020 году.
1-е место (3,1 млн голосов)
«Аль-Ахли»
2-е место (3 млн)
«Раджа Касабланка»
3-е место (169 тыс.)
«Флуминенсе»
4-е место (134 тыс.)
«Реал»
5-е место (176 тыс.)
«Фенербахче»
6-е место (75 тыс.)
«Ливерпуль»
7-е место (74 тыс.)
«Барселона»
8-е место (69 тыс.)
«Коло-Коло»
9-е место (43 тыс.)
ЦСКА
10-е место (34 тыс.)
«Бешикташ»
11-е место (30 тыс.)
«МЮ»
12-е место (28 тыс.)
«Йокогама Маринос»
13-е место (27 тыс.)
«Видад Касабланка»
14-е место (25 тыс.)
«Галатасарай»
15-е место (24 тыс.)
«Селтик»
16-е место (21 тыс.)
«Аякс»
17-е место (18 тыс.)
«Валенсия»
18-е место (17 тыс.)
«Рома»
19-е место (16 тыс.)
«Црвена Звезда»
20-е место (15,5 тыс.)
«Интер»
21-е место (15 тыс.)
«Атлетико»
22-е место (14 тыс.)
«Милан»
23-е место (13 тыс.)
«Бенфика»
24-е место (12 тыс.)
«Челси»
25-е место (11,5 тыс.)
«Арсенал»
26-е место (11 тыс.)
«Порту»
27-е место (11 тыс.)
«Ювентус»
28-е место (10,7 тыс.)
«Фламенго»
29-е место (10,5 тыс.)
«Боруссия» Д
30-е место (10,2 тыс.)
«Бавария»
31-е место (10,1 тыс.)
«ПСЖ»
32-е место (9,5 тыс.)
«Ман Сити»
33-е место (9 тыс.)
«Бока Хуниорс»
34-е место (8,5 тыс.)
«Тоттенхэм»
35-е место (7 тыс.)
«Пумас»
36-е место (6,7 тыс.)
«Монако»
37-е место (6,5 тыс.)
«Палмейрас»
38-е место (6 тыс.)
«Насьональ»
39-е место (5,9 тыс.)
«Ривер Плейт»
40-е место (5,7 тыс.)
«Крус Асуль»
41-е место (5 тыс.)
«Наполи»
42-е место (4,7 тыс.)
«Лос-Анджелес Гэлакси»
43-е место (4,6 тыс.)
«Шанхай Шэньхуа»
44-е место (4,5 тыс.)
«Америка»
45-е место (4,3 тыс.)
«Пеньяроль»
46-е место (3,4 тыс.)
«Сантос»
47-е место (3,3 тыс.)
«Сан-Паулу»
48-е место (3,2 тыс.)
«Нью-Йорк Сити»
49-е место (3,1 тыс.)
«Атлетико Насьонал»
50-е место (3 тыс.)
«Мильонариос»