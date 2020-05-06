Русский футбол – социальная приживалка. Что будет после ковидизации? - Советский спорт
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06 мая 2020 18:30ФутболЛукачи Анастасия

Русский футбол – социальная приживалка. Что будет после ковидизации?

Бушующая смертоносная эпидемия ставит вопрос ребром, какие революционные изменения должны случиться в нашем футболе: он либо умрет совсем, либо изменит свою роль и статус в обществе. Наш обозреватель сравнивает и негодует.

«Людям нужны тяжелые времена и трудные испытания, чтобы развить мускулы души». Слова большой величины для мировой поэзии Эмили Дикинсон. Тут ни прибавить, ни отнять. Пандемия продолжает проверять всех нас на психическое здоровье и на «мускулы души», конечно.

Последние пару недель в этом смысле были совершенно замечательными и переливались всеми цветами шизофренической радуги. Поиграть своими мускулами решились многие. Иные, правда, сдюжили только на камеру, в условиях стерильной студии, и хватило их на пару устрашающих пасов в духе сомнительных боевичков а ля Брюс Ли из 80-х…

Думаю, никто спорить не будет, что футбол – всегда и почти везде на первом месте в плане народных спортивных предпочтений. Та самая беспроигрышная составляющая дуэта «хлеба и зрелищ». И во многих странах футбол не только помогает людям настроение поднимать, но и отдельным группам еще и деньги хорошие зарабатывать. Именно футболом, именно как бизнесом, а не откатами и освоением бюджетов.

Да, есть такие волшебные места. А еще футбол в этих райских уголках дает цель и мечты подрастающему поколению, чтобы на лишнее не отвлекались. Об этом и решились поговорить два наших молодых футболиста, не синхронно по времени, но синхронно по ощущению действительности. Одного за его сугубо личную позицию и эмоциональность клуб попытался оштрафовать, второго просто проигнорировали. Все равно в его родном Владивостоке приоритеты уже расставлены, во времена пандемии не пристало думать о футболе. А парни думают, и не только они, судя по количеству комментариев под интервью. Ведь мы же ратуем за здоровую нацию, за то, чтобы «у нас» было ничуть не хуже, чем «у них». Мы хотим гордиться своими, хотим своих Месси и Роналду, и сейчас, и в будущем. Ведь будущее все равно наступит. Оно неизбежно.

А пока COVID-19 активно тычет нас лицом в то самое, в то, что давно очевидно. Российскому футболу пора менять амплуа, выходить из роли социальной приживалки и вечно просящей бюджетницы. Футбол, особенно в регионах, требует иного внимания, иначе, скоро, уделять внимание будет уже нечему. Футболу нужны неравнодушные люди, влюбленные. И тогда ему, футболу, будет вполне по силам сплотить нацию, в любые тяжелые времена. Ведь спорт – это не скрытая угроза и не средство, спорт – это курс в сторону оптимизма.

Ну а пока у нас продолжается мышиная возня, пока многие футболисты действующие и футболисты бывшие, а ныне тренеры, отвлекают себя от злых реалий кто во что горазд. А горазды они, оказывается, на многое. Могут еще удивить. И пока одни путаются в своих показаниях и никак не могут определиться, по любви ли сократили зарплату своим футболистам или нет, другие сравнивают своих потенциальных болельщиков с бомжами и, испугавшись собственной креативности, вообще самоудаляются из инстаграмной реальности. На фоне всей этой нездоровой «движухи» в нашем футболе, смелых попыток и дальше не замечать надвигающийся коллапс, как-то особенно нереально и «нарнически» воспринимаются новости оттуда: про английского тренера, который в силу обстоятельств поработал в доставке овощей и фруктов, про бывшего тренера сборной Коста-Рики, который вкалывает на апельсиновой плантации, про испанских футболистов и футболисток, которые ушли на передовую, в больницы, помогать медперсоналу. Да, кстати, и про болельщиков, которые собирают посредством различных акций деньги, чтобы поддержать свои местные футбольные клубы. Потому что там понимают, что их объединяет. Потому что там живут футболом.

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