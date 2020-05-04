Кокорин – Савину: Уверен, Дзюба заблокировал тебя не из-за меня

Вот о чем Кокорин рассказал на канале «КраСава» на этот раз.

О ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ

– Было тяжело.Никто уже не заставляет ни тренироваться, ни играть. Свободное время посвящал компьютерным играм и семье. У меня ребенок сейчас фанатеет от Человека-паука.

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЗОНА

– К такому сценарию отношусь двояко. С одной стороны, хотелось доиграть чемпионат. С другой – для этого очень много препятствий. Главная проблема в том, что многие иностранцы не могут вернуться в Россию. И непонятно, когда их сюда пустят.

О ВОЗМОЖНОМ РАСШИРЕНИИ РПЛ

– Мне, если честно, все равно, сколько команд будет в премьер-лиге – 16 или 18. Но менять правила по ходу сезона не совсем честно. Другое дело, что чемпионат получается не совсем стандартным. Может, и имеет смысл сделать исключение.

О КОНТРАКТЕ С «ЗЕНИТОМ»

– Никаких новостей. Я хотел бы доиграть чемпионат за «Сочи». Но если решат завершить сезон досрочно, то мне нечего будет там делать. Через две недели аренда заканчивается. Надо будет заниматься контрактом с «Зенитом».

О БЛОКИРОВКЕ ДЗЮБОЙ САВИНА В ИНСТАГРАМЕ

– Сделал ли он это из-за того, что я дважды выходил с тобой в эфир? Не думаю. Я недавно разговаривал с Артемом. Общались на самые разные темы. Знаю, что он вообще не дружит с гаджетами, с соцсетями. Ему люди помогали вести инстаграм. Я спросил его, почему он тебя заблокировал. Говорит, что специально этого не делал. Мог просто случайно не туда нажать.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

– После предыдущего эфира мне многие писали из Северной Осетии, там у меня много друзей. И я не могу пройти мимо истории девочки Арнеллы Персаевой, которой требуется срочная дорогостоящая операция. Не люблю афишировать такие вещи, но сейчас другой случай. Сам в ближайшее время переведу миллион рублей в фонд помощи Арнелле. И 5 мая вывешу пост с призывом ко всем российским футболистам присоединиться к акции. Сейчас многие говорят о том, что мы получаем много денег и не хотим делиться. Уверен, ребята докажут обратное. Да, многие пошли на понижение зарплаты. Но приличный заработок все равно сохранился. А тут ребенок, которому надо делать операцию не позднее 1 июня. Мы обязаны помочь.