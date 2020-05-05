Рейтинг наездов. Дармоед Шалимов, делишки Газзаева, гадости Аршавина - Советский спорт
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05 мая 2020 13:56ФутболКузнецов Дмитрий

Рейтинг наездов. Дармоед Шалимов, делишки Газзаева, гадости Аршавина

Новым героем нашего хит-парада стал главный тренер «Ахмата», занявший в очередном выпуске рейтинга сразу две позиции. С неожиданной стороны раскрылся и другой бывший футболист сборной.

1-е место

Игорь ШАЛИМОВ о россиянах:

Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, — они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Главный тренер «Ахмата» добавил красок в и без того перегретое информационное поле. Давайте разгребем немного его словесную кучу, которую он тут нам навалил, смешав черное с белым.

Про дармоедов в целом посыл был верный. Коронавирус четко обозначил приоритеты нашей жизни, без чего нельзя прожить, а от чего можно отказаться.

Говоря об общественном транспорте и магазинах, Шалимов правильно назвал сферы деятельности, которые крайне важны. Еще сюда необходимо добавить медицину. Врачи сегодня — самые востребованные люди, которые подвергают себя ежедневному риску.

А вот если порассуждать о дармоедах, то профессиональные российские футболисты (ну и тренеры туда же), которые не зарабатывают, но тратят — как раз подходят под эту категорию как никто лучше. Думается, если завтра они все исчезнут из нашей жизни, мы немного погорюем, но только и всего. Вы, Игорь, видимо, не до конца раскрыли свою мысль. Извините, что продолжил ее, потому что вам она вряд ли нравится.

Из других профессий можно посоветовать вам блогерство, так как там востребованы люди, которые без зазрения совести готовы поливать своих граждан без разбора. Клики будут — будут и рекламные деньги. Это лучше, чем получать из бюджета, отнимая у малоимущих граждан. Опыт у вас хороший, не зря в сети многие пользователи вспоминают печально легендарное письмо четырнадцати, где вы были инициатором. Оно, помнится, нанесло громадный вред нашему футболу.

Еще Шалимов упомянул о бомжах: «Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомжи. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?»

Тут Игорь, скорее всего, не смог выстроить связную речь. То, что многие из тех, кто сегодня жалуется на нелегкую долю, действительно никакие не страдальцы, - чистая правда. Однако вокруг нас есть куча людей, у которых нет ни крова над головой, ни миски горячего супа на обед. Просто мы привыкли в своей черствости не замечать проблем ближнего, которому можем и должны помогать.

Но зачем в эту фразу о бомжах было приплетать «ради чего вам помогать»? Ради того, Игорь, чтобы бомжами не стали новые тысячи людей, которые сегодня остались без работы и средств существования. Не все же имеют сбережения, как футболисты. Подумайте об этом. И обязательно запишитесь на литературные курсы. С грамотным изложением своих мыслей у вас большие проблемы. Язык вас до хорошего не доведет.

2-е место

Владислав РАДИМОВ о Валерии ГАЗЗАЕВЕ:

Понаделал делишек во Владикавказе и позарился на мировой футбол?

Главный тренер «Зенита»-2 наехал на заслуженного тренера, приводившего ЦСКА к победе в Кубке УЕФА и возглавлявшего сборную России. Ныне депутат Госдумы РФ Газзаев решает глобальные задачи, как все наши народные избранники. А потому Валерий Георгиевич, очевидно, не мог обойти стороной предложение вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни, который призвал рассмотреть вопрос о том, чтобы следующий сезон в мировом футболе провести по системе «весна-осень».

Причем тут его владикавказские дела, Владислав? Если мы каждому депутату будем припоминать темные полосы из их биографий, богатых на эти делишки, так никого же не останется не запятнанным.

3-е место

Александр ПЛЮЩЕНКО об Андрее АРШАВИНЕ:

Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто ничего не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам дурачок какой-то?

Семилетний сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и известного продюсера Яны Рудковской обиделся, как кажется, не на шутку. «Я с тобою могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький». Понял, Аршавин, что тебя ждет прилюдный позор?!

Светская пара часто записывает видео дома с участием своего сына Саши. У многих пользователей сети это вызывает гневную реакцию. Они призывают отпустить на свободу ребенка, потому что у него постоянно грустное лицо.

Все уже привыкли к роликам с участием Гном Гномыча, как называют Александра, но тут ведущий «Матч ТВ» и один из самых ярких российских футболистов недалекого прошлого решил его подколоть.

«Плющ с Рудковской неплохо танцуют. Правда, на Гном Гномыча больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбается только мама и папа», - заявил Аршавин.

Что это было: шутка, реальный наезд или неплохая совместная пиар-акция? Не стал бы исключать последнего. Просмотры страницы Гном Гномыча наверняка взлетели на последних новостях.

4-е место

Василий УТКИН о «Роторе»:

«Ротор» – команда из города гопников. Я ее игнорирую.

История началась в октябре 2019-го, когда известный телекомментатор впервые назвал волгоградцев гопниками. После этого фанаты «Ротора» в долгу не остались, придумав оскорбительные кричалки про Василия. Но что такое ему их кричалочки на фоне его смертельной схватки с Владимиром Соловьевым? Так, слону дробина. Потому в перерывах между очередными панчами в знаменитом дистанционном баттле Уткин — Соловьев Василий, очевидно, разминается таким образом.

«У меня были неприятные события с волгоградскими болельщиками? Никаких событий не было. Просто это мое сложившееся за долгие годы однозначное убеждение, - объяснил Уткин свой наезд. - Прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкиваюсь только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора». Поскольку я сам себе журналист, то могу выбирать темы».

С последним нельзя не согласиться. У нас слишком ненормальная реакция в обществе на каждый, извините, пук известного деятеля. Депутат из Волгограда даже Великую Отечественную тут вспомнила, защищая горожан от нападок журналиста. Мама дорогая, куда катится этот мир?!

5-е место

Игорь ШАЛИМОВ о высказываниях вратаря «Крыльев Советов» Евгения ФРОЛОВА:

Ну, получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей.

Фролов, напомним, стал героем предыдущего выпуска рейтинга, наехав на кого можно и на кого нельзя. Среди последних был даже президент. Голкипер самарского клуба сказал многие правильные вещи — о тяжести нашей сегодняшней жизни, отсутствии должной помощи гражданам со стороны государства. Но и переборы были, это надо признать. Например, с заявлениями о крепостном праве в 2020 году и рабстве в стране.

Часть общества, причем значительная, Фролова поддержала. И это точно не 140 человек. Но даже если бы их было ровно столько, это точно не повод говорить о них столь уничижительно, как это сделал Шалимов.

То, что вы их не знаете, - не беда, Игорь. Они тоже вряд ли помнят, что был такой футболист. Если так пойдет и дальше, то в историю вы войдете не игроком «Спартака», «Интера» и сборной, а склочником и человеконенавистником.

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Рейтинг наездов. Дармоед Шалимов, делишки Газзаева, гадости Аршавина Новым героем нашего хит-парада стал главный тренер «Ахмата», занявший в очередном выпуске рейтинга сразу две позиции. С неожиданной стороны раскрылся и другой бывший футболист сборной. 05.05.2020 13:56 Футбол Кузнецов Дмитрий
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