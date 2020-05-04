Гроза «Зенита» почти в «Ливерпуле», «Динамо» бьет рекорды натурализации

АНГЛИЯ

«МЮ»

Казалось, уже решенный переезд Джейдона Санчо из Дортмунда в Манчестер поставлен под вопрос. В борьбу за лидера «Боруссии» активно включился «Ливерпуль», которому позарез нужен такой нападающий в случае вероятного ухода Садьо Мане в «Реал». Поэтому «Юнайтед» уже начинает присматриваться к другой молодой звезде бундеслиги – Каю Хаверцу из «Байера». Тот обойдется покупателю минимум в 80 миллионов евро.

Интересны «красным дьяволам» французы Ибраима Конате («Лейпциг»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Дембеле («Лион») и Виссам Бен-Йеддер («Монако»), а также нигериец Виктор Осимхен («Лилль»). Последнего продают за 85 миллионов, хотя еще год назад он стоил 12. В Лилле готовы сорвать банк!

Что касается Поля Погба, то его у «МЮ» готовы купить «Реал» и «Интер». Шансы мадридцев предпочтительнее. Они способные не только выложить 80 миллионов, но и потянуть астрономическую зарплату француза, лежащую мертвым грузом на его нынешней команде. А еще манкунианцы намерены заработать на Крисе Смоллинге, Алексисе Санчесе и Джесси Лингарде. Продажа последнего принесет 17-18 млн евро. Претенденты - «Вест Хэм», «Лестер», «Ньюкасл» и «Эвертон».

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Без пяти минут чемпионы Англии, помимо Санчо, положили глаз на Тимо Вернера. Форвард «Лейпцига» и гроза «Зенита» (гол и две результативные передачи в еврокубковых матчах с питерцами) предпочитает переходу в «Баварию» отъезд в зарубежный чемпионат. Поработать с Юргеном Клоппом ему тоже интересно. И «Ливерпуль» уже предложил Вернеру пятилетний контракт с годовой зарплатой 10 млн.

В оборону Клопп присмотрел Калиду Кулибали из «Наполи», а в полузащиту - Бубакари Сумаре из «Лилля». Этот французский клуб может летом озолотиться. 21-летний Сумаре оценивается в 40 млн. И это вдобавок к 85 миллионам за Осимхена.

«МАН СИТИ»

Команда Пепа Гвардиолы из-за отстранения на два года от еврокубков рискует потерять свою главную звезду – Кевина де Брюйне. Сам бельгиец надеется, что клуб сможет отстоять свои права в суде. Но если «бан» УЕФА не отменят, то почти наверняка сменит прописку. Как и крайний защитник Жоау Канселу, которого «Сити» готов обменять на Нелсона Семеду из «Барселоны».

Еще одним новичком «горожан» может стать защитник «Интера» Милан Шкриньяр. Изначально черно-синие просили за 25-летнего словака 85 млн, но в связи с кризисом готовы сделать 15-миллионную скидку. За ситуацией пристально следят «Барселона», «Реал», «ПСЖ» и «МЮ».

«ЧЕЛСИ»

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не может заснуть без мыслей о нападающем «Наполи» Дрисе Мертенсе. Как рассказал агент Винченцо Морабито, работавший зимой над несостоявшимся трансфером Оливье Жиру, Лэмпард «названивает Мертенсу каждый день». Переход, скорее всего, - лишь дело времени. Ведь Мертенс заранее попрощался с неаполитанским клубом.

«ТОТТЕНХЭМ»

Жозе Моуринью нацелился на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, которого также хотят видеть у себя «Атлетико», «Ювентус» и «Севилья».

«НЬЮКАСЛ»

А вот предшественник Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может принять бразды правления «сороками». Но для начала аргентинец хотел бы убедиться в серьезности намерений новых владельцев «Ньюкасла». Одно из выдвинутых им условий – приобретение арендованного «Баварией» у «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Похоже, новым основным вратарем каталонцев может стать Андре Онана из «Аякса». Как ни хочет «Барса» удержать Марка-Андре тер Штегена, запрошенную немцем зарплату (18 млн евро в год после уплаты налогов) в нынешней ситуации не осилит.

В нападении сине-гранатовые мечтают увидеть Лаутаро Мартинеса из «Интера». Но и здесь желания упираются в деньги. Аргентинец стоит 111 млн. Более реалистичной опцией для «Барсы» уже называют 19-летнего Майрона Боаду из «Алкмара» (20 голов и 13 передач в 39 матчах сезона-2019/20).

«РЕАЛ»

Сенсация: Гарет Бэйл все же готов покинуть Мадрид, о чем там уже не первый сезон все мечтают. Взор валлийца устремился за океан, в МЛС, где у футболистов масса возможностей… поиграть в гольф. А вот Хамес Родригес скорее останется в «Реале». Колумбиец настолько подешевел за время пандемии, что продавать его сейчас крайне невыгодно.

Из потенциальных приобретений команды Зинедина Зидана (помимо упомянутых выше Мане и Погба) отметим одноклубника Александра Головина по «Монако» Орельена Тчуамени.

«АТЛЕТИКО»

«Матрасники» возобновили переговоры с Эдинсоном Кавани из «ПСЖ», которого пытались заполучить еще в январе. Уругвайцу предложен трехлетний контракт. В «Атлетико» он может заменить проводящего не лучший свой сезон Диего Косту.

«ВАЛЕНСИЯ»

«Летучие мыши» не станут удерживать летом вратаря Яспера Силлессена, защитника Муктара Диакаби, полузащитников Жоффрэ Кондогбия и игроков атаки Родриго Морено, Феррана Торреса, Кевина Гамейро и нашего Дениса Черышева. Пандемия ударила по «Валенсии» слишком больно. Клубу нужны деньги.

РОССИЯ

«СПАРТАК»

Красно-белые выставили ценник в 10 миллионов за Айртона. А того готов – правда, непонятно, за сколько - купить «Порту», который ищет замену Алексу Теллесу на случай его переезда в «ПСЖ» или «Челси». Учитывая, что год назад «Спартак» продал португальцам Зе Луиша, новая сделка вполне возможна. Впереди торги.

«ДИНАМО»

Бело-голубые, такое ощущение, намерены перекрыть все мыслимые рекорды по числеу натурализованных футболистов. В составе «Динамо» уже есть бывшие немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер, а также бывший бразилец Жоаозиньо. Теперь же к этому трио может добавиться француз Дамьен Ле Таллек, оформляющий себе паспорт РФ.

30-летний полузащитник, отметившись в чемпионской «Боруссии» 2011 года, в последнее время не блистал. Сейчас он принадлежит «Монпелье» и стоит в районе 3 миллионов евро. Любопытно, что в РПЛ выступал двоюродный брат Ле Таллека. Речь о Флоране Синама-Понголе, который в 2012 – 2014 годах защищал цвета «Ростова».