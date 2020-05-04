ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира - Советский спорт
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04 мая 2020 08:54ФутболСергеев Иван

ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира

Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек.

Выборы лучшего футбольного логотипа второй раз проводило испанское издание Marca. В 2018 году этот опрос не вызвал такого ажиотажа. Тогда бразильскому «Палмейрасу» удалось занять первое место в спике 50 лучших с 400 тысячами голосов. Теперь такого результата не хватило бы для попадания в тройку, которую сформировали египетский «Аль-Ахли» (3,1 млн), марокканский «Раджа Касабланка» (3 млн) и бразильский «Флуминенсе» (169 тысяч).

Любопытно, что наш ЦСКА и в 2018-м представлял Россию в единственном числе. И за два года армейцы показали заметный прогресс. В предыдущей версии рейтинга Marca логотип красно-синих расположился на 19-й строчке, теперь - на 9-й. Эмблеме ЦСКА отдали предпочтение почти 43 тысячи человек. Из европейских топ-клубов выше армейцев расположились только «Реал» (4-я строка, 134 тысячи), «Ливерпуль» (6-я, 76 тысяч) и «Барселона» (7-я, 74 тысячи).

А все остальные гранды, включая «Ювентус», «Баварию», «ПСЖ» и так далее, оказались ниже. Есть повод задуматься об экспорте клубной символики за рубеж. Может, это позволит решить финансовые проблемы ЦСКА, которые никуда не исчезли с продажей контрольного пакета акций ВЭБу?

Ну а вот как выглядит полный список 50 лучших футбольных эмблем мира в 2020 году.

1-е место (3,1 млн голосов)

«Аль-Ахли»

альахли

2-е место (3 млн)

«Раджа Касабланка»

раджакасабланка

3-е место (169 тыс.)

«Флуминенсе»

флуминенсе

4-е место (134 тыс.)

«Реал»

реал

5-е место (176 тыс.)

«Фенербахче»

фенер

6-е место (75 тыс.)

«Ливерпуль»

ливерпуль

7-е место (74 тыс.)

«Барселона»

барселона

8-е место (69 тыс.)

«Коло-Коло»

колоколо

9-е место (43 тыс.)

ЦСКА

цска

10-е место (34 тыс.)

«Бешикташ»

бешик

11-е место (30 тыс.)

«МЮ»

мю

12-е место (28 тыс.)

«Йокогама Маринос»

йокогамамаринос

13-е место (27 тыс.)

«Видад Касабланка»

видадкасабланка

14-е место (25 тыс.)

«Галатасарай»

галатасарай

15-е место (24 тыс.)

«Селтик»

селтик

16-е место (21 тыс.)

«Аякс»

аякс

17-е место (18 тыс.)

«Валенсия»

валенсия

18-е место (17 тыс.)

«Рома»

рома

19-е место (16 тыс.)

«Црвена Звезда»

црвена

20-е место (15,5 тыс.)

«Интер»

интер

21-е место (15 тыс.)

«Атлетико»

атлетико

22-е место (14 тыс.)

«Милан»

милан

23-е место (13 тыс.)

«Бенфика»

бенфика

24-е место (12 тыс.)

«Челси»

челси

25-е место (11,5 тыс.)

«Арсенал»

арсенал

26-е место (11 тыс.)

«Порту»

порту

27-е место (11 тыс.)

«Ювентус»

юве

28-е место (10,7 тыс.)

«Фламенго»

фламенго

29-е место (10,5 тыс.)

«Боруссия» Д

боруссия д

30-е место (10,2 тыс.)

«Бавария»

бавария

31-е место (10,1 тыс.)

«ПСЖ»

псж

32-е место (9,5 тыс.)

«Ман Сити»

манчестер сити

33-е место (9 тыс.)

«Бока Хуниорс»

бока

34-е место (8,5 тыс.)

«Тоттенхэм»

тоттенхэм

35-е место (7 тыс.)

«Пумас»

пумас

36-е место (6,7 тыс.)

«Монако»

монако

37-е место (6,5 тыс.)

«Палмейрас»

палмейрас

38-е место (6 тыс.)

«Насьональ»

насьональ

39-е место (5,9 тыс.)

«Ривер Плейт»

ривер плейт

40-е место (5,7 тыс.)

«Крус Асуль»

крусасуль

41-е место (5 тыс.)

«Наполи»

наполи

42-е место (4,7 тыс.)

«Лос-Анджелес Гэлакси»

лосанджелесгэлакси

43-е место (4,6 тыс.)

«Шанхай Шэньхуа»

шанхайшенхуа

44-е место (4,5 тыс.)

«Америка»

америка

45-е место (4,3 тыс.)

«Пеньяроль»

пеньяроль

46-е место (3,4 тыс.)

«Сантос»

сантос

47-е место (3,3 тыс.)

«Сан-Паулу»

санпаулу

48-е место (3,2 тыс.)

«Нью-Йорк Сити»

ньюйорксити

49-е место (3,1 тыс.)

«Атлетико Насьонал»

атлетиконаьонал

50-е место (3 тыс.)

«Мильонариос»

мильонариос

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